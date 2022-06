Pro Memoria. Basta Trial Clinici per il Siero. Con Tanti Saluti alla Scienza… Scherziamo?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante e opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Pro Memoria, che ringraziamo, e che dovrebbe destare qualche preoccupazione. Buona lettura.

§§§

Pfizer e Moderna non vogliono più trial clinici per i vaccini anti Omicron

… non sono in grado di dimostrare che … proteggono chi se li fa iniettare

… Ugur Sahin, numero uno di Biontetch al Financial Times: «sarebbe utile avere l’opportunità di aggiornare il vaccino secondo i dati più recenti, senza l’obbligo di fare ulteriori studi clinici»

… Derrick Rossi, cofondatore di Moderna, a La Stampa: «Proprio perché il virus continua a evolversi e siamo sempre al suo inseguimento»

… «io spero che venga il momento in cui, invece di fare studi di fase uno, due e tre, si stabilisca l’efficacia dei vaccini a mRna»

… tanti saluti al metodo scientifico

… moltiplicazione di anticorpi in chi riceve l’iniezione … qual è la prova che questi anticorpi conferiscano immunità?

… Qual è la percentuale di riduzione del rischio associata al booster aggiornato?

… Kena Swanson, vicepresidente della divisione ricerca e sviluppo sui vaccini di Pfizer: «Direi che non è stato stabilito alcun correlato di protezione»

… Tradotto: non lo sappiamo

… Non abbiamo prove che quegli anticorpi rendano immune il soggetto

… Ricordate? … Misurare il livello di anticorpi, assicuravano, non serve a decretare se una persona è protetta dalla malattia

… Se si deve convincere pure chi è guarito a porgere il braccio … il numero di anticorpi è irrilevante

… se si tratta di approvare in fretta le dosi da distribuire a ottobre, la capacità di un farmaco di generare anticorpi diventa il criterio essenziale per controllarne l’efficacia

… in chi è stato già infettato, si riscontra lo stesso numero di anticorpi che sviluppa, 29 giorni dopo lo shot aggiornato, chi non ha mai avuto il Covid

… allora, per quale motivo i guariti, di qualunque età, dovrebbero offrirsi per l’ennesima inoculazione?

… gli studi della società non paiono granché approfonditi. Come per Pfizer

… non ci sono informazioni sull’efficacia del vaccino

… l’unico indicatore resta la quantità di anticorpi

… le verifiche sulla sicurezza sono state condotte su 437 persone, seguite per un mese

… i preparati attualmente in uso hanno mostrato un’efficacia declinante a partire dal terzo mese

… essi provocavano una miocardite ogni 10.000 punture … quale idea potremmo farci degli eventuali effetti avversi cardiaci legati al nuovo booster, se il campione dell’esperimento è così limitato?

… una postilla per l’Istituto superiore di sanità … i CDC americani nella classe 12-15 anni, hanno documentato proprio l’efficacia negativa delle due dosi rispetto alla condizione dei non vaccinati

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: pro memoria, trial, vaccini



Categoria: Generale