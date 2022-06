Seewald. Gli Abusi, i Media e Benedetto. Un’Ostilità che Continua Anche Adesso.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia interessante portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo di Peter Seewald, il biografo di papa Ratzinger, apparso su Kath.net, che ringraziamo per la cortesia. Quest’odio implacabile della stampa progressista al di qua e al di là dell’Oceano verso Benedetto XVI testimonia ed è espressione dell’odio dei poteri che si sono sentiti minacciati dalla sua predicazione, e che molto probabilmente hanno contribuito alla sua rinuncia. Buona lettura.

§§§

Gli abusi, i media e l’eredità di Benedetto

“La situazione andrà avanti con i rozzi titoli su Benedetto ora? Mese dopo mese? Finché nessuno oserà più alzare la mano per il Papa Emerito?”. – Articolo di Peter Seewald

Monaco di Baviera-Roma (kath.net) I rozzzi titoli su Benedetto andranno avanti così mese dopo mese? Mese dopo mese? Finché nessuno oserà alzare la mano per il Papa emerito?

I lettori di tutto il paese sono stati stupiti da nuovi titoli sensazionali: “Papa Benedetto XVI deve andare in tribunale? Il servizio giornalistico Watson ha riportato: “Papa Benedetto un complice?”. Per la Bild, il Papa tedesco è stato il “perdente del giorno”. E l’esperto ecclesiastico dell’Augsburger Allgemeine ha dichiarato senza mezzi termini che “la causa per abusi contro Benedetto XVI è già un successo”.

Nessuno di questi giornali, tra l’altro, ha riportato l’evento che si sta svolgendo a Monaco di Baviera in occasione del 95° compleanno dell’ex capo della Chiesa cattolica universale, durante il quale l’ex primo ministro Edmund Stoiber ha elogiato il Papa tedesco come una delle più grandi personalità del nostro tempo. Anche la Süddeutsche Zeitung locale ha taciuto l’evento. Invece, il giornalista di religione del giornale aveva preso a menzionare ogni volta che era possibile che l’ex Papa aveva fatto una falsa dichiarazione in relazione agli abusi, che poi aveva dovuto correggere. Il fatto che non si trattasse di una falsa dichiarazione ma di un semplice errore, di cui non era responsabile l’emerito ma l’errore di trascrizione di un dipendente esterno, non viene menzionato.

Per l’ultima ondata di indignazione nella campagna permanente contro Benedetto XVI, è bastato che un intraprendente avvocato berlinese presentasse una denuncia al Tribunale regionale di Traunstein. Nella motivazione, l’avvocato sostiene che il suo cliente è stato vittima di abusi sessuali da parte di Peter H., il sacerdote di Essen nominato anche a Monaco. Ratzinger, come vescovo, non si era preoccupato di fermare l’uomo. Egli era “responsabile in solido”. In precedenza, l’avvocato aveva portato a bordo alcuni giornalisti, che hanno fornito la necessaria onda di prua. Ne è seguito il ben noto tsunami che attraversa ripetutamente il mondo dei media nel caso di Benedetto.

Non importa che il cliente dell’avvocato non fosse nemmeno nato all’epoca in cui Ratzinger era vescovo a Monaco? O che l’indagine da 1,5 milioni di euro dello studio legale Westpfahl, Spilker, Wastl di Monaco di Baviera, a cui fa riferimento la sua denuncia, non è riuscita a fornire uno straccio di prova del coinvolgimento di Ratzinger nell’insabbiamento di casi di abusi? Come studioso di diritto, ha commentato L’ex giudice federale Thomas Fischer ha considerato che, in quanto giurista era insoddisfatto che la cancelleria di Monaco desse l’apparenza di giudicare come un tribunale statale, nonostante la perizia privata non avesse la minima rilevanza giuridica

L’incapacità delle chiese di affrontare gli abusi sessuali da parte dei sacerdoti è spaventosa e imperdonabile. Non c’è altra risposta se non quella del chiarimento, dell’espiazione, dell’eliminazione delle strutture che favoriscono l’abuso.

Infine, ma non meno importante, il massimo livello di attenzione in tutti i settori della società. Solo nel 2020, il governo federale ha stimato in 14.594 il numero di casi di abusi su minori in Germania. Inoltre, sono stati registrati 18.761 casi di pornografia infantile. Uno dei brutti effetti collaterali dell’abuso è stato a lungo la sua strumentalizzazione. La cronaca di giornalisti ecclesiastici che non sanno più distinguere tra informazione e disinformazione si è trasformata in uno scandalo mediatico tollerato. Ci sono centinaia di esempi di questo tipo. I responsabili ai vertici si voltano dall’altra parte. Tollerano qualsiasi manipolazione non appena c’è la minima possibilità di screditare l’eredità di Benedetto.

