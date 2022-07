Mons. Ics, l’Intervista del Papa. Si Sta Lasciando Convincere da Mons. Viganò?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. ICS ha letto l’intervista che il Pontefice regnante ha concesso all’agenzia di stampa argentina Télam, e ci ha inviato queste considerazioni che doverosamente portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

Da parte di Mons.ICS.

Caro Tosatti, leggo, rifletto e le scrivo in tempo reale sulla intervista, qui sotto riportata, di Bergoglio ad un giornalista argentino. Preferisco non pensarci su perché potrei far crescere il mio stato depressivo.

Qualcuno leggendola potrebbe pensar che si sta lasciando convincere da mons. Viganò.

No, per capirlo è sempre più necessario l’aiuto del suo psicanalista argentino. Comincio dalla considerazione finale interpretando le raccomandazioni e sentenze che dà in questa intervista.

– I giovani, di cui il Santo Padre dichiara di aver fiducia (anche se non vanno a messa), non hanno bisogno di preti che conoscono come San Filippo Neri o San Giovanni Bosco recuperavano i ragazzi di strada, ma di preti che sappiano ben tatuarsi, conoscano i Maneskin e sappiano andare in discoteca a sbragare..

– I sacerdoti durante il lockdown ha fatto un ottimo lavoro, dice Bergoglio. Cioè, non hanno fatto come San Carlo Borromeo e i suoi sacerdoti durante la peste. Non son andati a curare il loro spirito e corpo. NO. Hanno chiuso le chiese e hanno chiamato al telefono … che carini …

– Sulle considerazioni fatte sulla guerra giusta (in Ucraina) non ho capito un “piffero” di quel che vuole dire, parla e straparla, si contraddice e si autoconfonde.. Forse la domanda gli è stata fatta in un momento sbagliato…

– La considerazione sulle Riforme, qua ci vorrebbe una considerazione approfondita. Ora non ho tempo. Mi limito a interpretare ciò che dice, cioè che le Riforme la hanno fatte altri, prima che lui fosse nominato papa nel Conclave 2013.

Ma perché da ben nove anni lo Spadaro e il Tornielli (in primis) continuano a scrivere che in curia le cose non funzionano perché qualcuno impedisce l’attuazione delle Riforme di Papa Bergoglio? Non è che vuol sottintendere che è la sua nomina la vera Riforma fatta (tra San Gallo, Palazzo Apostolico, primo piano e Palazzo Giustiniani) mentre Benedetto XVI era di fatto estromesso dal Governo della Chiesa?

(Avesse un po’ di ragione Cionci?).

Mons. Ics.

§§§

