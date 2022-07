Germania, Koch Institute. 82% in Terapia Intensiva con Covid Hanno Avuto il Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo pubblicato in Germania da Reitschuster.de, nella mia traduzione. Mi sembrano dati clamorosi, e non credo che ne troverete notizia sui media italiani. Buona lettura.

§§§

Alla fine di aprile, il Robert Koch Institute ha annunciato che in futuro pubblicherà solo i dati attuali sull’efficacia delle vaccinazioni in un rapporto mensile. Questi dati sarebbero dovuti arrivare alla fine di maggio. Ma non sono venuti. Una delle ragioni addotte è che le vaccinazioni sono state conteggiate in modo errato. Giovedì è stato finalmente pubblicato il “Monitoraggio delle attività di vaccinazione COVID-19 in Germania”. Nell’attuale rapporto settimanale delle autorità federali, apparso in contemporanea, ci sono cifre che lasciano di stucco. Riporto qui testualmente il passaggio che mi ha colpito di più:

Per il periodo dal 08.06.2022 al 03.07.2022 (metà settimana 23 – settimana 26/2022), è stato segnalato lo stato vaccinale di 1.951 ricoveri COVID-19; ciò rappresenta circa il 67,1% dei casi (2.908) segnalati per questo periodo. Il 14,4% (280 casi) di tutti i nuovi ricoveri COVID-19 con stato vaccinale noto non aveva alcuna vaccinazione, il 3,7% (72 casi) aveva una vaccinazione, il 12,5% (243 casi) aveva due vaccinazioni, il 56,4% (1.101 casi) aveva tre vaccinazioni e il 13,1% (255 casi) aveva quattro o più vaccinazioni.

Ora, prima che dobbiate cercare la calcolatrice, ho fatto i conti per voi: l’82% di tutti i pazienti che sono entrati nelle unità di terapia intensiva nelle settimane di calendario dal 23 al 26 con Covid-19 (con o a causa di non lo sappiamo) e di cui si conosce lo stato vaccinale, sono stati vaccinati almeno due volte, e il 69,5%, ovvero più di due terzi, sono stati sottoposti a un vaccino. Il tasso di persone completamente vaccinate in Germania è del 76,1%. Le percentuali dell’RKI superano il 100: sommandole, si ottiene il 100,1%. Ovviamente a causa degli arrotondamenti.

Non sto deliberatamente commentando questo aspetto. Credo che queste cifre parlino da sole.

E per amor di equilibrio, includo anche il commento dello stesso Robert Koch Institute su queste cifre, in grassetto:

“Va notato che i dati del registro intensivo in questa forma non sono adatti a valutare l’efficacia della vaccinazione. È necessario prendere in considerazione la distribuzione generale dell’età dei pazienti in terapia intensiva e l’andamento del tasso di vaccinazione generale della popolazione. Si veda il “Monitoraggio del programma di vaccinazione COVID-19 in Germania” su www.rki.de/covid-19-impfbericht”.

Nel “Monitoraggio delle attività di vaccinazione COVID-19 in Germania” si legge anche:

“Nel periodo MW 16-19/2022, il rischio di essere ricoverati in ospedale a causa della COVID-19 è aumentato di 6,7 volte (dai 12 ai 17 anni), di 3,7 volte (dai 18 ai 59 anni) e di 9,0 volte (dai 60 anni in su) per le persone non vaccinate rispetto a quelle con una vaccinazione di richiamo”.

Non chiedetemi, per favore, come questo si concili con le cifre citate sopra dal rapporto settimanale.

