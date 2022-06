Oggi Ricorre la Festa del Sacro Cuore Eucaristico. Libretto della Messa.

coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in lui. Vi prego quindi di non perdervi

d’animo per le mie tribolazioni per voi; sono gloria vostra.

Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore.

Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. E’ lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 115)

R. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.

Che cosa renderò al Signore

per quanto mi ha dato?

Alzerò il calice della salvezza

e invocherò il nome del Signore. R.

Preziosa agli occhi del Signore

è la morte dei suoi fedeli.

Si, io sono il tuo servo, Signore,

io sono tuo servo, figlio della tua ancella; hai spezzato le mie catene. R.

A te offrirò sacrifici di lode

e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. R.

CANTO AL VANGELO (Ger 31, 3)

R. Alleluia, alleluia.

Ti ho amato di amore eterno,

per questo ti conservo ancora pietà. R. Alleluia.

VANGELO

Cristo istituì l’Eucarestia e il sacerdozio per prolungare nei secoli il sacrificio della croce.

Dal vangelo secondo Luca (22, 14-20)

Quando fu l’ora, (Gesù) prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”.

E preso un calice, rese grazie e disse: “Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio”.