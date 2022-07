Laporta. Il Mistero degli Anagrammi nelle Lettere di Moro Prigioniero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ha compiuto un minuzioso e incredibile lavoro di indagine e ricerca sulle lettere che Aldo Moro ha scritto durante la prigionia. I risultati della sua opera sono qui, e la Procura di Roma li riceve sotto forma di esposto. Buona lettura.

§§§

Il 23 Maggio ribadii l’assenza di Aldo Moro in via Fani il giorno della strage [vedi https://bit.ly/3yoxu2t]. Quattordici giorni prima, il 9 Maggio, depositai (mediante PEC) un esposto [vedi https://bit.ly/3OgXN02] presso la Procura della Repubblica di Roma, dando conto di 4 anagrammi nella prima lettera del 29 Marzo a Francesco Cossiga, partendo dal lemma “sopratutto”, scritto con una sola “t”.

A questo indirizzo https://bit.ly/3HSgK6U è possibile leggere la lettera di Aldo Moro a Cossiga, nella quale sono le frasi anagrammate, a partire dalla parola “sopratutto” (FIGURA 1).

Aldo Moro usò “sopratutto” in altre due lettere, per la Signora Moro e per Benigno Zaccagnini.

Se al lemma “sopratutto” in queste due ulteriori lettere non corrispondessero altrettanti anagrammi, quanti sono già ostili ad accettare i primi (FIGURA 1), potrebbero asserire sia una mia forzatura partire da “sopratutto” e gli anagrammi, direbbero, sono solo un risultato casuale di tale forzatura.

Nell’ esposto https://bit.ly/3OgXN02 alla Procura della Repubblica di Roma abbiamo spiegato il metodo scientifico: 1) per individuare univocamente le frasi da anagrammare, ben distinte fra centinaia di frasi delle lettere di Aldo Moro; 2)perché gli anagrammi non possono “matematicamente” essere differenti da quelli qui individuati.

Gli ostili agli anagrammi (ostili per una quantità di cause, dalla politica maligna all’ignoranza) s’aggrapperebbero al “sopratutto” presente in un’altra lettera che non fosse parte d’un anagramma. D’altronde Aldo Moro correttamente scrisse pure “soprattutto” (in altre numerose lettere dal carcere) con due “t” centrali. Diventerebbe quindi facile sostenere l’uso indifferente di una o due “t” sa parte di Aldo Moro.

Non è così perché lo Statista – oltre che nella lettera a Cossiga (FIGURA 1) – ha usato solo due altre volte la parola “sopratutto”, con una sola “t”, come ho detto prima, in una lettera alla Signora Moro e in una a Benigno Zaccagnini.

Ebbene, gli scettici si mettano l’animo in pace, anche queste due lettere in corrispondenza del lemma “sopratutto”recano altri anagrammi, coerenti con i precedenti quattro in FIGURA 1; anagrammi nuovi e ricchi di sorprese.

Conseguenza: “sopratutto” è univocamente determinato quale sorgente di anagrammi nelle lettere di Aldo Moro; i nuovi anagrammi si interconnettono fra loro e ai precedenti con un logico e infrangibile legame.

Terroristi Ignoranti

Non basta. Aldo Moro ha scelto proprio quell’errore e non altri per un preciso motivo.

Dal 16 al 29 marzo, quando Aldo Moro invia la lettera a Cossiga con gli anagrammi, lo Statista ha avuto 13 giorni e 13 notti per guardarsi intorno, studiare il nemico e fare proprie osservazioni. Torniamo alla FIGURA 1. Il primo anagramma ci dice “dove”. Il secondo anagramma fornisce maggiori dettagli al “dove”. Il terzo anagramma dice “come” è arrivato lì, “preso con elicottero”, non sa per mano di “chi” (no volti noti) e infine dice di interrogatori già iniziati, “ho dato un minimo”, cioè ha dato risposte alle domande postegli durante gli interrogatori.

Mentre questo avviene in quei tredici giorni, Aldo Moro trova un aiuto nei delinquenti che sbobinano i nastri degli interrogatori[1].

L’allegato 2 alla relazione della minoranza della “prima commissione Moro” contiene quanto è rimasto delle sbobinature nel “testo del memoriale moro trovato dai carabinieri in via montenevoso n. 8 a milano”.

