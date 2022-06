Gay Pride. A Milano Due Opportunità di Riparazione.

Marco Tosatti

Cari amici, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo queste informazioni relative al Gay Pride di Milano, e alle ben probabili offese esplicite alla religione che potranno avvenire, sull’esempio di altri “Pride” nelle settimane passate. Buona lettura.

A Milano due opportunità di riparazione

Nell’ultima settimana di giugno – per i cattolici il mese dedicato al Sacratissimo Cuore – a Milano è in pieno svolgimento il cosiddetto “pride week”, un ricchissimo calendario di iniziative di promozione dell’orgoglio contro natura (concerti, rassegne cinematografiche e teatrali, mostre a tema, presentazioni, conferenze…).

L’iniziativa è stata inaugurata ufficialmente il 16 giugno con la presentazione a Palazzo Marino da parte dei rappresentanti delle realtà promotrici: Arcigay e Coordinamento Arcobaleno (14 associazioni lgbt), sotto l’egida del comune di Milano.

I 17 giorni di celebrazioni culmineranno il 2 luglio con la consueta grande sfilata, quella carnevalata blasfema, ormai fin troppo tristemente nota per soffermarci a parlarne.

Piuttosto voglio far conoscere due iniziative di riparazione che si svolgeranno il giorno antecedente e successivo.

Si tratta del pellegrinaggio notturno organizzato dal Capitolo lombardo della Confraternita di Santiago, che si metterà in cammino il 1 luglio alle 22 dalla Chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago per arrivare alle 7 in Duomo, con diverse tappe di preghiera lungo il percorso. Per maggiori informazioni si può scrivere a: capitololombardo@gmail.com.

Domenica 3 luglio alle 20:30, invece, in piazza del Duomo alcuni fedeli pregheranno il Rosario di riparazione.

Sono due occasioni privilegiate per rendere un atto pubblico di riparazione, come pubblica è l’offesa contro “quanto abbiamo di più caro nel cristianesimo… Cristo stesso”, come afferma Vladimir Sergeevic Soloviev per bocca dello starets Giovanni nel racconto dell’anticristo (https://messa-innsbruck.onweb.it/it/download/il-racconto-dellanticristo_5d934b45567e3.pdf).

