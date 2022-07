Reggio Emilia, Oggi. Processione e Rosario in Riparazione alle Bestemmie del Gay Pride.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questo comunicato dal Comitato Beata Giovanna Scopelli di Reggio Emilia. Buona lettura, e partecipazione.

§§§

Comunicato n. 5/2022 del Comitato «Beata Giovanna Scopelli» – Reggio Emilia

Alla Vostra Cortese Attenzione,

comunichiamo quanto segue:

*

1. Mons. Carlo Maria Viganò, già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America, ha inviato la sua benedizione alla processione di riparazione del 2 luglio, incoraggiando tutti a partecipare in presenza.

2. La processione vedrà la partecipazione di diversi sacerdoti e sarà guidata da don Daniele Di Sorco, che poco prima dell’inizio della riparazione annuncerà i portavoce ufficiali del Comitato per questo atto.

3. Il supporto tecnico e mediatico è fornito da Radio Spada e “Cronache di Cielo e Terra”.

4. I reverendi sacerdoti che volessero partecipare liturgicamente alla processione (e non lo avessero ancora comunicato), sono pregati di presentarsi in talare nera, cotta e berretta, senza stola. Ai fedeli, nonostante il caldo, è raccomandato un abbigliamento consono all’atto liturgico.

5. Per informazioni strettamente pratiche è messo a disposizione il numero: +39 393 482 5963.

6. Il gruppo Facebook del Comitato ha attualmente oltre 1800 iscritti ( https://www.facebook.com/ groups/314714742282355/?ref= share_group_link ) e il canale Telegram oltre 1400 ( https://t.me/BeataScopelli ). Invitiamo a rivedere i comunicati precedenti.

7. Ricordiamo a tutti gli iscritti di pregare il S. Rosario, intensificando le orazioni in questo ultimo periodo e invocando ogni aiuto celeste per la processione di riparazione e per le intenzioni di tutti i partecipanti.

Viva Maria Corredentrice!

1 luglio 2022, Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo.

*

Ringraziando per l’Attenzione, porgiamo Cordiali Saluti.

Il Comitato «Beata Giovanna Scopelli»

§§§

