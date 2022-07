Steve Bannon con Mons. Viganò. Un’Intervista Fondamentale, da Leggere Assolutamente.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra veramente importante portare alla vostra attenzione questa intervista realizzata da Steve Bannon con l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, nella mia traduzione. Buona lettura, e diffusione.

§§§

Eccellenza, dopo la psicopandemia, abbiamo ora la crisi russo-ucraina. Siamo nella “fase due” di un unico progetto o possiamo considerare conclusa la farsa di Covid e preoccuparci dell’aumento dei prezzi dell’energia?

Se negli ultimi due anni ci fossimo trovati di fronte a una vera e propria pandemia, causata da un virus mortale per il quale non esistevano altre cure se non un vaccino, avremmo potuto pensare che l’emergenza non era voluta. Ma non è andata così: il virus della SARS-CoV-2 non è altro che un’influenza stagionale che avrebbe potuto essere curata con i trattamenti esistenti e con una prevenzione efficace basata sul rafforzamento delle difese immunitarie. Il divieto di cura, il discredito dell’efficacia di farmaci in uso da decenni, la decisione di ricoverare gli anziani che si sono ammalati nelle case di riposo e l’imposizione di un trattamento genico sperimentale che si è dimostrato non solo inefficace, ma anche dannoso e spesso fatale – tutto questo ci conferma che la pandemia è stata pianificata e gestita con lo scopo di creare il maggior danno possibile. Questo è un fatto che è stato stabilito e confermato dai dati ufficiali, nonostante la sistematica falsificazione di questi stessi dati.

Certo, chi ha voluto gestire la pandemia in questo modo non è disposto ora a cedere facilmente, anche perché dietro a tutto questo ci sono interessi miliardari. Ma ciò che “loro” vogliono non è sempre detto che accada.

Secondo lei, Eccellenza, la pandemia è stata gestita in questo modo per inesperienza? Oppure alla corruzione di coloro che occupano posizioni di controllo e che sono in conflitto di interessi perché pagati dall’industria farmaceutica?

Questo è il secondo elemento da considerare: la risposta alla pandemia è stata la stessa in tutto il mondo, dove le autorità sanitarie si sono adattate pedissequamente a protocolli sanitari contrari alla letteratura scientifica e all’evidenza medica, seguendo invece le direttive di sedicenti “esperti”, che hanno alle spalle fallimenti clamorosi, previsioni apocalittiche completamente avulse dalla realtà e gravissimi conflitti di interesse. Non possiamo pensare che milioni di medici in tutto il mondo abbiano perso le conoscenze di base dell’arte medica, credendo che un’influenza debba evolvere in polmonite e quindi essere trattata con tachipirina o mettendo i pazienti in ventilazione. Se lo hanno fatto, è grazie alle pressioni – fino al ricatto – delle autorità sanitarie sul personale medico, con l’aiuto di una scandalosa campagna di terrorismo mediatico e con il sostegno dei leader occidentali. La maggior parte di questi leader sono membri di una lobby – il World Economic Forum – che li ha formati e collocati ai più alti livelli delle istituzioni nazionali e internazionali per essere certi che chi governa sarebbe stato obbediente. Klaus Schwab si è vantato pubblicamente, in molte occasioni, di poter interferire persino con i leader religiosi. Anche questi sono fatti documentati in tutte le nazioni che hanno seguito le direttive dell’OMS e delle case farmaceutiche. È evidente che c’è un unico copione sotto un’unica regia: questo dimostra l’esistenza di un disegno criminale e la malizia dei suoi ideatori.

In altre sue dichiarazioni, lei ha parlato di “golpe bianco”.

Un “golpe silenzioso” è un colpo di Stato che avviene senza l’uso della forza, portato avanti da un governo che esercita il potere in modo incostituzionale.

