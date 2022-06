Studio Pubblicato da NEJM. Sorpresa. Più Dosi di Siero Danno Immunità Negativa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre è già partita la campagna del terrore autunnale (ho visto dichiarazioni di quel Ricciardi, l’uomo dell’OMS, e perciò delle multinazionali che finanziano l’OMS parlare di un un ottobre terribile…) e i giornalisti legati alla banda del siero insistono su una quarta dose che non si sa bene a che cosa servirebbe, visto che i quattro dosati si ammalano più e come gli altri, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo studio scientifico, pubblicato da una delle riviste mediche più prestigiose su come il siero in realtà diminuisca la capacità del corpo di difendersi. La fonte dell’articolo è The Defender. Buona lettura.

Un nuovo studio peer-reviewed dimostra che due dosi di vaccino mRNA COVID-19 producono una protezione negativa contro l’infezione sintomatica da SARS-CoV-2, mentre una precedente infezione senza vaccinazione offre circa il 50% di immunità.

I risultati, pubblicati il 15 giugno sul New England Journal of Medicine (NEJM), hanno analizzato le informazioni di oltre 100.000 residenti in Qatar, infetti e non infetti da Omicron, dal 23 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022.

Gli autori hanno confrontato l’efficacia dei vaccini COVID-19 di Pfizer e Moderna, l’immunità naturale derivante da una precedente infezione con altre varianti e l’immunità ibrida (una combinazione di infezione e vaccinazione) contro l’infezione sintomatica da Omicron e la malattia grave, critica e fatale.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che avevano avuto un’infezione precedente ma non erano stati vaccinati avevano un’immunità del 46,1% e del 50% contro le sottovarianti BA.1 e BA.2 di Omicron a più di 300 giorni dall’infezione precedente.

Tuttavia, i soggetti che avevano ricevuto due dosi dei vaccini Pfizer e Moderna, ma non erano stati precedentemente infettati, presentavano un’immunità negativa nei confronti delle sottovarianti BA.1 e BA.2 Omicron, indicando un aumento del rischio di infezione rispetto a chi non era stato precedentemente infettato e vaccinato.

Sei mesi dopo la seconda dose di Pfizer, l’immunità contro qualsiasi infezione da Omicron è scesa a -3,4% rispetto a una persona media senza infezione e vaccinazione, che come controllo è stata fissata a 0.

Per due dosi di Moderna, l’immunità contro qualsiasi infezione da Omicron è scesa a -10,3% circa sei mesi dopo l’ultima dose.

Gli autori hanno dichiarato che tre dosi di vaccino Pfizer hanno aumentato l’immunità a oltre il 50%, ma l’immunità è stata misurata solo a una mediana di 42 giorni dopo la terza dose, mostrando un rapido declino immunitario in un periodo di tempo molto breve.

In confronto, coloro che erano stati precedentemente infettati avevano un’immunità del 50% anche a 300 giorni dall’infezione.

Dopo sei mesi, lo studio ha dimostrato che l’efficacia del vaccino è scesa a valori negativi 270 giorni dopo la seconda dose, prevedendo un più rapido declino dell’immunità per i vaccini rispetto all’immunità naturale.

I ricercatori hanno concluso che:

“Non sono state riscontrate differenze discernibili nella protezione contro l’infezione sintomatica da BA.1 e BA.2 in caso di infezione precedente, vaccinazione e immunità ibrida. La vaccinazione ha aumentato la protezione tra le persone che avevano avuto un’infezione precedente. L’immunità ibrida derivante da una precedente infezione e da una recente vaccinazione di richiamo ha conferito la protezione più forte”.

Ma questa affermazione è ambigua, ha detto il dottor Madhava Setty, anestesista certificato e redattore scientifico senior di The Defender, perché potrebbe portare i lettori a concludere erroneamente che i ricercatori hanno scoperto che un’infezione precedente, la vaccinazione o una qualche combinazione di vaccinazione e infezione fornivano una protezione uguale contro le varianti BA.1 o BA.2 Omicron.

Setty ha anche sottolineato la mancanza di significatività statistica nei dati relativi alle infezioni gravi, critiche o fatali:

“La Tabella S5 confronta l’immunità naturale con la formulazione Moderna. Con la variante BA.1, solo l’immunità naturale ha un’efficacia positiva statisticamente significativa. Si può notare che per tutte le altre combinazioni di dosi di vaccino, la finestra di significatività statistica si estende all’intervallo negativo”.