Il lettore che possa, lo apra col programma Adobe Acrobat, con la funzione “trova”, nella finestra “modifica” come in FIGURA 2.

Come si vede, qui “sopratutto” appare, così come è presente in altre pagine. Ve n’è innumerevoli anche con due “t”.

Aldo Moro, notato l’uso di “sopratutto” con una t oppure con due “t”, da parte del carceriere, approfitta quindi dell’errore, certo che non verrà censurato, scrivendo “sopratutto”. E fa centro. Tre lettere contenenti “sopratutto” arrivano ai destinatari.

Conclusione. “Sopratutto” univocamente si determina quale parola chiave per individuare gli anagrammi nelle lettere di Aldo Moro. Lo è per tre ragioni concatenate: 1) Gli anagrammi in corrispondenza di ogni “sopratutto” ci sono effettivamente; 2) i carcerieri, adottando a loro volta la parola “sopratutto”, non hanno motivo di insospettirsi; 3) non vi sono infine anagrammi in corrispondenza di “soprattutto”, scritto con due “t”.

Lettera Non Recapitata

Facciamo un passo indietro. La caccia all’«assenza di Aldo Moro in via Fani» partì a marzo del 2020, dopo aver riletto la lettera alla moglie, alla «carissima Noretta», scritta nel giorno di Pasqua, il 26 Marzo 1978. Lettera non recapitata. Fu ritrovata nel covo di via Montenevoso a Milano.

È indispensabile tener conto delle tossine, sparse a partire dalle 10.10 del 16 Marzo 1978, quando tale Morucci Valerio telefonò all’ANSA per rivendicare la strage alle BR.

La valanga di falsità dai BR, dalla stampa e dalle Istituzioni è incessante dal 16 Marzo 1978, costruendo una contro-verità alterata, impossibile da smantellare rapidamente.

Fra tante tossine, spicca la mancata consegna della lettera del 26 Marzo 1978. La lettera è accorata, intensa, pagine prigioniere, mai consegnate alla «carissima Noretta» nonostante ricorra la Pasqua. Perché tale crudeltà?

Dev’esserci un motivo. Una persona equilibrata, quantunque carceriere, non è sadica. D’altronde non s’affida a un sadico la custodia d’un personaggio di quel livello. Ebbi sentore di qualcosa d’inspiegato nella crudeltà del censore. Rilessi più volte (FIGURA 3), dandomi infine dello stupido. Il cattedratico di diritto processuale penale – se fosse davvero stato a via Fani – non avrebbe scritto una tale sciocchezza (grassetto aggiunto):

«Sempre tramite Rana, bisognerebbe cercare di raccogliere 5 borse che erano in macchina. Niente di politico, ma tutte le attività correnti, rimaste a giacere nel corso della crisi. C’erano anche vari indumenti da viaggio».

Quale fosse il regime di custodia delle borse, lo dice la signora Eleonora Moro (grassetto aggiunto): «Contenevano, la prima, medicinali. Infatti, da molti anni, avendo sempre molto viaggiato, aveva l’abitudine di portarsi dietro questa valigetta di pronto soccorso che, ogni tanto, serviva a togliere dai guai qualcuno che si sentiva male; ricordo che ben due volte, durante la sua vita parlamentare, venne usata alla Camera per aiutare qualcuno che si era sentito male in Aula. Lui si portava sempre dietro questa borsa. La seconda borsa era quella dei suoi documenti personali, i suoi occhiali, i denari, le chiavi di casa, tutte quelle cose che riteneva riservate e che si portava sempre dietro: se scendeva dalla macchina questa borsa scendeva con lui, se veniva a casa se la portava su, se andava in ufficio se la portava in ufficio ecc. Le altre tre borse contenevano giornali e, in quel momento, tesi di laurea, nonché le cose che stava scrivendo».

Se Aldo Moro, il cattedratico di procedura penale, fosse stato a via Fani, il professore avrebbe avuto (ed ebbe certamente) cognizione dell’impossibilità di “raccogliere 5 borse”, per mano di Nicola Rana, il suo segretario. Le 5 borse erano sequestrate dal magistrato o dai BR. Tertium non datur.

