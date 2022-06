Bestiario Umano, Troppo Umano, Anzi Disumano…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, eccoci a un altro Bestiario, che come vedrete si avvale del contributo di voi-disant esseri umani, ma che in realtà fanno apparire capolavori del pensiero alcune delle forme di vita più elementari presenti negli stagni. In molti casi non commentiamo, per lasciare libero il lettore. In altri ce lo tirano dalle mani, come si dice…Buona lettura.

“Non ancora umano” dice la scritta sulla pancia. Il problema è sapere se lo è lei…

E invece qui non ci lasciano la possibilità del dubbio.

Breve intermezzo sorridente…

Ah le mutande di Fulco Pratesi…

Con il patrocinio della Regione, Tesei, Lega…afferra i voti e scappa, come dire.

Qui invece siamo nello spazio che una volta si dedicava alla pubblicità. Ora se ne occupano i cosiddetti giornalisti.

Pare che si parli poco di vaiolo delle scimmie perché trasmissibile in comportamenti sessuali appartenenti a una fascia specialmente protetta dai media…allora è scorretto toccare l’argomento.

E siamo alle solite tragedie ben nascoste. Nessuna correlazione, soprattutto…

“Facendo parte dei responsabili dei funerali cattolici a Parigi, mi intrattengo regolarmente con le famiglie prima di ogni servizio funebre. penso che una commissione parlamentare dovrebbe costituirsi rapidamente a riguardo della politica sanitaria, soprattutto vaccinale”.

Chiudiamo con una grassa risata.