Lo stesso professore emerito ha rinunciato a difendersi. È inutile, come dice lui stesso in base alla sua esperienza pluriennale con il “giornalismo di qualità” nel suo Paese d’origine. Chi vuole contraddirlo? Quando a gennaio il trio di avvocati di Monaco di Baviera ha presentato la sua perizia sugli abusi sessuali nell’arcidiocesi negli anni dal 1945 al 2019, l’annuncio di una “perizia speciale” sugli anni episcopali di Ratzinger, il 1977 e il 1982 (cioè solo per cinque dei 74 anni del periodo di riferimento), lasciava già intendere ciò che gli avvocati avevano in mente.

La presentazione è stata preceduta da una campagna mediatica concertata, guidata da Die Zeit, che aveva come obiettivo solo il pre-giudizio. Quando ci si è resi conto dell’errore nella dichiarazione di Ratzinger sulla sua presenza a un particolare incontro, sarebbe stato dovere degli avvocati farlo notare all’anziano emerito. Non ci sono riusciti. Solo per poter produrre uno scandalo.

Benedetto XVI ha assicurato di non essere stato coinvolto nel caso del sacerdote abusatore Peter H.. Non aveva mai incontrato il cappellano, che dipendeva dalla diocesi di Essen e che avrebbe dovuto fermarsi a Monaco solo per un breve periodo per sottoporsi a una terapia. Ha anche chiarito immediatamente come si è arrivati alla dichiarazione errata sull’assenza alla riunione (peraltro irrilevante) – ma ogni parola è stata interpretata come un ulteriore “ingarbugliamento nella sua rete di bugie”. Alla radio Deutschlandfunk, la redattrice di politica ecclesiastica Christiane Florin ha riferito che l’accusa contro Benedetto XVI è di aver “deliberatamente detto la non verità – cioè mentito – nella sua dichiarazione nella perizia di Monaco”. In realtà, nemmeno gli avvocati avevano formulato questa accusa.

Nella relativa riunione del consiglio dell’ordinariato, ha proseguito Florin, era stato “deciso” che il sacerdote H. “dovesse essere preso in carico dall’arcidiocesi di Monaco e reintegrato nella cura pastorale – anche se in passato aveva abusato di bambini”. Anche questo racconto era stato liberamente inventato dalla giornalista. Non si trova da nessuna parte nella relazione dell’esperto. In realtà, gli avvocati hanno potuto presentare solo ipotesi e “prove” per sentito dire a sostegno delle loro accuse. Allo stesso tempo, hanno rovesciato la presunzione di innocenza dello Stato di diritto per accusare l’ex Papa di “cattiva condotta” in quattro casi sulla base di prove circostanziali – e anche questo solo “con un alto grado di probabilità”.

Se l’avvocato di Berlino avesse voluto davvero difendere il suo cliente, avrebbe dovuto concentrarsi sui cardinali Wetter e Marx. Non è stato durante il mandato di Ratzinger, ma durante quello dei suoi successori che l’abusatore è stato insediato come sacerdote. Naturalmente, questo avrebbe significato rinunciare alla possibilità di essere sotto i riflettori almeno una volta nella vita.

Come promemoria: dopo un intenso esame dei documenti presentati dallo studio legale Westpfahl, Spilker, Wastl, il team legale dei consulenti del Papa emerito è giunto alla seguente conclusione:

1.) Joseph Ratzinger, in qualità di vescovo di Monaco, non era a conoscenza del fatto che il cappellano Peter H. “fosse un abusatore, né che venisse utilizzato nella cura pastorale”. I documenti mostrano che nella riunione dell’ordinariato del 15 gennaio 1980 non è stata presa alcuna decisione sull’impiego pastorale del sacerdote Peter H.”.

2) Per quanto riguarda gli altri tre casi di presunta cattiva condotta, si afferma: “In nessuno dei casi… Joseph Ratzinger era a conoscenza di atti o del sospetto di abusi sessuali dei sacerdoti. La relazione dell’esperto non presenta alcuna prova che suggerisca il contrario”.

Papa Benedetto aveva accolto con entusiasmo e sostenuto l’indagine sugli abusi nella sua ex diocesi. Nell’interesse delle vittime, ha dichiarato, era indispensabile “un processo buono, completo e efficace”. Oggi va aggiunto: anche nell’interesse del Papa tedesco. In quest’ottica, sarebbe auspicabile che i giudici di Traunstein si occupassero del caso. Naturalmente, nessuno può credere seriamente che la campagna permanente contro Benedetto XVI possa terminare con questo.

§§§

