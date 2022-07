Don Alberto Strumia: “¡Esta es la época del pecado contra Dios Creador!”

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, nos parece oportuno poner en conocimiento de ustedes esta reflexión de Don Alberto Strumia publicada en Il Pensiero Cattolico, a quien agradecemos la cortesía. Feliz lectura.

Esta intervención está estrechamente relacionada con mi anterior contribución https://www.marcotosatti.com/ 2022/07/01/alberto-strumia-o- la-iglesia-desafia-al-mundo-o- es-inutil-el-metodo-de-juan- pablo-ii/, a modo de profundización.

En los análisis de diversa índole, realizados según el sesgo propio de los distintos ámbitos (sociopolítico, económico, psicológico, etc.), inevitablemente -o a veces incluso deliberadamente- uno se detiene casi siempre y sólo en una lectura “horizontal” de los hechos, cuando, en cambio, una “lectura” más profunda de las “causas” de los problemas de la humanidad que pueblan el mundo actual -digamos incluso una “lectura teológica”-, ayudaría a comprender las “graves” raíces de los problemas. Creo que la clave de lectura de nuestra época histórica actual hay que encontrarla en la lapidaria afirmación de Benedicto XVI, surgida en una conversación privada con Francisco y comunicada por éste (a los Obispos polacos, Cracovia, 27 de julio de 2016), que dice así: “Esta es la época del pecado contra Dios creador”. En esta frase se resume toda la actualidad de la doctrina del pecado original que encontramos en Santo Tomás de Aquino, quien define en su esencia -sin detenerse en el problema del género literario de los dos únicos pasajes bíblicos que hablan explícitamente de él (Gn 3 y Rom i5, 12-14)- el pecado original como “falta de la justicia original” (carentia originalis iustitiae)” (De malo, q. 4 a. 2co).

La humanidad de nuestro tiempo, más que en cualquier otra época, ha roto, ha perdido, ha rechazado la “el modo correcto” de establecer la relación entre ella y Dios Creador. En un primer momento, rechazando la existencia misma de Dios (ateísmo positivo), luego ignorándolo (ateísmo práctico, agnosticismo, indiferentismo: Dios, si existe, no tiene nada que ver con la vida real de los seres humanos), finalmente poniendo al hombre en lugar de Dios (idolatría antropocéntrica), hasta el punto de “domesticarlo” construyendo caricaturas de Dios y de Jesucristo para utilizarlas a su antojo, hasta derribar las enseñanzas y la doctrina tradicionalmente sostenida por la Iglesia. Así, la “justicia”, sin el “modo adecuado” de relacionarse con Dios Creador, se ha convertido, primero, en una cuestión exclusivamente social de simple distribución de los bienes materiales (socialismo, marxismo), luego en un legalismo gestionado con fines políticos (justicialismo) y, finalmente, en un “mandamiento” mundial (imperativo categórico) al que todos deben atenerse para tener derecho a existir socialmente (pensamiento único, culto pagano del medio ambiente, de la naturaleza, etc.).

Curiosamente, el hombre -después de haberse liberado de Dios, de la “correcta relación” con Dios creador y del “pecado original”- se culpa hoy con una especie de sustituto pagano del pecado original, sintiéndose enemigo de la naturaleza, de los animales, de las plantas, del medio ambiente y del planeta, del cosmos entero. En este sentido se obliga a auto eliminarse limitando los nacimientos (anticoncepción, aborto), acelerando las muertes (eutanasia), multiplicando las guerras, aparentemente locales pero de alcance planetario. La raíz profunda de todo esto se reivindica en un “modo injusto” (“pecado”) en la relación entre el hombre-humanidad y Dios Creador que marca a los seres humanos individuales y a la humanidad en su conjunto. Esta comprensión “cultural” del pecado original aleja de nuestra imaginación toda visión ingenua y fabuladora y nos ayuda a reconocer en los Mandamientos, en la Ley Natural, el conjunto de leyes universales establecidas por el Creador para que los seres humanos sepan gobernar bien. Se dan como “leyes de la naturaleza” al igual que las leyes del mundo físico y biológico. No respetarlos, rechazarlos, manipularlos o incluso anularlos deshumaniza la vida de los seres humanos, individual y comunitariamente.

Este dato de hecho la Iglesia tiene el deber de explicarlo a todos, creyentes y no creyentes, al no ser sólo una cuestión de fe, sino ante todo un dato de razón, un dato que yo no temería llamar “científico”. Así como la ley de la gravedad gobierna el movimiento de los cuerpos celestes, los Mandamientos son las leyes dadas para regular la vida de los hombres. No respetarlos equivale a dañarse con las propias manos. Somos libres de hacerlo, a diferencia de los cuerpos celestes que no son libres de oponerse a la ley de la gravedad, pero si lo hacemos acabamos autodestruyéndonos. Los acontecimientos que ocurren en nuestro mundo cada día son la documentación más devastadora de esto. La Revelación, que encuentra su plenitud y realización en Cristo, ayuda a comprender cuán cierto es esto y ofrece a los seres humanos el camino para reparar la “justicia original” comprometida y perdida. Si los seres humanos no llegan a comprender esto a tiempo, será Dios mismo quien los guíe no sólo con la evidencia de los acontecimientos negativos que se infligirán a sí mismos, sino con una manifestación positiva directa de su acción providencial sobre la creación. Sólo Cristo, con su Pasión, Muerte y Resurrección, pudo reabrir a los seres humanos el acceso a la “justicia original”, ya en esta vida con el Bautismo y la vida cristiana, y en plenitud en la vida eterna. Si la Iglesia no comienza de nuevo a lanzar este desafío que lanzó Benedicto XVI, ¡sólo acabará perdiendo el tiempo!

Fuente: http://www. albertostrumia.it/rapporto con Dio Creatore

Publicado en italiano el 11 de julio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/07/11/don-alberto- strumia-questa-e-lepoca-del- peccato-contro-dio-creatore/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

