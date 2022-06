Pensieri di un Catholicus sullo Stato del Mondo e della Chiesa. In Attesa della Promessa…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un lettore fedele del nostro sito, che si firma Catholicus, e che ringraziamo, offre alla vostra attenzione queste considerazioni sulla situazione attuale. Buona lettura, e meditazione…

§§§

“ A’ bon entendeur…salut! ”

(a buon intenditor…)

Per adottare una decisione saggia e proficua di benefici effetti, due cose sono necessarie, diceva il saggio Confucio: informazione e riflessione; senza informazione la riflessione è inutile, vana : su cosa si riflette, infatti, se manca l’oggetto cui dirigere la nostra attenzione e meditazione? per contro, senza riflessione l’informazione è sterile, infruttuosa, oppure può portare a decisioni e scelte negative, opposte a quanto richiesto dalle concrete situazioni della vita. Distratti come siamo, da mille sollecitazioni dell’ambiente in cui viviamo, da mille impegni quotidiani, dai depistaggi intenzionali degli organi d’informazione, può risultare arduo trovare il tempo da dedicare alle necessarie riflessioni propedeutiche alle scelte ed alle azioni conseguenti. Per questa ragione le migliori ispirazioni avvengono spesso nel cuore della notte, o nel primo mattino, al risveglio, quando la nostra mente è sgombra dalle sollecitazioni ambientali e dagli impegni quotidiani e può dedicarsi ad affrontare e sceverare tutti i molteplici aspetti delle questioni che richiedono la nostra attenzione.

A che giova, infatti, sapere che il vaccino anticovid spedisce al Creatore intere legioni di persone, anziani fragili, donne incinte, giovani sportivi, e che rovina irrimediabilmente la vita a milioni di persone (se non a centinaia di milioni), se non si riflette che, prima o poi, una dose dopo l’altra, questo potrà succedere anche a noi stessi? a noi, che adesso siamo felici e tranquilli, pensando di aver ricevuto solo benefici effetti dalla prima, dalla seconda, dalla terza dose ?

Un saggio medico no vax, che ha salvato molte vite umane, diceva tempo fa che prima o poi arriva per tutti una dose con effetti letali, il quando dipende solamente dalla resistenza individuale ai veleni contenuti nel siero genico sperimentale spacciato per vaccino salvavita.

Circa un anno fa, nella piazza principale di Treviso, un ex primario di malattie infettive, che affermava di aver fatto scuola a quattro primari del suo settore operanti negli ospedali veneti, invitava a rifiutarsi di assumere il vaccino, avvertendo che di vaccino non si trattava, ma di un veleno che avrebbe avuto conseguenze drammatiche o tragiche nel breve-medio periodo, ragion per cui consigliava di monitorare attentamente le proprie condizioni di salute nei mesi e nei primi anni successivi all’inoculazione del siero.

In verità, è difficile non dar credito alle parole di quest’uomo di scienza, quella vera, non quella farlocca dei virologi salottieri delle TV assoggettatesi al regime dittatoriale instaurato dalla massoneria nel Bel Paese ormai da oltre un decennio; un’ ennesima, inconfutabile prova è di questi ultimi giorni, o settimane; ci riferiamo alla comparsa di uno degli ultimi gravissimi effetti avversi dei vaccini riscontrato recentemente, di una gravità spaventosa: si tratta del morbo cosidetto “della mucca pazza”, ad esito inevitabilmente letale e angosciante per chi assiste le perone che ne sono affette; si viene ampliando così la gamma di effetti avversi letali, dopo quelli cardiovascolari, circolatori, oncologici.

https://www.orazero.org/malattia-prionica-incurabile-legata-ai-vaccini-covid/

“Hanno cercato i morti”, per creare terrore ed imporre “urbi et orbi” i loro mortiferi vaccini, sosteneva tempo fa il dottor Massimo Citro, ed hanno raggiunto il loro scopo vietando le cure efficaci esistenti, delegittimandone i sostenitori che stavano salvando migliaia di vite umane, imponendo un protocollo suicida (tachipirina e vigile attesa), ricorrendo al Consiglio di Stato per impedire che una sentenza della magistratura dichiarasse l’esistenza di cure efficaci, rendendo coì impossibile imporre coattivamente (tramite ricatti e lavaggi del cervello) l’assunzione dei nefasti sieri genici sperimentali, dei quali non erano stati ufficialmente dichiarati tutti i possibili effetti avversi a breve, medio e lungo termine.