In questo caso il colpo di Stato è stato attuato in tutti i Paesi occidentali quasi contemporaneamente, a partire dai primi anni Novanta. Per l’Italia, questo colpo di stato è iniziato con la dismissione delle società partecipate e la privatizzazione di servizi che normalmente gravavano sull’erario, come la sanità e i trasporti, seguendo le direttive impartite dall’alta finanza a Mario Draghi il 2 giugno 1992, sul panfilo Britannia. Sì, Mario Draghi, che all’epoca era Direttore Generale del Ministero del Tesoro e che l’allora Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga definì un “vile affarista”. In altre nazioni questo colpo di stato è avvenuto in modo analogo, con una serie di progressive cessioni di sovranità a entità sovranazionali come la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Con l’introduzione dell’euro [nel 2002], la sovranità monetaria è stata sottratta alle nazioni aderenti al Trattato di Maastricht, trasferendola alla Banca Centrale Europea, che è una banca privata. Questa banca decide il tasso con cui finanzia i bilanci nazionali, utilizzando il denaro che queste stesse nazioni le hanno già dato. In pratica, la Banca Centrale Europea chiede interessi su denaro che restituisce solo un centesimo alla volta, e solo a determinate condizioni: riforme, tagli alla spesa pubblica, imposizione di leggi che promuovano l’uguaglianza di genere, il diritto all’aborto, l’indottrinamento dei bambini, ecc. Anche l’introduzione dell’obbligo del pareggio di bilancio nella Costituzione [italiana] – come se lo Stato fosse un’azienda – fa parte del golpe silenzioso.

Tutti i membri di questi organismi, compresi gli stessi governanti che sono stati nominati su indicazione di poteri non eletti o che sono riusciti a vincere le elezioni grazie alla manipolazione dell’informazione, sono allo stesso tempo servi di gruppi di potere dell’alta finanza o di grandi fondi di investimento – alcuni erano loro dipendenti, come Draghi di Goldman Sachs – altri lo sono diventati dopo la fine del loro mandato. Così come le agenzie del farmaco e le organizzazioni sanitarie sono composte da ex dipendenti di BigPharma, che spesso ricevono contratti di consulenza e sono pagati proprio dalle aziende farmaceutiche che dovrebbero tenere d’occhio.

Fino alla pandemia, in pratica il potere era ancora gestito, almeno formalmente, dalle singole nazioni e le leggi venivano approvate dai parlamenti. Ma negli ultimi due anni i Parlamenti sono stati privati dell’autorità e tutti coloro che il World Economic Forum e altre lobby sono riusciti a piazzare agli alti livelli dei governi e delle istituzioni internazionali hanno iniziato a legiferare contro la Costituzione e gli interessi della Nazione, obbedendo a ordini impartiti dall’alto – “dai mercati”, ci dicono – che in realtà sono costituiti da un ristrettissimo numero di multinazionali che fagocitano le imprese concorrenti, appiattiscono le professionalità con danni alla qualità del prodotto, riducono le tutele e i salari dei lavoratori grazie alla complicità dei sindacati e della sinistra.

Insomma, siamo governati da un alto comando di usurai e speculatori, da Bill Gates che investe in grandi aziende agricole proprio alla vigilia dell’emergenza alimentare o in vaccini poco prima dello scoppio della pandemia, a George Soros, che specula sulle fluttuazioni delle valute e dei titoli di Stato e insieme a Hunter Biden finanzia un bio-laboratorio in Ucraina.

Pensare che non ci sia alcun rapporto tra i mandanti di questi crimini e coloro che li compiono ai più alti livelli dei governi nazionali, dell’UE e dell’ONU è segno di malafede, perché anche un bambino potrebbe capire che siamo tenuti in ostaggio da un gruppo di tecnocrati ideologicamente deviati e moralmente corrotti. I popoli del mondo devono reclamare la loro sovranità, che è stata usurpata dall’élite globalista.

