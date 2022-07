Biden y el Aborto. ¿Por qué el arzobispo de Washington no cumple con su deber? ¿Y el de Roma?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, las palabras del presidente de Estados Unidos respecto a la sentencia de la Corte Suprema, la cual quita el valor constitucional al llamado “derecho al aborto” y remite la responsabilidad a los Estados individuales de la Unión son muy claras, como se puede ver a continuación.

Además, la administración Biden está firmemente comprometida con la defensa del uso de la píldora abortiva y con su difusión como respuesta a los Estados (más o menos una docena ya) que detendrán la maquinaria de los abortos.

Joe Biden dice ser católico. Joe Biden va a Misa. Joe Biden es una figura pública; su comportamiento en contraste directo con la enseñanza de la Iglesia escandaliza, y puede contribuir a desviar a otras personas del camino correcto.

Joe Biden vive en Washington. Su obispo es Wilton Daniel Gregory.

Se imponen dos preguntas. ¿El obispo Gregory trató de hablar con Biden para convencerlo de lo erróneo de su comportamiento, desde un punto de vista católico?

Si así lo hizo, y fracasó en la empresa, ¿por qué monseñor Gregory -como hizo su hermano Cordileone- no le pide a Joe Biden que se abstenga de pedir que se le dé la Comunión, y no instruye a los sacerdotes de la diócesis para que actúen en consecuencia?

Parece verdaderamente asombroso -y tal vez explica por qué la Iglesia pierde credibilidad en todos los niveles- el hecho de que el rol político pueda servir para dejar pasar la violación de principios fundamentales, reafirmados varias veces, incluso por el Pontífice reinante. Voces flatulentas que no siguen una conducta consecuente. San Ambrosio no dudó en el caso del emperador Teodosio en Tesalónica. Sin embargo, cuánto menos, en términos de números y consecuencias, ese episodio fue comparado con lo que Juan Pablo II llamó “el nuevo Holocausto”. Con todos los horrores (desmembramientos, venta de órganos, etc.) goteando con él. Cotidianamente. Cada hora, cada minuto.

Y uno no puede dejar de notar que la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi -a quien el arzobispo de San Francisco, monseñor Salvatore Cordileone, le ha prohibido la Comunión debido a su apoyo activo al aborto-, según algunos testigos, en una visita al Vaticano habría recibido la Hostia durante la Misa de la mañana en la fiesta de San Pedro y San Pablo. El Papa celebró y como de costumbre entregó el palio a algunos metropolitanos. Pelosi estaba en el área VIP y, como los demás, comulgó. Cordileone había dicho que Pelosi debería dejar de apoyar activamente el aborto o de hablar públicamente de sí misma como católica. Ni una cosa ni otra, dijo Nancy, que se desató en las críticas a la Corte Suprema. Y luego, con poco buen gusto, fue a comulgar justo en San Pedro. Caras de bronce que ni Marco Aurelio en el Campidoglio…