https://m.facebook.com/groups/reazioniavverse/permalink/1772144816326378/?sfnsn=scwspwa

http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV4317_Catholicus_Piano_criminoso.html

Quindi l’obiettivo della “depopulation” planetaria, uno dei principali del Great Reset previsto dall’ormai nota Agenda 2030, veniva e viene perseguito con una manovra a tenaglia : da un lato con le cure efficaci negate ed i protocolli suicidi, dall’altro con i letali effetti avversi dei vaccini, imposti con le buone o con le cattive all’intera popolazione nazionale e mondiale.

Una volta venuti a conoscenza di queste informazioni si deve porre ad esse la massima attenzione, riflettendoci seriamente ed a lungo, al fine di adottare le decisioni necessarie a tutelare l’esistenza e la sopravvivenza nostra e delle persone a noi care (familiari, parenti, amici, conoscenti), altrimenti le conseguenze non si faranno attendere a lungo, gettandoci nella più cupa prostrazione : à bon entendeur…salut !

Dottor Paul Marik…”fidati di me quando ti dico che non finirà bene.. è un crimine contro l’ umanità”

Il secondo medico di terapia intensiva più importante del mondo, crolla perché le reazioni avverse ai vaccini Covid vengono ignorate e parla di crisi umanitaria…

@infonesh

Come si esprime un blogger in un portale cattolico, riferendosi ad una recente dichiarazione di Klaus Schwab all’inaugurazione dell’ultimo forum di Davos “non prendere atto che esistono alcune organizzazioni in grado di prevedere con la massima accuratezza eventi catastrofici che si verificano da lì a qualche mese, e non pensare che possano avere un ruolo nella realizzazione degli stessi, sarebbe come minimo ingenuo.” Il fondatore del World Economic Forum ha infatti dichiarato, in tale occasione, che “Il futuro non accade, il futuro è costruito da noi, dalla nostra potente comunità” .

https://www.imolaoggi.it/2022/06/07/vaiolo-delle-scimmie-unaltra-epidemia-prevista-dai-soliti-profeti/

La nuova pandemia, meticolosamente programmata dai “padroni del vapore “

Un’immagine eloquente di come questi autoproclamatisi padroni del mondo e dell’umanità hanno ridotto l’Italia : mancano ancora pochi pezzi per terminare il loro lavoro…

Un benemerito musicista e pubblicista cattolico, Daniele Logoluso, così si esprime a proposito dello spirito che promana dagli appartenenti all’élite massonica alla guida dell’Occidente, per interposti governi, ad essa asserviti :

“Non siamo di fronte ad un’ipnosi collettiva ma ad una possessione diabolica di massa. Se non consideriamo la preternaturalità di queste azioni promosse dalle logge massoniche non possiamo spiegare i processi che hanno portato al cambiamento epocale nel quale stiamo vivendo.

Uomo non vuol dire creatura inanimata ma creatura dotata di spirito immortale. Esso ci differenzia dalle bestie in quanto ci fa simili a Dio ed è proprio questo che le èlite odiano, vogliono renderci schiavi, non sopportano di vederci liberi di scegliere e per questo stanno agendo affinché la nostra azione venga ridotta a mero consumismo e nulla più.

Ci hanno tolto la dignità, la cultura, la libertà di parola (se non piace quello che dici ti bloccano), hanno trasformato i bambini a scuola in soldati di un regime comunista stile Cina, hanno fatto morire le persone in ospedale senza conforto e senza sacramenti, forzano le persone a farsi un’iniezione sperimentale facendo loro firmare lo scarico di responsabilità e molto altro senza che la maggior parte della gente dica nulla.