I mandanti di questo crimine si presentano con orgoglio al Forum di Davos, alle riunioni della Commissione Trilaterale o del Gruppo Bilderberg insieme a governanti, primi ministri, direttori di giornali ed emittenti televisive, amministratori delegati di social banker e direttori di piattaforme sociali e multinazionali, banchieri e direttori di agenzie di rating, presidenti di fondazioni e sedicenti filantropi. Tutti questi condividono la stessa agenda – che pubblicano sui loro siti web – e sono così sicuri del proprio potere da affermare impunemente – come hanno fatto recentemente Soros e Schwab – che è necessario creare una narrazione da veicolare attraverso i media tradizionali, per rendere le loro decisioni accettabili per la gente. Essi adottano la censura e la manipolazione di massa come instrumentum regni, e ne abbiamo avuto prova sia con la farsa della pandemia sia con la propaganda pro-Zelensky in Ucraina.

Dobbiamo capire che i nostri governanti sono traditori della nostra nazione, dediti all’eliminazione delle popolazioni, e che tutte le loro azioni sono condotte al fine di causare il maggior numero di danni ai cittadini. Non si tratta di un problema di inesperienza o di incapacità, ma piuttosto di una intentio nocendi – una deliberata intenzione di nuocere. I cittadini onesti trovano inconcepibile che chi li governa possa farlo con l’intenzione perversa di minarli e distruggerli, tanto che stentano a crederci. La causa principale di questo gravissimo problema si trova nella corruzione dell’autorità e nell’obbedienza rassegnata di coloro che sono governati.

Anche la Chiesa cattolica, a partire dalla rivoluzione del Vaticano II e soprattutto durante gli ultimi nove anni del “pontificato” bergogliano, ha sperimentato la stessa dissonanza cognitiva: i fedeli e il clero si sono rassegnati a obbedire a meri funzionari cinici – che non sono meno corrotti e pervertiti dei loro omologhi dello Stato profondo – sebbene sia stato evidente che lo scopo delle presunte “riforme” è sempre stato la distruzione sistematica della Chiesa da parte dei suoi massimi dirigenti, che sono eretici e traditori. E noto che la Chiesa profonda ha fatto ricorso agli stessi falsi argomenti per far passare la dissoluzione dottrinale, morale e liturgica: prima di tutto, la falsa affermazione che quelle riforme sono state richieste “dal basso” e non imposte con la forza dall’alto. Proprio come le riforme pianificate dal Forum Economico Mondiale, dal gruppo Bilderberg e dalla Trilaterale vengono adottate dai loro infiltrati ai più alti livelli delle nazioni e degli organismi internazionali, facendo credere che i loro piani siano ratificati dal consenso popolare.

E cosa consiglia, Eccellenza, per uscire da questo vicolo cieco?

Il rispetto per l’autorità è connaturato all’uomo civile, ma è necessario distinguere tra obbedienza e servilismo. Vede, ogni virtù consiste nel giusto mezzo tra due vizi opposti, senza essere un compromesso, ma anche come picco tra due valli, per così dire. La disobbedienza pecca per difetto, non volendo sottomettersi a un buon ordine di un’autorità legittima; il servilismo, invece, pecca per eccesso, sottomettendosi a ordini ingiusti o impartiti da un’autorità illegittima. Il buon cittadino deve saper disobbedire all’autorità civile, e il buon cattolico deve saper fare lo stesso con l’autorità ecclesiastica, disobbedendo ogni volta che l’autorità richiede l’obbedienza a un ordine iniquo.

Non le sembra un discorso un po’ rivoluzionario, Eccellenza?

Non è affatto così. Gli anarchici e i cortigiani hanno entrambi un concetto distorto dell’autorità: i primi la negano mentre i secondi la idolatrano. Il giusto mezzo è l’unica via moralmente percorribile, perché risponde all’ordine che il Signore ha impresso al mondo e che rispetta la gerarchia celeste. Dobbiamo obbedienza all’autorità legittima nella misura in cui il suo potere viene esercitato per i fini per cui l’autorità è stata istituita da Dio: il bene temporale dei cittadini nel caso dello Stato e il bene spirituale dei fedeli nel caso della Chiesa. Un’autorità che impone il male ai suoi sudditi è per ciò stesso illegittima e i suoi ordini sono nulli. Non dimentichiamo che il vero Signore da cui proviene ogni autorità è Dio, e che l’autorità terrena – sia civile che spirituale – è sempre vicaria, cioè soggetta all’autorità di Gesù Cristo, Re e Sommo Sacerdote. Istituire l’autorità vicaria dei governanti al posto dell’autorità regale del Signore è un gesto folle e – sì – rivoluzionario e ribelle.