Interessante è anche il numero delle cosiddette “scoperte vaccinali”, come vengono ora chiamati i casi di fallimento della vaccinazione. Ancora una volta, le citazioni testuali del monitoraggio RKI:

“Durante l’intero periodo del MW 05/2021 – 23/2022, lo stato vaccinale era noto per l’86% dei casi sintomatici di COVID-19 dalle informazioni riportate. Durante questo periodo, è stato identificato un totale di 2.062.073 vaccini tra i casi sintomatici segnalati con stato di vaccinazione noto: 26.943 nei bambini tra i 5 e gli 11 anni con immunizzazione di base o 2.439 con vaccinazione di richiamo, 75. 954 tra i giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni con l’immunizzazione di base o 28.313 con la vaccinazione di richiamo, 844.116 tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 59 anni con l’immunizzazione di base o 734.948 con la vaccinazione di richiamo e 180.359 tra le persone di età superiore ai 60 anni con l’immunizzazione di base o 169.001 con la vaccinazione di richiamo”.

È inoltre interessante notare che il monitoraggio non menziona più che i richiami di vaccinazione proteggono da infezioni o malattie. Solo la protezione contro le forme gravi della malattia.

Altrettanto notevole è la seguente affermazione:

“Nel calcolo dell’efficacia del vaccino possono verificarsi valori negativi. Tuttavia, una stima puntuale negativa non significa che la vaccinazione aumenti il rischio di malattia COVID-19 o di ospedalizzazione, ma deve piuttosto essere interpretata come espressione di incertezza statistica o di un bias nei dati”.

È interessante la seguente ammissione dell’autorità:

“Nota attuale sulla base dei dati: in connessione temporale con la modifica della registrazione dello stato vaccinale nel software di segnalazione e trasmissione (ora è possibile inserire informazioni più dettagliate su ogni singola vaccinazione COVID-19), dal febbraio 2022 si è verificato un notevole accumulo di dati vaccinali non plausibili, come un numero eccessivo di vaccinazioni, nei casi COVID-19 registrati con alcuni prodotti software esterni. In questo contesto, non si può escludere che, fino a quando questo problema tecnico non sarà risolto, alcuni dei casi di COVID-19 trasmessi saranno erroneamente conteggiati come completamente vaccinati e quindi l’efficacia vaccinale calcolata sarà sottostimata”.

Ecco i dati sull’efficacia dei vaccini riportati nel rapporto:

Il rapporto prosegue affermando che:

“I valori elencati in questo capitolo devono essere interpretati con cautela per le ragioni sopra menzionate e sono principalmente destinati a classificare la copertura vaccinale e a fornire una prima stima dell’efficacia del vaccino.

In questo contesto, è interessante che i tribunali più alti abbiano raggiunto un’opinione ferma sull’efficacia dei vaccini e giustifichino la vaccinazione obbligatoria su questa base, mentre persino l’RKI ora avverte che i valori attuali devono essere interpretati con cautela. I tribunali sono stati troppo precipitosi? Rivedranno ora le loro decisioni?

Inoltre, l’RKI afferma che dopo un’iniezione di vaccini a base di mRNA, l’efficacia “dopo più di 6 mesi è solo del 13% al massimo”. La vaccinazione di richiamo, prosegue l’RKI, protegge “fino a 3 mesi dopo la vaccinazione, con un’efficacia compresa tra il 44% e il 50%”.

e il 65% dall’infezione sintomatica della variante omicron”. La formulazione “fino a tre mesi” è molto morbida: coprirebbe comunque la protezione di una settimana. Il documento prosegue affermando che “i dati relativi a momenti successivi non sono stati riportati per la vaccinazione di richiamo”. Ciò solleva una grande domanda: Secondo questa logica, il richiamo deve essere fatto ogni pochi mesi?

Poiché a volte meno è meglio, mi asterrò dal commentare. I dati e le citazioni parlano da soli. Così come parla da sé se si digitano su Google i dati essenziali, ad esempio sul fallimento della vaccinazione o sulla percentuale di vaccinati tra i pazienti di Covid 19 in terapia intensiva, e poi si vede quanti grandi media ne hanno parlato.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: koch, reitschuster, vaccini



Categoria: Generale