Jeffrey Sachs: el Virus no es de origen natural. Error de laboratorio, investigar a fondo

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, hay noticias que extrañamente no gustan a los grandes medios de comunicación, a los periodistas ni a las televisiones del régimen, aunque en rigor de la lógica periodística deberían despertar algún interés, si no un revuelo. Por eso le ofrecemos en nuestra traducción este artículo que apareció en Republic World (pero también en gran cantidad de otros sitios web). Disfruten la lectura.

Jeffrey Sachs, presidente de la comisión COVID-19 de la renombrada revista médica The Lancet, especula que el virus no es de origen natural. Al mismo tiempo, lamenta que apenas haya investigaciones al respecto a nivel mundial.

El novel virus SARS-CoV-2 que causó el COVID-19 a nivel mundial fue una liberación accidental “de un laboratorio estadounidense de biotecnología”, dio Jeffrey Sachs, presidente de la comisión COVID-19 de la renombrada revista médica The Lancet, en un discurso (desde el minuto 12:35), pronunciado a mediados de junio en una conferencia en España organizada por el think tank GATE Center. Dio a entender que el coronavirus no se originó en la naturaleza o en un animal, negando los resultados de la Misión Conjunta OMS-China sobre la Enfermedad del Coronavirus llevada a cabo desde 2019.

Con su “provocadora declaración”, Sachs indicó que está al día en el tema, ya que preside la Comisión COVID-19 en la prestigiosa revista médica The Lancet. Resaltó que: “Se trata de un error en la biotecnología, creo, y no una transmisión natural [de un animal a los hombres]”.

El científico señaló que, aunque “no estamos seguros” de que sea efectivamente así, hay “suficientes pruebas” que “debería investigarse”. Sachs lamentó que esta versión, sin embargo, “no esté siendo estudiada, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar”.

En mayo, Sachs escribió junto con Neil Harrison, profesor de Farmacología Molecular y Terapéutica en la Universidad de Columbia, un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiriendo que el COVID-19 podría haberse originado en un laboratorio. En el artículo, los dos científicos pidieron una mayor transparencia por parte de las agencias federales y universidades estadounidenses, argumentando que no se divulgan muchos hallazgos relevantes.

Según Sachs y Harrison, las bases de datos de los virus, las muestras biológicas, las secuencias de los virus, las comunicaciones por correo electrónico y los cuadernos de laboratorio podrían ayudar a arrojar luz sobre el origen de la pandemia. Sin embargo, según los científicos, ninguno de estos materiales ha sido sometido a una “revisión independiente, transparente y científica”.

Como indicador de que el COVID-19 se originó en un laboratorio, los autores citaron el hecho de que una secuencia de ocho aminoácidos en una porción crítica de la proteína espiga del virus se asemeja a una secuencia de aminoácidos encontrada en las células que expresan la línea aérea humana.

En realidad, Sachs no es el primero en subrayar que el virus mortal no se desarrolló naturalmente.

Si bien no hay pruebas concluyentes que permitan rastrear en forma inequívoca el origen del Covid-19, en febrero de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que lo más probable es que fuera transmitido a los humanos por un animal, probablemente un murciélago.

El virus, que puede ser especialmente peligroso para las personas ancianas, fue identificado por primera vez en Wuhan (China) a fines de 2019.

COVID-19 filtrado de un laboratorio biotecnológico de Estados Unidos, afirma el jefe de la Comisión de The Lancet; “No es una propagación natural”

El coronavirus no se originó en la naturaleza o en un animal, afirmó Sachs, negando los resultados de la Misión Conjunta OMS-China sobre la Enfermedad del Coronavirus.

Por Zaini Majeed

El nuevo SARS-CoV-2 que provocó el COVID-19 en todo el mundo fue una liberación accidental “desde un laboratorio biotecnológico de Estados Unidos”, dijo el jefe de la comisión COVID-19 de la prestigiosa revista médica The Lancet, Jeffrey Sachs, en una conferencia. organizado por el think tank GATE, en España. Sostuvo que el coronavirus no se originó en la naturaleza ni en los animales, negando los resultados de la misión conjunta OMS-China sobre la enfermedad por coronavirus realizada en 2019.

