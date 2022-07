Arrendersi All’Evidenza: Spike, Effetti Avversi. Difficile non Pensare a una Regia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi All’Evidenza ci offre questa documentata e inquietante riflessione sulla psico-pandemia che ci hanno imposta, e soprattutto sui cosiddetti “vaccini” che dovrebbero fermare il virus e invece…buona lettura.

§§§

La Spike non è una buona idea, ma sembra l’unica avuta da tutti i ricercatori, e non per caso.

Vorrei porgere all’attenzione del lettore qualche spunto ripreso da un’intervista a Michael Yeadon, che è stato il vice-presidente e chief scientific adviser di Pfizer presso la quale lavorò fino al 2011.

Questo è il link:

La prima cosa interessante riguarda la definizione di pandemia. Nel 2009 la cosiddetta influenza suina H1N1 costituì l’occasione per introdurre la vaccinazione antinfluenzale di massa, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) l’aveva classificata una pandemia di sesto livello. Nessuno era particolarmente preoccupato, ma i media iniziarono a parlare di pandemia e a paventare gravi rischi. Sta di fatto che al termine del 2009 il WHO cambiò la definizione di pandemia, rimuovendo il criterio della mortalità della malattia e introducendo quella della diffusione ad ampio raggio (“worldwide”). Questo cambiamento avvenne a causa dell’attribuzione di circa 150 morti in tutto il mondo e fece da premessa alla storia recente.

Una volta compiuto il passo della nuova definizione di pandemia, serviva uno strumento per registrare la larga diffusione del contagio. Ed ecco il PCR test, che bolla come “malati” anche un gran numero di individui sani, asintomatici. Il test crea questa conta anomala sia per l’errore intrinseco associato, sia perché i cicli di amplificazione (Ct) utilizzati non vengono volutamente definiti come vincolanti ai sensi del risultato. Ovviamente con un Ct elevato il PCR risulta positivo per un gran numero di soggetti a carica virale bassa o bassissima (NB: è la carica virale a determinare la diffusione del contagio) malgrado questa condizione sia irrilevante nel determinare rischi per se stessi e per gli altri. Se il Ct è elevato, anche un virus morto e anche parecchio tempo dopo l’infezione, può continuare a dare un PCR positivo.

Eccoci giunti alla pandemia da test (che rileva anche frammenti di virus e virus morti) e non già una pandemia da virus (vivo e attivo). Anche l’inventore del test PCR (Kary Mullis, purtroppo passato a miglior vita proprio nelle prime fasi della pandemia da Covid) ha sempre sostenuto che la sua scoperta non andava utilizzato come test diagnostico. Ricordo che ogni ciclo di amplificazione corrisponde a una potenza di due: passare da un Ct 30 a un Ct 40 significa amplificare il segnale di 2 alla decima, cioè oltre mille volte tanto! Provate a ingrandire di mille volte lo sporco di un posto dove avete già scrupolosamente pulito e scoprirete che è ancora sporco… Eppure è veramente pulito!

Per di più allo strumento è stato associato un criterio molto opinabile: si è stabilito che per 28 giorni dopo un test positivo qualsiasi causa di morte è ufficialmente attribuita al Covid. Basta immaginare un qualsiasi pronto soccorso in cui affluiscono pazienti gravi per cadute, incidenti stradali, infortuni sul lavoro, aggressioni, infarti, ictus, embolie o aggravamento delle loro malattie precedenti… Costoro non hanno bisogno di cure per il Covid, ma entrando in ospedale vengono testati con il PCR e possono risultare positivi. Se muoiono nelle settimane successive (ed è probabile vista l’urgenza che li ha condotti in ospedale) la conta falsata ne assegna il decesso alla pandemia… Anche di questi tempi la conta elevata di positivi è sostenuta soprattutto dai ricoveri ospedalieri per le più disparate cause. E’ assodato che più dell’80% dei decessi “con Covid” non è “per Covid”.

Forse stupirà maggiormente sapere che anche il 90% della risposta immunitaria non ha nulla a che vedere con la proteina spike vaccinale, ovvero la proteina (notoriamente infiammogena) che l’istruzione genica fa produrre alle cellule dell’organismo vaccinato.