Cosa vuole ottenere l’élite? Ci promette pace, sicurezza, prosperità e lavoro, ma attualmente nel mondo sono in corso più di cinquanta conflitti armati; le nostre città sono invivibili, piene di criminali, immerse nel degrado e dominate da minoranze di deviati.

Questo è il terzo elemento indiscutibile da non trascurare: la pandemia è stata pianificata come strumento per l’instaurazione di un regime totalitario, concepito da tecnocrati non eletti e privi di qualsiasi senso di rappresentanza democratica.

La stessa cosa sta accadendo con la crisi ucraina: la maggioranza dei cittadini non è assolutamente favorevole all’invio di armi all’Ucraina e all’imposizione di sanzioni contro la Federazione Russa, eppure i capi di governo si comportano come se avessero il completo appoggio delle loro stesse nazioni, supportati da imbarazzanti falsificazioni della realtà da parte dei media mainstream. E in alcuni Paesi, come l’Italia, ciò avviene in una situazione di inquietante complicità da parte di tutti i poteri dello Stato, sia nel legittimare la violazione dei diritti fondamentali in base alle norme anti-Covida, sia nel ratificare la partecipazione a un conflitto che non è mai stato deliberato dal Parlamento italiano e che persino il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, approva e incoraggia, con il plauso dei tecnocrati europei. Anche in questo caso, chi governa non obbedisce alla volontà popolare e non persegue il bene comune, ma segue ordini impartiti da entità sovranazionali con interessi propri, che sappiamo essere eversivi.

Quando parlano di “trasformazione dei beni in servizi”, di “sharing economy” attraverso il settore digitale, intendono espropriare la proprietà privata dei cittadini: “Non possederete nulla e sarete felici”. E quando impongono la privatizzazione di beni o servizi statali, vogliono appropriarsi dei profitti lasciando i costi sulle spalle della comunità. Ma poiché non tutti i Paesi sono disposti a fare questo “reset”, li costringono ad accettarlo provocando crisi economiche, pandemie e guerre. Questo è alto tradimento e sovversione.

La natura premeditata di questa sovversione è palesemente chiara, così come la consapevolezza delle conseguenze disastrose delle decisioni sociali, economiche e sanitarie che sono state prese sia riguardo alla pandemia che alla crisi ucraina. Lo ha ammesso anche Bergoglio: un capo di Stato gli ha rivelato, mesi prima dell’operazione militare di Putin in Ucraina, che la NATO e l’Unione Europea stanno deliberatamente provocando la Federazione Russa, dopo aver ignorato per anni la pulizia etnica compiuta da Kiev contro la minoranza russofona nel Donbass e in Crimea. Lo scopo di questa provocazione era quello di innescare un conflitto che avrebbe fornito una copertura per legittimare l’imposizione di sanzioni contro la Federazione Russa e costringere le nazioni occidentali a intraprendere la “transizione verde”. E allo stesso tempo, prostrare l’economia delle nazioni a vantaggio di pochi fondi di investimento internazionali e della speculazione di mercato. In sostanza, si pongono le stesse premesse che furono fatte per giustificare gli Enclosure Acts in Inghilterra e poi l’Holodomor in Ucraina, per trasformare le masse contadine in manodopera a basso costo per l’industrializzazione delle grandi città. Se si voleva evitare la guerra, la NATO non avrebbe dovuto essere allargata in violazione dei trattati e si sarebbe dovuta garantire la protezione della minoranza russofona in Ucraina, come richiesto dal Protocollo di Minsk del 2014.