“Es un error garrafal…”

El 30 de marzo, la Organización Mundial de la Salud publicó su primer informe en el que negaba que el nuevo coronavirus se hubiera originado en un laboratorio de Wuhan (Pekín), el entonces epicentro de la enfermedad. Sin embargo, la agencia sanitaria mundial reconoció que el coronavirus probablemente surgió en los murciélagos y luego pasó a los humanos a través de un animal intermediario. Sachs declaró en la conferencia GATE: “Desde mi punto de vista, se trata de un error de la biotecnología, no de un accidente de propagación natural”.

El presidente de la comisión de The Lancet subrayó que “no sabemos con certeza” si se produjo la propagación del virus o si se trató de cualquier otro escenario en el laboratorio de investigación de armas biológicas de Estados Unidos, pero “hay pruebas suficientes” y “se debería investigar”. Anteriormente, Sachs había publicado también un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences, junto con el profesor de Farmacología Molecular y Terapéutica de la Universidad de Columbia, Neil Harrison, determinando que el SARS-CoV-2, que ha causado el creciente número de muertes en la población mundial, había escapado efectivamente de un laboratorio biológico. Pidió “transparencia” a las agencias federales y a las universidades estadounidenses.

El rol del doctor Anthony Fauci en el financiamiento de la investigación sobre la “ganancia de función”

El director del Instituto Nacional para las Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha sido atacado por su rol en la financiación de la investigación en un laboratorio que muchos especulan es del que se desparramó el coronavirus. Durante la entrevista sobre el Estado de la Unión, el doctor Fauci, experto en enfermedades infecciosas de la administración de Biden, admitió que Estados Unidos le dio al laboratorio de Wuhan (China) cientos de miles de dólares para investigación. En 2014, EcoHealth Alliance, con sede en Estados Unidos, recibió una subvención para estudiar los posibles coronavirus provenientes de murciélagos. Aunque Fauci negó que la investigación sobre la ganancia de función se llevara a cabo allí. El Instituto Nacional de Salud (NIH) también negó su rol. La investigación de la ganancia de función en los laboratorios involucra a un agente biológico, como un virus.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que forma parte del INS, declaró en el Congreso que el INS “nunca ha financiado y ahora no financia la investigación sobre la ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”. Sin embargo, el Instituto admitió al Congreso que la investigación de la ganancia de función sobre la gripe o sobre los coronavirus ha sido “objeto de un examen sustancial”.

Preponderancia de las pruebas

Un informe republicano publicado en agosto del año pasado sugirió que “una preponderancia de las pruebas demuestra que todos los caminos [por la epidemia del coronavirus] conducen al Instituto de Virología de Wuhan” y que el Partido Comunista de China del presidente Xi Jinping intentó el “mayor encubrimiento de todos los tiempos” al eliminar las primeras pruebas de la “fuga de noticias del laboratorio”. En el documento de 84 páginas, el Partido Republicano afirmó que el “personal de la minoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara” de Estados Unidos investigó los orígenes del Covid-19 y, según el material recopilado y analizado por el Comité de la minoría, la preponderancia de las pruebas sugiere que el SARS-CoV -2 fue liberado accidentalmente de un laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan en algún momento antes del 12 de septiembre de 2019.

El virus, o la secuencia viral manipulada genéticamente, fue recogida probablemente en una cueva de la provincia de Yunnan, en la República Popular China, entre 2012 y 2015, informó el Partido Republicano. El informe reveló en forma sorprendente que los investigadores de la Instituto de Virología de Wuhan, los funcionarios del Partido Comunista Chino y los “posibles ciudadanos estadounidenses” estuvieron directamente implicados en la ocultación de informaciones sobre los orígenes del coronavirus.

“Cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, los funcionarios del Partido Comunista Chino y los científicos del Instituto de Wuhan empezaron a encubrir frenéticamente las filtraciones, llegando a desconectar la base de datos del virus en mitad de la noche y exigiendo más de un millón de dólares para aumentar la seguridad”, se lee en el informe.

En 2014, el INS anunció la suspensión de la financiación de la investigación sobre la ganancia de función que “se preveía razonablemente que pudiera conferir atributos a los virus de la gripe del síndrome respiratorio de Medio Oriente (SRMO) o del SARS”. El senador republicano Rand Paul denunció que los fondos estadounidenses se destinaron a los laboratorios de investigación de Beijing, donde los científicos hicieron que los virus contagiosos fueran más infecciosos y más letales, un proceso conocido como “ganancia de función” para desarrollar tratamientos o vacunas.

Publicado originalmente en italiano el 4de julio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/07/04/jeffrey-sachs-il- virus-non-e-di-origine- naturale-errore-di- laboratorio-indagare-a-fondo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino