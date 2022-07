Gatestone Institute. La Francia, Paese sempre più Pericoloso per gli Ebrei.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo apparso in inglese sul sito del Gatestone Institute, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e riflessione…

[L’atteggiamento della magistratura francese nei confronti dell’omicidio di [Hadjadj] è simile a quello che ha avuto per decenni nei confronti di tutti gli omicidi di ebrei in Francia.

In primo luogo, le autorità affermano sempre, il più rapidamente possibile, che l’omicidio dell’ebreo non era affatto motivato dall’antisemitismo. Quando le prove del contrario si accumulano e diventano impossibili da negare, il movente antisemita può essere riconosciuto con riluttanza, come nel caso del rapimento, della tortura e dell’omicidio di Ilan Halimi nel 2006, dell’omicidio di Sarah Halimi nel 2017 e dell’omicidio di Mireille Knoll nel 2018.

Il fatto che gli assassini siano generalmente musulmani incoraggia ulteriormente la magistratura francese a non parlare di antisemitismo. In effetti, è quasi un tabù parlare di antisemitismo musulmano in Francia: Si suppone che l’antisemitismo musulmano non esista. Tutte le organizzazioni dedicate alla lotta all’antisemitismo prendono di mira solo l'”estrema destra”.

Le autorità francesi e i media tradizionali descrivono la criminalità, ma non la spiegano: ciò significa che la criminalità è in aumento, ma non viene combattuta.

Il governo francese ha rifiutato di documentare la religione o la razza delle persone accusate di crimini. Sebbene il rifiuto possa avere buone intenzioni, impedisce di comprendere ciò che sta accadendo e, di conseguenza, di individuare i mezzi per affrontarlo o prevenirlo.

L’atteggiamento della magistratura francese nei confronti dell’omicidio di René Hadjadj, 89 anni, è simile a come ha considerato tutti gli omicidi di ebrei in Francia, per decenni. In primo luogo, le autorità affermano sempre, il più rapidamente possibile, che l’omicidio dell’ebreo non era affatto motivato dall’antisemitismo. Quando le prove del contrario si accumulano e diventano impossibili da negare, il movente antisemita può essere riconosciuto con riluttanza. Nella foto: Il quartiere La Duchère di Lione, in Francia, dove Hadjadj è stato assassinato il 17 maggio (fonte: Jeanne Menjoulet/Flickr).

Lione, Francia. 17 maggio 2022. Un quartiere chiamato La Duchère. René Hadjadj, un ebreo di 89 anni, è stato gettato dal balcone del 17° piano, un atto che si è subito rivelato un omicidio. L’assassino era Rachid Kheniche, un arabo musulmano di 51 anni, con un account Twitter contenente molti messaggi antisemiti. Il pubblico ministero, che nel frattempo ha parzialmente riconsiderato la sua posizione, ha immediatamente dichiarato che l’omicidio non era un crimine antisemita. I media tradizionali non hanno mai dato notizia dell’omicidio, ma solo i giornali ebraici locali. La famiglia di Hadjadj, che vive nello stesso quartiere, ha dichiarato di aver preferito rimanere in silenzio.

I giornalisti hanno analizzato la situazione degli ebrei in quartieri come La Duchère. Le risposte delle famiglie che incontrano sono sempre le stesse: continue molestie e minacce da parte dei musulmani. Le famiglie aggiungono che la situazione dei cristiani e dei non musulmani

è più o meno la stessa: i non musulmani che hanno i mezzi per andarsene, fuggono in quartieri più sicuri. Quelli che rimangono sono quelli che non possono permettersi di spostarsi. Gli ebrei, in particolare, sono a rischio. Una giornalista, Noémie Halioua, ha recentemente pubblicato un libro sull’argomento, Les uns contre les autres (“Gli uni contro gli altri”).

La Duchère è uno dei quartieri definiti dal governo francese “Zone Urbaine Sensible” (“zona urbana sensibile”). Questi quartieri dovrebbero essere più precisamente chiamati “no-go zones”, ma le autorità e i media francesi affermano che le “no-go zones”, che sono sparse in tutto il Paese, non esistono in Francia. La polizia, tuttavia, ne ha identificate finora 751. Sono popolate quasi esclusivamente da arabi.

Sono popolate quasi esclusivamente da musulmani arabi e africani che vivono insieme e hanno le loro regole e il loro codice di condotta. Le bande musulmane, ad esempio, non rapinano o attaccano altri musulmani. Queste “zone urbane sensibili” sono enclavi islamiche semi-autonome sul territorio francese. Sono gestite da bande musulmane e la legge che vi regna è essenzialmente quella delle bande e degli imam radicali.

Il resto del Paese rimane Francia, ma chi vive nel resto del Paese sa che potrebbe essere attaccato da persone provenienti da “zone urbane sensibili” e che gli aggressori hanno buone probabilità di rimanere impuniti. Rapine, aggressioni gratuite e omicidi sono in rapido aumento in tutte le città francesi e a volte possono essere barbari. Il 10 maggio, ad esempio, Alban Gervaise, un medico, era seduto su una panchina e aspettava i suoi figli davanti a una scuola cattolica di Marsiglia, quando è stato massacrato da un uomo che ha detto di agire “in nome di Allah”. Le altre persone presenti, paralizzate dalla paura, non hanno reagito: si sono limitate a descrivere alla polizia ciò che avevano visto. La stampa ha parlato a malapena dell’omicidio. Atti criminali di questo tipo sono sempre più frequenti.

La polizia non entra quasi mai nelle “zone urbane sensibili” e il governo francese chiede alla polizia di andarci il meno possibile. Quando i membri di una banda in questi quartieri commettono un crimine e la polizia li insegue, i membri della banda confidano nel fatto che la polizia si fermerà ai margini del quartiere, ma non vi entrerà. Inoltre, si presume che se uno dei membri della banda viene ferito o ucciso dalla polizia, il quartiere andrà in fiamme, e che se uno di loro viene arrestato, sarà rapidamente rilasciato da un giudice. Da quando le rivolte hanno portato la Francia sull’orlo della guerra civile nel 2005, i governi francesi che si sono succeduti riconoscono che le “zone urbane sensibili” possono esplodere rapidamente. Negli ultimi tempi in Francia non è passato un anno senza che si verificassero disordini.

Le autorità non registrano molti crimini antisemiti nelle “zone urbane sensibili”: i crimini minori commessi contro gli ebrei non portano quasi mai le vittime a sporgere denuncia. Le persone che vivono in queste zone temono, a ragione, che la denuncia possa portare a rappresaglie contro di loro o i loro familiari. Hadjadj è il primo ebreo francese assassinato in una “zona urbana sensibile” e l’atteggiamento della magistratura francese nei confronti del suo omicidio è simile a quello che ha avuto per decenni nei confronti di tutti gli omicidi di ebrei in Francia. In primo luogo, le autorità affermano sempre, il più rapidamente possibile, che l’omicidio dell’ebreo non era affatto motivato dall’antisemitismo. Quando le prove del contrario si accumulano e diventano impossibili da negare, il movente antisemita può essere riconosciuto con riluttanza, come nel caso del rapimento, della tortura e dell’omicidio di Ilan Halimi nel 2006, dell’omicidio di Sarah Halimi nel 2017 e dell’omicidio di Mireille Knoll nel 2018.

Il fatto che gli assassini siano generalmente musulmani incoraggia ulteriormente la magistratura francese a non parlare di antisemitismo. In effetti, è quasi un tabù parlare di antisemitismo musulmano in Francia: Si suppone che l’antisemitismo musulmano non esista. Tutte le organizzazioni dedicate alla lotta contro l’antisemitismo prendono di mira solo l'”estrema destra”, anche se tutti gli attacchi e gli omicidi di ebrei sono stati commessi da musulmani.

Le autorità francesi sono estremamente caute quando si parla di Islam. Evitano di fare qualsiasi commento che possa anche solo sembrare offensivo per i musulmani. Quando avviene un omicidio di matrice antisemita, le autorità esprimono tristezza e indignazione, e poi passano oltre. Il Presidente francese Emmanuel Macron ha reagito all’omicidio di Sarah Halimi del 4 aprile 2017 solo il 16 luglio 2017, più di tre mesi dopo. Si è limitato a dire che il tribunale avrebbe dovuto “chiarire la questione”. Un anno dopo, il 28 marzo 2018, cinque giorni dopo l’omicidio di Mireille Knoll, Macron ha dichiarato che la donna è stata “uccisa perché ebrea” e vittima di un “barbaro oscurantismo”. Più tardi, lo stesso giorno, migliaia di persone si sono riunite a Parigi per una marcia contro l’antisemitismo. Poi sono tornate a casa.

Le autorità francesi non dicono che le “zone urbane sensibili” sono spesso gestite da bande musulmane. Il 3 ottobre 2018, il ministro degli Interni francese Gérard Collomb ha dichiarato con cautela: “Oggi viviamo fianco a fianco, temo che domani vivremo faccia a faccia”. Poco più di due anni dopo, il 29 gennaio 2021, il suo successore al Ministero dell’Interno, Gérald Darmanin, ha ammesso che erano stati commessi “errori” di “pianificazione urbana” e “assegnazione di alloggi sociali” che probabilmente avevano portato a un “contagio islamista”. Non ha fatto praticamente nulla per migliorare la situazione. Il numero di “zone urbane sensibili” è lo stesso oggi di quando ha parlato: 751. Nel 2020, c’erano 540 moschee islamiste che predicavano la jihad in Francia; nel 2021, solo 22 di esse sono state chiuse.

Il risultato è che la criminalità sembra essere in netto aumento in tutto il Paese. Tra il 2020 e il 2021, le aggressioni sessuali sono aumentate del 33%, le percosse e le aggressioni del 12% e gli omicidi del 4%.

Le autorità francesi e i media tradizionali descrivono la criminalità, ma non la spiegano, il che significa che la criminalità è in aumento ma non viene combattuta. In Francia il 70% dei detenuti è musulmano, mentre ufficialmente rappresenta solo l’8% della popolazione, e quasi tutti i musulmani in carcere provengono dalle “zone urbane sensibili”. Questi fatti potrebbero aiutare i responsabili a comprendere il problema, ma il governo francese ha rifiutato di documentare la religione o la razza delle persone accusate di crimini. Sebbene il rifiuto possa avere buone intenzioni, impedisce di comprendere ciò che sta accadendo e di conseguenza i mezzi per affrontarlo o prevenirlo.

Il risultato è che la Francia è ora divisa dal punto di vista religioso, etnico e geografico.

Per più di 20 anni, coloro che sono stati eletti per governare la Francia hanno conosciuto la situazione, ma non hanno fatto nulla per migliorarla. Hanno solo aggiunto alla cecità volontaria misure che devono aver sperato di riportare la calma, ma che hanno solo peggiorato ulteriormente una situazione già deteriorata. Hanno versato centinaia di milioni di euro nelle “zone urbane sensibili” per sovvenzionare molteplici “associazioni culturali” e ristrutturare edifici. Il denaro finiva spesso nelle tasche di politici corrotti e leader di bande, che lo usavano per pagare altre persone che si dedicavano alle attività criminali che li avevano resi leader di bande. Gli edifici ristrutturati si deterioravano di nuovo.

La possibilità di assistere a cambiamenti politici che possano permettere alla Francia di sfuggire alla “grande sostituzione” che si profila all’orizzonte sembra quasi inesistente. Il numero di musulmani che si stabiliscono in Francia e diventano cittadini francesi continua ad aumentare (ogni anno arrivano in Francia circa 400.000 immigrati dal mondo musulmano e il tasso di natalità dei musulmani in Francia è superiore a quello dei non musulmani). Il voto dei musulmani ha acquisito un peso tale che è ormai quasi impossibile essere eletti presidenti senza di esso; alienarsi i musulmani sarebbe un suicidio politico, come le recenti elezioni presidenziali francesi hanno dimostrato ancora una volta chiaramente.

Nell’ottobre 2020, Macron ha dichiarato di voler combattere quello che ha definito “separatismo islamico” e di voler approvare una legge in tal senso. Si è premurato di dire che stava prendendo di mira l’islamismo – che ha definito come un’ideologia totalmente separata dall’Islam – e non l’Islam. Tuttavia, come ha spiegato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel 2007:

“Queste descrizioni sono molto brutte, sono offensive e sono un insulto alla nostra religione. Non esiste un Islam moderato o immoderato. L’Islam è l’Islam e basta”.

Le parole di Macron hanno suscitato, senza sorpresa, le ire delle organizzazioni musulmane francesi. In diversi Paesi del mondo musulmano si sono tenute manifestazioni contro la Francia. Macron ha immediatamente inviato il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian in Egitto per incontrare l’imam di al-Azhar al Cairo e sottolineare solennemente il profondo rispetto della Francia per l’Islam. Nell’agosto 2021 è stata approvata la legge, denominata “legge che conferma il rispetto dei principi della Repubblica”. Tutti i riferimenti all’islamismo erano stati eliminati dal testo. Nelle settimane precedenti alle elezioni presidenziali dell’aprile 2022, Macron si è impegnato a concedere sovvenzioni a varie organizzazioni musulmane e ha ottenuto il sostegno della Grande Moschea di Parigi e del Raduno dei Musulmani di Francia, una delle due principali organizzazioni musulmane francesi.

