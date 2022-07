Mons. Ics. Ma il Papa Sa Che Cos’è l’Eucarestia? I Vescovi Devono Reagire.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, viviamo tempi di grande confusione e ambiguità, e purtroppo chi dovrebbe aiutare a vedere chiaro sembra contribuire ad aumentare la confusione. Come potete leggere da quanto scrive mons. Ics. Buona lettura.

Caro dottor Tosatti, comincio ad apprezzare l’attitudine a cercare il “pelo nell’uovo” e rimpiangere i tempi in cui, in materia di fede cattolica, si “spaccava il capello in quattro”.

MI spiego. Oggi su La Verità, un articolo del bravo Lorenzo Bertocchi, ci parla del viaggio possibile di Bergoglio a Kiev e a Mosca.

Ma nel pezzo Bertocchi fa riferimento alla sentenza della Corte americana sull’aborto e sulla comunione data a Nancy Pelosi durante la messa del Papa in San Pietro. mentre le era stata negata dal Vescovo di San Francisco Cordileone per il suo sostegno alle politiche pro-aborto.

Commenta Bergoglio (virgolettato): “Quando la Chiesa perde la sua natura pastorale, quando un Vescovo perde la sua natura pastorale, crea un problema politico (sic). Questo è tutto ciò che posso dire”. (Smentendo così Cordileone).

La mia reazione immediata è stata : “Ma se la Chiesa e un Vescovo prende natura politica, non rischia un danno pastorale”?

Vorrei però tentare una riflessione utile ai lettori di Stilum Curiae” (se ci riesco) poiché ho l’impressione che Bergoglio ammetta di aver creato volutamente un problema dottrinale e anche politico, tutto in una volta.

Vediamo cosa è “natura pastorale” e che uso ne ha fatto Bergoglio.

-La “natura pastorale” della Chiesa e di un Vescovo si riferisce alla predicazione del Vangelo (Fides et Ratio n.70) essendo natura di evangelizzazione.

La natura pastorale verso “l’errante” ( il peccatore sostenitore dell’aborto) consiste certo nel dialogare, ma per correggere, non per assicurargli la comprensione.

La Chiesa, il Vescovo, annuncia il mistero della salvezza perché Dio vuole che tutti siano salvi arrivando alla conoscenza della Verità (San Paolo 1°lettera a Timoteo), conseguentemente deve occuparsi di assicurare questa conoscenza, oltreché salvare le vite umane altrimenti massacrate nel seno delle madri. Perbacco !

La natura pastorale della Chiesa consiste nell’insieme dei mezzi usati per attuare gli insegnamenti di Cristo, non per consolare Nancy Pelosi o Joe Biden o la Emma Bonino. Con che risultati, poi??

Certo non è la prima volta (né sarà l’ultima) che Bergoglio usa un linguaggio equivoco e confondente.

Nel 2021 chiarì (confondendo) la distinzione tra dottrina e pastorale spiegando che “L’aborto resta omicidio, ma io non ho mai rifiutato la comunione a nessuno”.

Aristotele e san Tommaso si “saranno girati nella tomba” ascoltando (son sicuro che san Tommaso lo ha ascoltato dal Paradiso e riferito a Aristotele …) un para-sillogismo così assurdo.

Sarebbe come far crollare nelle stesso momento il Sacramento della Eucarestia e della Confessione. E come spiega don Nicola Bux sul suo splendido libro sui Sacramenti ( <Con i Sacramenti non si scherza> ), questi sono come un “domino”, se crolla uno fa crollare tutti gli altri.

Sono oltremodo sospettoso?

Si, perché con la vita eterna non si può scherzare. Bergoglio la comunione non la nega a nessuno, è vero, ma è perché non crede al Sacramento della Eucarestia o perché non crede a San Paolo nella Lettera ai Corinti (“chiunque mangia in modo indegno…”)? Bergoglio ha incoraggiato la comunione ai divorziati (..non è premio per i perfetti, ma rimedio per i deboli..), poi ha incoraggiato la comunione ai protestanti ( come sempre lasciando libertà alla coscienza..), spiegando ( senti, senti !…) che “ poiché abbiamo lo stesso Battesimo, dobbiamo camminare insieme…”.

Certo non tutti sono rigorosi come lo scrivente, il card. Muller, per esempio, uomo di grande statura e fede, riferendosi a Amoris Laetitia, nella introduzione al libretto irrilevante di Rocco Buttiglione, insiste molto sul “discernimento pastorale” “ proposito.

Speriamo che questi sacerdoti ci riflettano bene sulle loro capacità di avere e saper attuare detto discernimento. Ma voglio concludere.

Il Diritto Canonico, canone 915, dice che non sono ammessi, in quanto di fatto scomunicati, coloro che collaborano all’aborto, pertanto i politici abortisti. Cioè coloro (parafrasando una scialba e sempre equivoca frase di Bergoglio) che concedono l’uso delle armi ai sicari pagati per uccidere la creatura nel seno della madre.

Bertocchi conclude il suo pezzo citando Bergoglio sulle suo possibile dimissioni. “Quando vedrò che non ce la faccio, lo farò”, risponde Francesco. E ricordando la rinuncia del suo predecessore, dice “è stata una cosa buona per la Chiesa e per i papi. Un grande esempio”.

Parafrasando Sergio Quinzio. “Con Bergoglio, la gnosi che stiamo vivendo l’abbiamo già alle spalle, ora di fronte rischiamo di avere solo il nulla”.

I Vescovi devono reagire!