Se questo non è stato fatto, è perché lo scopo reale che hanno voluto raggiungere non ha nulla a che vedere con lo scopo apparente che hanno pubblicamente dichiarato. E noto che non si tratta di speculazioni astratte, ma di fatti concreti che sono stati anticipati e pianificati decenni fa dai teorici del Grande Reset, con l’obiettivo di forzare un cambiamento sociale che nessuno vuole, facendo ripartire da zero l’economia e la finanza del mondo occidentale – proprio come si riavvia un computer.

Il fatto che questo provochi miseria, bancarotta, fallimento delle imprese, disoccupazione, instabilità sociale e l’aumento del divario tra ricchi e poveri, il declino del tasso di natalità e la riduzione dei servizi essenziali è considerato un dettaglio trascurabile, con l’unica preoccupazione di indottrinare le masse con falsi argomenti a favore della guerra o del controllo di ogni dettaglio della vita delle persone, criminalizzando chi dissente e additandolo come nemico del popolo. Mi sembra che questa narrazione stia affondando sotto il peso delle bugie dell’élite e dei suoi complici.

Può farci un esempio, Eccellenza?

L’esempio più evidente è la scoperta che Richard Kalergi, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea, voleva perseguire politiche di ingegneria sociale volte a modificare le società nazionali europee attraverso l’immigrazione e l’incrocio di razze, spingendo le ondate migratorie con l’attrattiva di un costo del lavoro più basso. Vedere la scellerata ostinazione con cui si continuano ad accogliere le ondate di immigrati clandestini, anche quando è evidente l’impatto che questo fenomeno ha sulla sicurezza delle città e sul tasso di criminalità generale e sull’identità delle popolazioni nazionali, dimostra che il piano iniziale è stato in gran parte realizzato e che bisogna agire per impedirne il completamento.

Eppure non sono cose che accadono per caso: ce lo hanno detto loro.

Hai perfettamente ragione: quello che mi lascia perplesso è notare con quale sfacciataggine i proponenti dell’Agenda 2030 ci abbiano detto con largo anticipo quali progetti criminali intendevano imporci contro la nostra volontà; nonostante questa evidenza, c’è chi si stupisce che dopo anni di inarrestabile infiltrazione stiano effettivamente realizzando i loro piani proprio davanti ai nostri occhi, mentre ci accusano di essere “teorici del complotto”. C’è sicuramente una cospirazione, ma quelli che devono essere processati sono quelli che l’hanno portata avanti, non quelli che la denunciano.

Joe Biden attribuisce la responsabilità della crisi a Vladimir Putin. È d’accordo con questo giudizio?

Gli americani sanno bene che il prezzo della benzina era aumentato ben prima della crisi russo-ucraina, ed è ulteriormente aumentato a causa delle sanzioni – vere o presunte – della comunità internazionale contro la Federazione Russa. Oggi sappiamo che le sanzioni – come era prevedibile – non hanno minimamente scalfito Putin, ma il motivo alla base di esse è che avrebbero dovuto colpire le nazioni occidentali, e in particolare quelle europee, per provocare una crisi economica ed energetica attraverso la quale legittimare la transizione ecologica, i razionamenti, il controllo della popolazione e la censura dell’informazione.

Putin non ha abboccato alle provocazioni dello Stato profondo, limitandosi a intervenire solo se necessario per dare sicurezza e protezione al Donbass russofono. E ha preso d’assalto l’impianto siderurgico di Azovstal, che nascondeva uno dei biolaboratori segreti americani che producevano armi batteriologiche e conducevano esperimenti con la SARS-CoV-2. D’altra parte, la famiglia Biden aveva tutto l’interesse a far scoppiare una guerra in Ucraina, per coprire i casi di corruzione che coinvolgevano Hunter Biden e per distrarre la gente dagli imminenti scandali che incombono su Obama e Hillary Clinton per il Russiagate e sullo Stato profondo per i brogli elettorali compiuti contro Trump.