Mentre Macron ha ricevuto una piccola percentuale di voti musulmani, per la prima volta in Francia un candidato ha beneficiato massicciamente dei voti dei musulmani. Si tratta di Jean-Luc Mélenchon, un marxista che ha ripetutamente affermato che la Francia deve essere completamente aperta all’Islam. Mélenchon aveva partecipato a una marcia contro l’islamofobia che si era conclusa con grida di “Allahu Akbar” [“Allah è il più grande!”].

Mélenchon ha ottenuto il 69% dei voti dei musulmani francesi al primo turno delle elezioni. In tutte le città in cui i musulmani sono in maggioranza, ha ottenuto più del 50% dei voti.

Un’altra sfidante di Macron nel 2022, Marine Le Pen, ha abbandonato il suo programma del 2017 e ha persino rinunciato a parlare di Islam e immigrazione; Macron l’ha comunque demonizzata, come nel 2017, e ha vinto facilmente.

Il giornalista e scrittore Éric Zemmour è stato l’unico candidato alle presidenziali che ha osato parlare dell’islamizzazione della Francia, dell’antisemitismo musulmano e della criminalità che proviene dalle “zone urbane sensibili”. Per settimane ha attirato un numero sufficiente di elettori ansiosi, tanto che i sondaggi prevedevano che sarebbe arrivato al secondo turno delle elezioni. Tutti gli altri candidati, di destra o di sinistra, hanno trascinato Zemmour nel fango e, un mese prima delle elezioni, è sceso bruscamente nei sondaggi. Al primo turno di votazione, ha ottenuto una percentuale troppo bassa per influenzare il dibattito.

Macron è stato eletto grazie a un numero massiccio di voti di persone di età superiore ai 65 anni. Mélenchon, oltre al voto dei musulmani, ha ricevuto un enorme sostegno da parte di persone di età inferiore ai 34 anni. Il sistema scolastico francese è nelle mani di insegnanti che votano prevalentemente per la sinistra e hanno influenza. Marine Le Pen ha ricevuto i voti dei bianchi poveri, degli ex operai ora condannati alla disoccupazione e dei ceti medio-bassi fuggiti dai quartieri che sono diventati “zone urbane sensibili” quando le bande musulmane hanno iniziato a spadroneggiare.

L’attuale panorama politico francese sembra un campo di rovine. I due partiti che hanno governato la Francia per decenni – il Partito socialista di François Hollande e il Partito repubblicano di Nicolas Sarkozy – sono morti. Alle elezioni del 2022, il candidato del Partito Socialista ha ottenuto l’1,75% dei voti e quello del Partito Repubblicano il 4,78%. Il partito National Rally di Marine Le Pen rimane segnato dal triste fatto che, quando si chiamava Fronte Nazionale, Jean Marie Le Pen, suo padre e fondatore del partito, era un antisemita dichiarato. La parte di elettorato che voterebbe per lei sta gradualmente diminuendo. L’elettorato di Macron è prevalentemente anziano e sta anch’esso gradualmente scomparendo. Mélenchon, che vede che l’elettorato musulmano continuerà a crescere, potrebbe pensare che tra cinque anni avrà una possibilità.

Negli anni a venire, le “zone urbane sensibili” aumenteranno. Anche il sentimento di insicurezza pubblica, dato che non è stato fatto nulla per arginarlo, continuerà a crescere. Per adattarsi alla situazione, Macron ha recentemente nominato ministro dell’Educazione nazionale Pap Ndiaye, un uomo che conduce la lotta contro il “privilegio bianco” e autore di un libro che elogia il movimento Black Lives Matter. Zemmour, durante la campagna elettorale, ha detto che la Francia potrebbe morire presto. Se le tendenze attuali continuano, potrebbe avere ragione. Hadjadj non sarà probabilmente l’ultima vittima di un antisemitismo che sta aumentando in Francia e in Europa e che quasi nessuno sembra disposto a combattere.

Guy Millière, professore all’Università di Parigi, è autore di 27 libri sulla Francia e sull’Europa.

