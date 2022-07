Jeffrey Sachs: il Virus non è di Origine Naturale. Errore di Laboratorio, Indagare a Fondo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ci sono notizie che stranamente ai mass media mainstream, giornaloni, e televisioni di regime non piacciono, anche se a rigor di logica giornalistica invece dovrebbero suscitare un certo interesse, se non addirittura scalpore. Quindi vi offriamo nella nostra traduzione questo articolo apparso su Republic World (ma anche su una quantità di altri siti). Buona lettura.

Jeffrey Sachs, presidente della commissione COVID-19 presso la rinomata rivista medica The Lancet, ipotizza che il virus non sia di origine naturale. Allo stesso tempo, si rammarica del fatto che non ci siano quasi ricerche in merito a livello mondiale.

Il virus COVID-19 non proviene da un serbatoio naturale, ma “dalla biotecnologia di laboratorio statunitense”. È quanto ha spiegato l’economista e scrittore di fama mondiale Jeffrey Sachs in un discorso (dal minuto 12:35), tenuto a metà giugno a una conferenza in Spagna organizzata dal think tank GATE Center.

Con la sua “dichiarazione provocatoria”, Sachs ha indicato di essere aggiornato sulla questione in quanto presiede la Commissione COVID-19 presso la prestigiosa rivista medica The Lancet. Ha sottolineato che:

“Si tratta di un errore nella biotecnologia, credo, e non di una trasmissione naturale [vom Tier auf den Menschen]”.

Lo scienziato ha osservato che, sebbene “non siamo sicuri” che sia effettivamente così, ci sono “abbastanza prove” che “dovrebbero essere indagate”. Sachs si è rammaricato del fatto che questa versione, tuttavia, “non viene studiata, né negli Stati Uniti, né altrove”.

A maggio, Sachs ha scritto insieme a Neil Harrison, professore di farmacologia molecolare e terapeutica alla Columbia University, un articolo nei Proceedings of the National Academy of Sciences, suggerendo che la COVID-19 potrebbe essere nata in laboratorio. Nell’articolo, i due scienziati hanno chiesto una maggiore trasparenza da parte delle agenzie federali e delle università statunitensi, sostenendo che molte scoperte rilevanti non vengono divulgate.

Secondo Sachs e Harrison, i database dei virus, i campioni biologici, le sequenze dei virus, le comunicazioni e-mail e i quaderni di laboratorio potrebbero aiutare a far luce sull’origine della pandemia. Tuttavia, secondo gli scienziati, nessuno di questi materiali è stato sottoposto a una “revisione indipendente, trasparente e scientifica”.

Come indicatore del fatto che il COVID-19 è nato in laboratorio, gli autori hanno citato il fatto che una sequenza di otto aminoacidi su una porzione critica della proteina spike del virus assomiglia a una sequenza di aminoacidi trovata nelle cellule che esprimono la linea aerea umana.

In realtà, Sachs non è il primo a sottolineare che il virus mortale non si è sviluppato naturalmente.

Sebbene non esistano prove conclusive che permettano di risalire inequivocabilmente all’origine di Covid-19, nel febbraio 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha concluso che molto probabilmente è stato trasmesso all’uomo da un animale, probabilmente un pipistrello.

Il virus, che può essere particolarmente pericoloso per le persone anziane, è stato identificato per la prima volta a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019.

Il nuovo SARS-CoV-2 che ha causato la COVID-19 in tutto il mondo è stato un rilascio accidentale “dalla biotecnologia di laboratorio degli Stati Uniti”, ha detto il capo della commissione COVID-19 della prestigiosa rivista medica The Lancet, Jeffrey Sachs, in una conferenza ospitata dal think tank GATE, in Spagna. Il coronavirus non ha avuto origine in natura o negli animali, ha sostenuto, negando i risultati della missione congiunta OMS-Cina sulla malattia da coronavirus condotta nel 2019.

È un abbaglio…”.

Il 30 marzo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva pubblicato il suo primo rapporto in cui si negava che il nuovo coronavirus avesse avuto origine in un laboratorio di Wuhan, a Pechino, l’allora epicentro della malattia. Tuttavia, l’agenzia sanitaria mondiale ha riconosciuto che il coronavirus è probabilmente emerso nei pipistrelli e poi è passato all’uomo attraverso un animale intermedio. Sachs ha dichiarato alla conferenza GATE: “Dal mio punto di vista, si tratta di un errore di biotecnologia, non di un incidente di diffusione naturale”.

