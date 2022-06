Gotti Tedeschi. L’Inflazione di Oggi è per una Decrescita Felice o Infelice?

L’inflazione , soprattutto quella che attualmente ci preoccupa, come fenomeno economico può e deve esser valutata nella sua “moralità”, pertanto va adeguatamente capita. Domandatevi come si può cancellare un debito consistente di un privato, pari per esempio a molte annualità di reddito. La risposta può prevedere l’ipotesi di non pagarlo affatto dichiarando fallimento, oppure “tirando la cinghia”, spendendo e consumando meno, oppure cercando di, o guadagnare di più in futuro, oppure ancora, grazie alla inflazione che riduce nel tempo il debito reale. Inflazione(dal latino inflatio, gonfiatura) generalmente nasce da un aumento dei prezzi dovuto alla crescita dei costi di materie prime o all’aumento della domanda dei consumi. L’inflazione provoca riduzione del potere di acquisto e modifica ogni valore economico numerario (debito, credito, trasferendo valore dal debitore al creditore…) o reale (mobiliare o immobiliare).

L’inflazione che stiamo vivendo oggi è di carattere straordinario, dovuta a Covid e Guerra in Ucraina, ed è sostanzialmente dovuta a crescita straordinaria dei costi delle Materie Prime (energetiche soprattutto, ma anche molte altre necessarie alle nuove produzioni “sostenibili” ).Questa avrà un effetto elevato perché penalizzerà enormemente il risparmio, i redditi, i consumi e pertanto la ripresa economica. In pratica questa inflazione fa assorbire il costo Covid e War soprattutto al risparmio. L’inflazione è infatti uno strumento, gestito per assorbire debiti pubblici elevati (una inflazione al 10% all’anno, in dieci anni cancella, di fatto, il debito).Ma se detta inflazione non verrà controllata subito e bene, potrà produrre crescita salariale e nuova inflazione, potrà produrre aumento dei tassi di interesse e freno alla crescita economica, potrà produrre tentazioni di svalutazione dell’Euro e nuova inflazione. I governi infatti per risolvere i problemi Covid e War stanno creando disavanzo (debito), il disavanzo viene sottoscritto dalle banche centrali creando inflazione, l’inflazione riduce il Debito/Pil permettendo di fare nuovo disavanzo. E come lo si pagherà se non con l’inflazione generata?