Se non è una possessione diabolica questa ditemi voi cos’è…”

Un’altra voce dissociatasi dal pensiero unico dominante è quella di un coraggioso sacerdote, don Francesco d’Erasmo, della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, parla come dovrebbe parlare, ad una sola voce, l’episcopato, oltre che colui che occupa il soglio petrino :

“O voi tutti che pretendete di manipolare il genoma umano, o voi tutti che pretendete di decidere chi deve vivere o morire, o voi tutti che pretendete di decidere i destini dei popoli, o voi tutti che pretendete di governare la creazione come se fosse vostra proprietà, o voi tutti che ingannate i popoli proclamando parti di verità per indurre nell’errore e ottenere l’adempimento dei vostri progetti, o voi tutti che state manipolando l’Autorità donata da Gesù alla Sua Chiesa per trasformarla a vostro piacimento, o voi tutti che mentite sul bene e sul male, sulla salvezza e la dannazione eterna, o voi tutti che adulterate il culto all’Unico Vero Dio, che Gesù Cristo ci ha rivelato in pienezza, o voi tutti che vi impadronite di ciò che non vi appartiene, o voi tutti che distruggete la famiglia costituita da Dio, vero specchio della Vita Divina nella vita degli uomini sulla terra, o voi tutti che vivete ostinatamente nell’adulterio o nella sodomia o in qualsiasi forma di impurità, menzogna o di altro peccato:

PENTITEVI

perché l’ira di Dio incombe su di voi, e per le vostre colpe su tutta l’umanità!”

https://www.marcotosatti.com/2022/06/18/francesco-derasmo-benedizione-e-maledizione-il-vero-significato/

Sintesi completa, quest’ultima, delle colpe e dei crimini di cui si è macchiata l’élite massonico-satanica lanciata alla conquista del pianeta ed alla sottomissione della sua popolazione (dopo averla decimata con virus e vaccini ed aver ridotto i superstiti a larve umane perennemente bisognose di prodotti di Big Pharma…) mediante la sua Agenda 2030 ed il suo Great Reset, tesi all’instaurazione di un diabolico Nuovo Ordine Mondiale (NWO). Una cupola mafiosa di adoratori di Lucifero, che si avvale di agenti prezzolati (allievi obbedienti) piazzati nei governi dell’Occidente, dal Canada all’Australia, dagli USA alla UE; a loro volta, questi complici, semplici marionette eterodirette, si avvalgono dell’opera di tutta una serie di “utili idioti” (per usare una famosa espressione di Silvio Berlusconi), costituita dai mass media, cartacei e televisivi, dai medici di ogni ordine e grado, da virostar da strapazzo, da mezzibusti televisivi, veri pappagalli ripetenti, da pseudo intellettuali a contratto vitalizio dei padroni, da cantanti, attori, comici, sempre pronti a saltare sul carro dei vincitori.

Anche la Chiesa Cattolica o, meglio, il clero eretico e traditore che la occupa ormai da oltre 60 anni (dall’epoca di Roncalli, Montini, e del nefasto e rivoluzionario CV II) è parte attiva di questo complotto mondialista, fatta eccezione per il cd “piccolo resto” di evangelica memoria, perseguitato e minacciato, e guidato dal coraggioso mons. Carlo Maria Viganò. Con l’estromissione forzata di papa Benedetto XVI (ad opera dei cardinali massoni della “mafia di San Gallo”), ritenuto troppo debole per il compito assegnato dall’élite al braccio ecclesiastico del nuovo cesaropapismo, di origine ed ispirazione luciferina, con la sua estromissione, dicevamo, e l’intronizzazione al suo posto del commediante Bergoglio, l’uomo giusto al posto giusto (sponsor della Clinton prima e di Biden poi) il cerchio si è chiuso sull’umanità incredula e indifesa, per il momento sui popoli dell’Occidente, un tempo mondo libero, in opposizione all’impero bolscevico, ed ora vero e proprio laboratorio di un regime mondiale infernale.

Un numero enorme di esseri umani votati al male, coscientemente e consapevolmente, destinati a finire tra le fiamme dell’inferno, ma, purtroppo per noi, dopo aver fatto tutto il male possibile, ed aver trascinato nell’abisso infernale quante più anime siano riusciti ad ingannare, ricattare, minacciare, terrorizzare : questo il loro compito principale, affidatogli dal diavolo in persona come corrispettivo del potere, del denaro, dei piaceri viziosi e pervertiti concessi loro dal Principe delle Tenebre.

Concludendo, lasciamo che dicano e facciano ciò che vogliono, questi signori, protetti e istigati dal loro tenebroso padrone, cui rendono culto, e rimaniamo fermi e fiduciosi nell’attesa della realizzazione della promessa fattaci da Nostra Signora di Fatima, che ci ha assicurato che “quando tutto sembrerà perduto, allora IO sarò con voi…alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà”.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: catholicus



Categoria: Generale