Aldo Moro si distaccò dalle cinque borse, ce lo dice lui stesso. Aldo Moro non sa quindi nulla di via Fani. Egli intuisce, non conosce la verità, avverte il fetore tombale dietro il distacco dalle 5 borse e dagli uomini della scorta, essi soli in viaggio con le borse. È il cervello d’un genio, intuisce lo iato fra lui e la realtà, fra lui e le cinque borse.

Le borse sono quindi andate da una parte con la Fiat 130, invece Aldo Moro è andato in un’altra direzione. Perché? Come? Per mano di chi? Non un inquirente se lo chiese.

BR, Istituzioni e stampa certificano Aldo Moro glaciale spettatore della strage della sua scorta a via Fani, dal primo all’ultimo secondo. Dopo, secondo i medesimi analisti, Aldo Moro è cinicamente indifferente al ricordo dei 5 massacrati. Se questo fosse vero come avrebbe potuto supporre che Nicola Rana potesse “raccogliere 5 borse”?

Abbiamo d’altronde la “prova diabolica” del movente censorio sulla lettera mai consegnata alla Signora Moro, quella del 26 Marzo.

La lettera del 26 marzo non parte. Tre giorni dopo, il 29 Marzo, Aldo Moro scrive proprio a Nicola Rana (FIGURA 4). La lettera è regolarmente recapitata. In essa non v’è il minimo cenno alle borse da recuperare.

Tre giorni prima chiede alla moglie di incaricare Rana di “raccogliere 5 borse che erano in macchina” e la lettera non parte. Tre giorni dopo scrive a Rana senza fare cenno alle borse da recuperare. Questa lettera arriva puntualmente.

L’invito a “raccogliere 5 borse che erano in macchina” è quindi la causa della censura alla lettera del 26 marzo.

In conclusione, egli dice di sé attraverso la borsa da cui non si separava mai e le altre quattro che furono con essa: «Io non sono con le mie borse. Delle borse non so nulla, così come ignoro la sorte della scorta; intuisco che altri stiano soffrendo ma non so nulla».

Trenta righe prima Aldo Moro scrisse proprio così nella stessa lettera mai arrivata alla moglie: «Intuisco che altri sono nel dolore. Intuisco, ma non voglio spingermi oltre sulla via della disperazione». “Intuisco”: è evidente che egli immagina ma non ha assistito; non riferisce quanto ha visto ma quanto ha intuito. Le borse sommate all’ «intuizione» sono abbastanza affinché il carceriere blocchi la lettera.

La consorteria impegnata a disinformare colse il vantaggio derivatole dalla mancata consegna della lettera alla Signora Moro. Quando la lettera affiorò anni dopo nella melma di via Montenevoso, i disinformatori avevano già fatto il loro lavoro nel corso dei 55Giorni: «Lo vedete? È un cinico. Non una parola di pietà per la scorta! Crucifige!» e poi liberarono i barabba.

Altri Due Anagrammi

L’assenza di Aldo Moro a via Fani poggia quindi su basi autonome e ben solide, ben prima del 9 Maggio 2022, quando compilai l’esposto e misi a parte il procuratore Francesco Lo Voi.

Aldo Moro, come si è detto più volte, usò il lemma “sopratutto” nella lettera del 20 Aprile per Benigno Zaccagnini, recapitata il giorno stesso a Don Antonello Mennini e resa pubblica il 23.

In questa c’è la seguente frase: «Ricordi la mia fortissima resistenza sopratutto per le ragioni di famiglia a tutti note. Poi mi piegai, come sempre, alla volontà del Partito».

Nella precedente lettera alla moglie, del 7 Aprile, Aldo Moro scrive: «La faccia è salva, ma domani gli onesti piangeranno per il crimine compiuto e sopratutto i democristiani».

Ricostruito l’anagramma nella lettera a Zaccagnini, affiorano due frasi:

Prima frase originale: «Ricordi la mia fortissima resistenza sopratutto per le ragioni di famiglia a tutti note»

Primo anagramma: «costole rotte tortura milza sfinito spia sismi punita arma radiotelegrafa i dirigenti»

Seconda frase originale: «Poi mi piegai come sempre alla volontà del partito»

Secondo anagramma: «preda ipnosi mi tempra moto epigeo località valle»

I primi 4 anagrammi partono dalla parola “sopratutto”. Anche questi sono centrati sulla stessa parola “sopratutto” nella lettera a Zaccagnini.