La guerra per procura degli Stati Uniti contro l’invasione russa è in realtà una guerra dello Stato profondo contro una nazione che si è rifiutata di accettare di essere fagocitata dai deliri dei tecnocrati globalisti e che oggi ha le prove dei crimini commessi dallo Stato profondo. Ma mentre l’UE può ricattare le nazioni europee, legando l’erogazione di fondi e i tassi di interesse sui prestiti all’attuazione di “riforme” – dal momento che queste nazioni hanno una sovranità monetaria e fiscale limitata – lo stesso non vale per la Russia, che è una nazione sovrana e indipendente, oltre che autosufficiente in termini di materie prime, energia e risorse agroalimentari.

Questa visione bipolare, che ripropone il confronto della Guerra Fredda tra USA e URSS, non è più valida?

La sinistra egemone ha stabilito una divisione manichea tra bene e male: sinistra contro destra, liberalismo contro fascismo, globalismo contro sovranismo, vaccinismo contro no-vax. I “buoni” sono ovviamente quelli di sinistra: liberali ma solidali, globalisti, inclusivi, ecumenici, resistenti e sostenibili. I “cattivi” sono altrettanto ovviamente i patrioti, i cristiani, i destri, i sovranisti e gli eterosessuali.

Cosa distingue l’attuale struttura dei Paesi occidentali dal passato?

La fusione del peggio del liberalismo con il peggio del socialismo collettivo. Oggi vediamo, dopo due anni di farsa pandemica, come il liberalismo globalista si sia avvalso di metodi comunisti e dittatoriali per imporsi con il suo Great Reset, e come i regimi comunisti utilizzino metodi liberali per arricchire le alte sfere del partito senza perdere il controllo totale sulla popolazione. Questo dimostra che l’equilibrio geopolitico si sta spostando verso una visione multipolare e che il bipolarismo alimentato dallo Stato profondo è in declino.

C’è qualche analogia tra quanto sta accadendo nella Chiesa cattolica sotto il pontificato di Jorge Mario Bergoglio?

La Chiesa profonda è una propaggine dello Stato profondo, in un certo senso. Per questo non dovrebbe sorprenderci il fatto che stiamo assistendo alla demolizione della Fede e della Morale in nome dell’ecumenismo e della sinodalità, applicando gli errori liberali in ambito teologico; e dall’altro lato la trasformazione del Papato e della Curia romana in un politburo in cui l’autorità ecclesiastica è sia assoluta che svincolata dalla fedeltà al Magistero, seguendo le modalità di esercizio del potere in una dittatura di tipo comunista. La legge non è più fondata sulla Giustizia, ma sulla convenienza e sull’utilità di chi la applica: basta vedere con quanta durezza vengono trattati dal Vaticano il clero e i fedeli tradizionali, e d’altra parte con quanta indulgenza il Vaticano elogia i noti attivisti pro-aborto (penso a Biden e Pelosi tra i casi più eclatanti) e i propagandisti dell’ideologia LGBTQ e della teoria gender. Anche in questo caso, liberalismo e comunismo si sono alleati per demolire l’istituzione dall’interno, proprio come è accaduto in ambito civile. Ma sappiamo che contra legem fit, quod in fraudem legis fit – ciò che aggira la legge è fatto contro la legge.

Eccellenza, come pensa che le cose negli Stati Uniti possano cambiare nel prossimo futuro?

L’eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca consentirebbe di avviare veri negoziati di pace, una volta sradicato lo Stato profondo dall’Amministrazione e dalle agenzie governative. Ma la ricostruzione richiederà certamente la collaborazione e i sacrifici di tutti, e una solida visione spirituale che ispiri la ricostruzione del tessuto sociale. Se tutto questo è avvenuto attraverso i dimostrati brogli elettorali delle ultime elezioni presidenziali, la vittoria di Trump sarebbe ancora più eclatante e avrebbe forti ripercussioni sulle ramificazioni dello Stato profondo in Europa e in particolare in Italia.