Aver impartito un’istruzione genica mRNA è un esperimento, ma ancor più azzardato è l’aver istruito le nostre cellule a produrre una proteina che risulta essere dannosa: l’organismo che produce anticorpi per la presenza della proteina spike deve scontare gli effetti collaterali dovuti proprio alla sua presenza. Se anche il vaccinato producesse gli anticorpi contro il virus in numero adeguato (criterio adottato per dire efficace l’istruzione vaccinale), avrebbe comunque in corpo una sostanza pro-infiammatoria (specialmente a livello endoteliale, ma non solo) associata a una tossicità che il virus non avrebbe potuto arrecare in chiunque abbia un sistema immunitario sufficientemente integro. No, non è stata una buona idea introdurre un’istruzione per produrre la spike quasi dappertutto, anche dove il virus non sarebbe arrivato.

Il sistema immunitario vaccinato si trova a dover fronteggiare una minaccia differente dall’assalto di un virus, contenibile dall’immunità naturale, ovviamente sostenuta dalle dovute supplementazioni e cure nei meno fortunati… non comunque il virus vero e intero, in tutte le sue parti, ognuna delle quali stimola e istruisce il sistema immunitario. No: reagisce solo in termini di spike e di una spike differente da come ce l’ha il virus dopo le varie mutazioni che hanno portato alle sue varianti.

Il 90% della risposta immunitaria naturale riguarda due pezzettini del virus che non hanno nulla a che vedere con la spike. Pertanto tutta l’enfasi sulla spike nel promuovere la risposta anticorpale non è stata una buona idea.

Peggio ancora di una cattiva idea, perchè il siero genico finisce con il confondere non solo la risposta immunitaria umorale, ma anche quella cellulare (come accade quando il disturbo all’interferone determina disfunzioni nel meccanismo di difesa sostenuto dai linfociti T).

La rapida mutazione dei virus vanifica anche la parte di protezione data dai vaccini, mentre la presenza della proteina spike genera gli effetti collaterali, che era noto che ne derivano.

Il vaccino (anche se non sarebbe corretto definirlo tale) tuttora sperimentale a mRNA, ha pertanto bassa efficacia e poca sicurezza e si dimostra una pessima idea, ulteriormente peggiorata dalla “geniale” idea di reiterare le dosi per rilanciarne la debole protezione!

Gli studi condotti attestano che la protezione contro il Covid crolla dal 66% entro 4 o 5 mesi dal booster a circa il 30% dopo cinque o più mesi.

Infine, la proteina spike ha la prerogativa di essere somigliante a molte altre proteine umane “buone” e perciò genera risposte immunitarie anomale in vari distretti (fegato, pancreas, cervello, tiroide, organi riproduttivi…), peggiorando inevitabilmente lo stato di salute generale.

Difficile pensare che sia sempre e solo un’idea sbagliata, un comprensibile errore commesso nell’urgenza di trovare una soluzione che salvasse migliaia di vite messe a repentaglio da una malattia che non dà scampo.

E’ molto più probabile che “l’errore” sia stato intenzionale. E’ un fatto che Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson (tutti i vaccini scelti per i nostri hub), pur con qualche differenza operativa hanno in comune di far produrre la proteina spike del coronavirus… Come se non ci fosse altro nel virus, come se non potesse servire altro. E’ davvero difficile che sia stato per caso.

Si è introdotta nelle persone vaccinate (e consensuali, firmatarie di una liberatoria) un’istruzione per generare una proteina tossica e senza preoccuparsi troppo di cautelarsi su dove quest’istruzione sarebbe potuta andare, per quanto tempo e con quali conseguenze.

Si è utilizzata una procedura di autorizzazione condizionata, emergenziale, forti dell’asserita (e falsa) mancanza di cure alternative efficaci.

E’ proprio difficile non pensare a una regia che ha pilotato il tutto, criminalizzando ogni voce dissenziente, operando un massiccio lavaggio del cervello, minacciando e ricattando la gente, spargendo la paura per un “virus respiratorio” non particolarmente pericoloso, che i danni respiratori li dà solo in seconda battuta e solo se aiutato da marchiani errori terapeutici.

AAE

§§§