In quanto alla seconda lettera, quella alla Signora Moro, non è il caso per ora d’avventurarmi negli anagrammi. Il motivo lo spiegherò solo al procuratore Francesco Lo Voi.



Tortura e Depistaggio

I malpensanti siano liberi di credere che quest’ultimi anagrammi non esistono. Questo non toglie nulla al legame logico e indistruttibile fra i primi quattro (FIGURA 1) e quest’ultimi due.

Il significato di questi anagrammi è ancor più drammatico dei precedenti.

Sono sfinito dalla tortura sulla milza perché mi hanno rotto le costole; c’è una spia del SISMI (già punito, dai/dei Carabinieri?) che radiotelegrafa ai dirigenti (del SISMI?)

Mi ipnotizzano, mi giovano passeggiate all’aperto (moto epigeo) in un luogo (valle) più in basso (di quello dove dimoro).

Aldo Moro torturato e sfinito. Le costole rotte sono un dato di fatto accertato nel corso dell’autopsia.

Questo scempio è ignorato in tutte le relazioni, anche quelle di minoranza.

Neppure Leonardo Sciascia vi fa cenno nella propria relazione. È un dato di fatto davvero strano perché egli è altrimenti acuto e attento osservatore d’ogni pur minima vicenda di Aldo Moro. V’è altro, ben documentato, lo sveleremo al magistrato.

È strano tuttavia che quel documento sia rimasto sepolto negli archivi parlamentari, depistando i commissari e le relazioni di maggioranza e minoranza. Salvo un nostro errore, neppure i tribunali e le procure sono finora stati interessati da questo referto.

Nessuno si chiede come sia possibile che quattro costole rotte, palesemente in tempi diversi, perché oggettivamente diversi sono i tempi di calcificazione, non abbiano indotto fin dal primo esame autoptico a esplorare quelle fratture con più attenzione, come almeno si sarebbe fatto con una mummia egiziana.

Come è stato possibile con quattro costole fratturate sul fianco sinistro che Aldo Moro si sia adagiato proprio su quel fianco per farsi sparare. I dolori lancinanti e insopportabili mai gli avrebbero consentito una tale posizione prima che gli sparassero.

Si vuole consegnare la verità su Aldo Moro al silenzio dei futuri millenni, quando i documenti oggi segretati da Giuseppe Fioroni sveleranno la verità? Eppure almeno su questo punto, sulle fratture, le moderne tecniche di indagine potrebbero raccontarci almeno i tempi che dividono le cause delle fratture di due costole quasi guarite dalle rimanenti fratturate più di recente. C’è una verità da tenere ad ogni costo seppellita? Aldo Moro è stato torturato e i suoi aguzzini sono in libertà.

Copia di questo articolo, quando i lettori lo avranno letto, sarà già stata inviata via PEC al Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi.

[1] L’allegato 1 alla relazione della minoranza della “prima commissione Moro” raccoglie le copie dei dattiloscritti del memoriale dello Statista. Qualcuno (Aldo Moro?) sigla l’autenticità delle pagine.

Questo allegato è nel Doc. XXIII n. 5 volume secondo, rubricato “Relazioni di Minoranza Della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla Strage di Via Fani sul Sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul Terrorismo in Italia” (Legge 23 novembre 1979, n. 597). Il documento è a questo indirizzo https://bit.ly/3yoHjxf dell’archivio di Gero Grassi. Esso contiene le relazioni di minoranza titolate a : 1) Covatta, Martelli, Barsacchi e Della Briotta; 2) Franchi e Marchio; 3) Sciascia; 4) Sterpa; 5) La Valle.

Il lettore perdoni tanta pedanteria. Sarà necessaria per stringere il cappio intorno al collo di (per ora) ignoti delinquenti, imbroglioni, depistatori delle commissioni parlamentari d’inchiesta e della Giustizia.

L’allegato 1 di tale documento reca la copia di tutte le lettere di Aldo Moro mentre era prigioniero.

Torneremo su questo Allegato 1. Per ora concentriamo la nostra attenzione sull’Allegato 2.

§§§

