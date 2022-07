Mons Ics. Alcuni Curiosi Disinteressati Visitatori di Papa Bergoglio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci offre questa riflessione su alcune peculiari udienze del Pontefice regnante. Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti – I curiosi visitatori disinteressati di Papa Bergoglio

Io credo e son anche convinto che possiamo avere la libertà, consapevole e responsabile, di frequentare qualsiasi persona di culture diverse, religione diversa, gusti diversi. Quello che conta è lo spirito e il risultato di questa frequentazione. Lo spirito è semplice da comprendere secondo il proprio stato. Posso frequentare chiunque per ragioni professionali, sociali, religiose, culturali. Il risultato sta nel verificare l’impatto diretto e indiretto di questa frequentazione, su che incide, cosa provoca.In sintesi potrebbe esser neutrale, migliorare, peggiorare o confondere.

Una visita ad una autorità morale può esser privata, o dovuta a norme diplomatiche, o può avere uno spirito di immagine, di marketing,di reputazione, di business. Se è privata,resta tale e riservata. Se non è privata è d’obbligo sia divulgata per esser conosciuta, interpretata ed utilizzata.

In tal senso le visite al Pontefice. Che hanno lo spirito di comunicazione diretta, indiretta, implicita o esplicita, di un rapporto che si è creato.Ma sono anche spiegazione e spirito di visite, richieste o opportune (penso ai Cardinali dei Dubia) che non ci sono state perché rifiutate o non richieste. Il linguaggio degli incontri con una autorità morale è complesso da intendere. Quando Zuckerberg (Facebook) andò a trovare Bergoglio, gli disse che voleva lottare contro la povertà, gli regalò un “drone”, ma poco dopo “inventò “ il metaverso e Bergoglio diede alle stampe FratelliTutti. Mistero.

Venerdi scorso è andato a trovare Bergoglio a Santa Marta, Elon Musk, (padrone di Tesla e SpaceX). Incontro privato, dicono dalle sacre mura, tanto privato che lo sapeva persino Tornielli (che normalmente segue solo ciò che fa mons.Viganò) e tutti i quotidiani cartacei e on line. Magari le macchine elettriche Tesla da domani saranno pubblicizzate dagli autisti del pontefice per proteggere l’ambiente dei giardini vaticani? Ma c’è di peggio. I media dicono che Musk avrebbe spiegato al Papa che la tecnologia e l’IntelligenzaArtificiale salveranno l’uomo e il pianeta.

Ma che curioso. Dopo aver letto due Encicliche di Bergoglio (Laudato Sì e Fratelli Tutti) avevo pensato che fosse stato Bergoglio a spiegare ai vari Musk, Zuckerberg, e soci, che la <salvezza> viene dalla Intelligenza Artificiale ….Mistero.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: ics, musk, papa



Categoria: Generale