Il presidente della commissione di The Lancet ha sottolineato che “non sappiamo con certezza” se la fuoriuscita del virus sia avvenuta o se si sia trattato di un qualsiasi altro scenario nel laboratorio di ricerca statunitense sulle armi biologiche, ma “ci sono prove sufficienti” e “bisognerebbe indagare”. In precedenza Sachs aveva anche pubblicato un articolo nei Proceedings of the National Academy of Sciences insieme al professore di farmacologia molecolare e terapeutica della Columbia University Neil Harrison, accertando che il SARS-CoV-2, che ha causato il crescente numero di morti nella popolazione mondiale, era effettivamente fuoriuscito da un laboratorio biologico. Ha chiesto “trasparenza” alle agenzie federali e alle università statunitensi.

Il ruolo del Dr. Anthony Fauci nel finanziamento della ricerca sul “guadagno di funzioni”.

Il direttore dell’Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive, il dottor Anthony Fauci, è stato attaccato per il suo ruolo nel finanziamento della ricerca in un laboratorio che molti ipotizzano essere quello da cui è fuoriuscito il coronavirus. Durante l’intervista sullo Stato dell’Unione, l’esperto di malattie infettive dell’amministrazione Biden, il dottor Fauci, ha ammesso che gli Stati Uniti hanno dato al laboratorio di Wuhan, in Cina, centinaia di migliaia di dollari per la ricerca. Nel 2014 la EcoHealth Alliance, con sede negli Stati Uniti, ha ottenuto una sovvenzione per studiare i possibili coronavirus provenienti dai pipistrelli.

Tuttavia Fauci ha negato che la ricerca sul guadagno di funzioni (GOF) sia stata condotta lì. Anche il National Institute of Health (NIH) ha negato il suo ruolo. La ricerca GOF nei laboratori coinvolge un agente biologico, come un virus.

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) degli Stati Uniti, che fa parte dei NIH, ha dichiarato al Congresso che i NIH “non hanno mai finanziato e non finanziano ora la ricerca sul gain-of-function presso l’Istituto di virologia di Wuhan”. Il NIH, tuttavia, ha ammesso al Congresso che la ricerca GOF sull’influenza o sui coronavirus è stata “oggetto di un esame sostanziale”.

Preponderanza di prove

Un rapporto del GOP pubblicato nell’agosto dello scorso anno suggeriva che “una preponderanza di prove dimostra che tutte le strade [per l’epidemia di coronavirus] portano all’Istituto di virologia di Wuhan” e che il Partito comunista cinese del presidente Xi Jinping ha tentato il “più grande insabbiamento di tutti i tempi” eliminando le prime prove della “fuga di notizie dal laboratorio”. Nel documento di 84 pagine, il GOP ha affermato che il “Comitato di minoranza per gli affari esteri della Camera” degli Stati Uniti ha indagato sulle origini del COVID-19 e, sulla base del materiale raccolto e analizzato dal Comitato di minoranza, la preponderanza delle prove suggerisce che il SARS-CoV-2 è stato rilasciato accidentalmente da un laboratorio dell’Istituto di virologia di Wuhan qualche tempo prima del 12 settembre 2019.

Il virus, o la sequenza virale manipolata geneticamente, è stato probabilmente raccolto in una grotta nella provincia dello Yunnan, nella Repubblica Popolare Cinese, tra il 2012 e il 2015. Il rapporto ha rivelato in modo scioccante che i ricercatori del WIV, i funzionari del PCC e “potenzialmente cittadini americani” si sono impegnati direttamente per offuscare le informazioni relative alle origini del coronavirus.

“Quando si sono resi conto dell’accaduto, i funzionari del Partito Comunista Cinese e gli scienziati del WIV hanno iniziato a coprire freneticamente la fuga di notizie, mettendo anche offline il database dei virus nel cuore della notte e richiedendo più di un milione di dollari per una maggiore sicurezza”, si legge nel rapporto.

Nel 2014, il NIH aveva annunciato la sospensione dei finanziamenti per la ricerca sul GOF che “si prevedeva ragionevolmente potesse conferire attributi ai virus dell’influenza, della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) o della SARS”. Il senatore repubblicano Rand Paul ha affermato che i finanziamenti americani sono finiti nei laboratori di ricerca di Pechino dove gli scienziati hanno reso i virus contagiosi più infettivi e più letali, un processo noto come “gain-of-function” per sviluppare trattamenti o vaccini.

