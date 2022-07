Gotti Tedeschi: “Quizás ésta es la época de la sustitución del Creador”

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, me parece interesante y oportuno poner en vuestro conocimiento estas consideraciones que el profesor Gotti Tedeschi hizo en Il Pensiero Cattolico, a quien agradecemos la cortesía, en respuesta a Don Alberto Strumia. Feliz lectura.

El profesor Don Alberto Strumia nos provocó con una reflexión magistral en su artículo publicado en Il Pensiero Cattolico: 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 é 𝐥’𝐞𝐩𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐩𝐞𝐜𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐨 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞, y vuelto a publicar en español en estas páginas: Don Alberto Strumia: “¡Esta es la época del pecado contra Dios Creador!”. Considero que esta reflexión es muy importante y creo que merece más aportaciones. Don Strumia propone cuatro pasos con los que el “pobre hombre” pretende pecar contra Dios creador. Los cuatro pasos que describe son los siguientes. El primero consiste en rechazar la existencia de Dios. El segundo, en querer ignorar la existencia de Dios. El tercero, en poner al hombre en lugar de Dios. El cuarto, en construir caricaturas de Dios. Yo añadiría un quinto paso muy actual y final, consecuencia de la filosofía transhumanista, que consiste en crear el “metaverso” para confirmar que es el hombre quien fabrica a Dios (“non serviam“).

Este paso es muy actual; pronto se nos impondrá en todas partes y por todos los medios, porque se propondrá como solución a las crisis creadas por el hombre mismo. De hecho, las crisis son lo único que el hombre sabe crear cuando ignora a Dios y viola las leyes naturales de la Creación. El metaverso es Internet que “se encarna” en el hombre. Esto sucede con toda naturalidad después de proponer el concepto filosófico biológico conocido como Posthumanismo, que debería habernos convencido de que se puede transformar la criatura humana para mejor integrando cerebro y máquina, produciendo un híbrido posthumano (precisamente). Pero el Posthumanismo ha engendrado el Transhumanismo, que es un pensamiento mucho más científico que filosófico, con el que se pretende demostrar que se puede revolucionar la condición humana con la ciencia y la tecnología.

Sólo la ciencia y no Dios mejora a la humanidad (y también mejora el planeta que el hombre, cáncer de la naturaleza, está destruyendo). He aquí, pues, la premisa del quinto paso que sigue y que quizá completa los cuatro propuestos por el padre Strumia: el concepto de Dios Creador daña a la humanidad, por lo que debe ser sustituido por una nueva “REVELACIÓN”, oigan, oigan: la transhumanista. Pero esta “revelación” que en la práctica nos dice que Internet “es Dios” está preparando una “pequeña sorpresa”, la encarnación de Internet “gracias al <metaverso> que sustituirá a la religión de nuestros padres. Por supuesto, se necesitan sacerdotes para esta nueva religión, y estos sacerdotes saldrán de los “seminarios” de teología de Silicon Valley. Estos sacerdotes anunciarán la nueva verdad, liberando así al hombre de los vínculos biológicos y morales, especialmente de lo “sagrado”. Cuando todos se convenzan que esto representa la solución a todos los problemas de la humanidad, también se descubrirá que la voluntad y la libertad humanas se han transformado, excluyendo así las elecciones personales. Pero seguramente no será demasiado tarde, porque el Dios Creador no se ha dejado deformar por un algoritmo.

También me gustaría proponer un segundo comentario sobre el escrito del padre Strumia y se refiere a su maravillosa descripción de cómo el hombre modifica su correcta relación con Dios y se culpa a sí mismo. Deseo proponer que consideremos que al cambiar la relación con Dios el hombre niega el Génesis Divino y lo sustituye por un génesis humano. Las tres recomendaciones del Génesis Divino son (recito de memoria): “Hombre y mujer los creó… les dijo: vayan y multiplíquense, dominen la tierra, dominen a todo ser viviente…”.

Por el contrario, el nuevo génesis humano: “…les dejó elegir su sexo (género)… y les dijo: -vayan, pero sean malthusianos (no sean conejos), -adoren la tierra (ecologismo), – consideren a todo animal semejante a ustedes… (animalismo)”.

Publicado originalmente en italiano el 12 de julio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/07/12/gotti-tedeschi- forse-questa-e-gia-lepoca- della-sostituzione-del- creatore/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