“Per esempio, nella riga “Tre dosi senza infezione precedente” l’efficacia di cui possiamo essere certi al 95% va da -435% a 100%. Questo non ha senso. Non si può affermare che tre dosi siano predittive di un beneficio. Anzi, potrebbe benissimo essere deleteria. Non lo sappiamo, perché in quella coorte sono così poche le persone che hanno avuto una malattia grave.

“La tabella equivalente non è riportata per Pfizer, ma la Figura 2 nel testo principale mostra che c’è un beneficio statisticamente significativo contro la malattia grave”.

Per quanto riguarda la variante BA.2, anche l’immunità naturale può rientrare nell’intervallo negativo (da -6,8 a 92,4), così come tre dosi senza infezione precedente (da -3800 a 100), ha detto Setty. “Solo raggruppando le due varianti si può calcolare un’efficacia statisticamente significativa”.

Setty ha detto che i ricercatori hanno anche escluso un gran numero di casi dal loro calcolo e non hanno rivelato quante persone hanno contratto la COVID-19 in modo grave, critico o fatale.

Setty ha dichiarato a The Defender:

“Come sempre accade in questo momento, contano solo i casi dal momento del massimo effetto del vaccino (>14 giorni dopo il secondo vaccino o >7 giorni dopo il richiamo). La Figura S3 mostra che 116 persone vaccinate hanno contratto la COVID-19 tra la prima e la seconda dose, mentre tre persone hanno contratto la COVID-19 entro 14 giorni dalla seconda dose e 156 hanno contratto la COVID-19 entro una settimana dalla terza dose.

“Tutti questi casi sono stati esclusi dal calcolo. Non ci dicono da nessuna parte quanti di questi hanno contratto la COVID-19 in modo grave, critico o fatale”.

Setty ha anche notato che i ricercatori hanno sorvolato sui periodi di tempo in cui confrontano l’efficacia. Ha affermato che:

“Nella Figura 3, i ricercatori hanno calcolato l’efficacia dell’immunità naturale solo sommando i casi dopo quattro mesi. Questo probabilmente perché i ricercatori definiscono l’infezione precedente come avvenuta più di 90 giorni prima.

“Tuttavia, anche a 120 giorni di distanza, un’infezione precedente offre ancora una protezione maggiore rispetto a due o tre dosi nella loro massima finestra di protezione. Anche a un anno di distanza, l’immunità naturale è ancora alla pari con quella di un individuo recentemente potenziato”.

Un precedente studio del NEJM ha dimostrato che l’immunità naturale è superiore a due dosi di vaccino Pfizer

Lo studio del NEJM del 15 giugno fa seguito a un altro studio del NEJM, pubblicato il 9 giugno, che ha rilevato che l’immunità naturale “è superiore a quella conferita dopo che è trascorso lo stesso tempo dal ricevimento di una seconda dose di vaccino tra le persone precedentemente non infette”.

Utilizzando il database del Ministero della Salute israeliano, i ricercatori hanno estratto i dati relativi ai mesi di agosto e settembre 2021, quando la variante Delta era predominante, su tutte le persone che erano state precedentemente infettate dal SARS-CoV-2 o che avevano ricevuto il vaccino COVID-19 di Pfizer.

Lo studio ha rilevato che sia l’immunità naturale che quella artificiale sono diminuite nel tempo, ma i soggetti precedentemente infettati ma non vaccinati presentavano rischi di reinfezione dimezzati rispetto a quelli che avevano ricevuto due dosi di Pfizer e che non erano mai stati infettati.

“Tra le persone che erano state precedentemente infettate con il SARS-CoV-2, la protezione contro la reinfezione è diminuita con l’aumentare del tempo”, hanno detto i ricercatori, “tuttavia, questa protezione era più alta” rispetto alla protezione conferita nello stesso intervallo di tempo attraverso due dosi di vaccino.

“L’immunità naturale vince ancora”, ha twittato il dottor Martin Makary, ricercatore di politiche pubbliche presso la Johns Hopkins University, riferendosi allo studio.

I ricercatori hanno riconosciuto che l’infezione naturale con il virus SARS-CoV-2 che causa la COVID-19 “fornisce un’immunità naturale contro la reinfezione”, aggiungendo che studi recenti hanno mostrato “il declino dell’immunità fornita” dal vaccino di Pfizer.