In ogni caso, le elezioni di medio termine potrebbero consentire ai repubblicani di avere la maggioranza alla Camera e al Senato, una volta estromessi i servitori dello Stato profondo, tra cui in primo luogo i “neo-cons”.

Il fallimento dello sforzo di incolpare Trump per la farsa dell’assalto al Campidoglio dovrebbe dissuadere i suoi organizzatori – tra i quali non possiamo non annoverare Nancy Pelosi – dal tentare di replicare la scena il prossimo autunno, che cadrebbe nel grottesco, oltre a essere un caso di déjà vu.

Il Grande Reset è dunque fallito? Possiamo cantare una canzone di vittoria?

Un canto di vittoria può essere intonato solo quando la guerra è stata vinta. Il Grande Reset è ontologicamente destinato al fallimento, perché ispirato da principi disumani e diabolici. Ma la sua fine, per quanto inevitabile, può richiedere ancora del tempo, a seconda della nostra capacità di opporci e anche di ciò che è contenuto nei piani della Divina Provvidenza.

Se il Signore vuole concederci una tregua, un periodo di pace dopo che avremo compreso quanto sia orribile l’inferno in terra che i nemici di Dio e dell’uomo desiderano, allora dobbiamo impegnarci a ricostruire – non “ricostruire meglio”, ma proprio il contrario – sì, ricostruire ciò che è stato distrutto: la famiglia, il vincolo del matrimonio, l’educazione morale dei figli, l’amore per la patria, la dedizione al duro lavoro, la carità fraterna, soprattutto verso i più indifesi e bisognosi. Dobbiamo riaffermare la santità e l’intoccabilità della vita dal concepimento alla morte naturale; difendere la complementarietà dei due sessi contro la follia dell’ideologia gender, proteggere i bambini dalla corruzione e garantire l’innocenza a cui hanno diritto. Dobbiamo infine mettere da parte la logica del profitto – tipica della mentalità liberale – per ritrovare l’orgoglio di compiere il nostro dovere anche quando nessuno ci guarda, di produrre ciò che facciamo in modo professionale e di venderlo a un prezzo onesto. E dobbiamo smettere di considerarci inferiori solo perché qualcuno ha deciso che nel loro modello di società distopica senza Dio essere onesti, leali, sinceri e timorati di Dio è qualcosa di cui vergognarsi. Chi dovrebbe vergognarsi, invece, sono coloro che invocano l’uccisione di bambini e anziani, lo sterminio pianificato della popolazione attraverso scellerate campagne di vaccini, la sterilizzazione di massa, la sodomia, la pedofilia e tutte le aberrazioni più devianti.

Eccellenza, crede che il mondo possa tornare a Dio?

Il mondo può e deve tornare a Dio: è una necessità dettata dall’ordine divino che il Creatore ha impresso alla creazione. Deve tornare a Dio, perché solo dove regna Cristo può esserci vera giustizia e vera pace. E il mondo può farlo, ma non in una visione collettivista o comunitaria in cui gli individui scompaiono nella massa, bensì in una visione personale e individuale, in cui ognuno di noi riconosce liberamente che nulla può essere migliore di ciò che il Padre Celeste ha preparato per noi, poiché ci ama e vuole renderci partecipi della sua gloria.

Se tutti torniamo a Dio, anche le nostre Nazioni riconosceranno la Sua Signoria e conformeranno le loro leggi alla Sua Legge. Preghiamo dunque affinché si realizzi ciò che il Salmista canta: Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi (Sal 116,1) – Lodate il Signore, voi tutte le nazioni, lodatelo voi tutti i popoli. Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus; et veritas Domini manet in æternum (Sal 116,2) – Perché la sua misericordia è confermata su di noi, e la verità del Signore rimane in eterno.

+ Carlo Maria Viganò, arcivescovo

21 giugno 2022, Sant’Alessio Gonzaga

§§§

