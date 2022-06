Piero Laporta, la Sentenza sull’Aborto e l’I’Ineffabile Pochezza del Salvini.

Carissimi StilumCuriali, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione – e discussione – alcune riflessioni sulla recente storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che priva l’aborto legale della veste di diritto costituzionale. Purtroppo concordiamo con il generale sul giudizio relativo a Matteo Salvini, che dimostra ancora una volta quanto peschi poco la sua chiglia. In attesa sempre di un leader politico conservatore dotato di visione, intelligenza e coraggio. Mah! Buona lettura.

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America non mi eccita più di tanto. L’aborto è un delitto contro la persona. Non vedo perché entusiasmarmi se dopo mezzo secolo, segnato da centinaia di milioni di aborti, un manipolo di giudici decide a maggioranza che l’aborto non è un diritto. Questa sentenza fa scendere in piazza le cosiddette femministe, sedicenti rappresentanti di tutte le donne. Non credo sia un trionfo del Bene contro il Male, diciamo che è un goal a favore del Bene, dopo una quantità di rigori fischiati a favore del Male da arbitri interessati.Le implicazioni morali per il credente non mutano, qualunque cosa dica qualunque giudice terreno: l’aborto è un delitto al pari, anzi peggio d’un omicidio. Su questa sentenza, l’unico pezzo davvero toccante l’ho letto dalla penna di Renato Farina Da rozzo militare qual sono, questa sentenza mi pare provvidenziale non solo perché rimette in discussione il diritto di smembrare un bambino nel corpo della madre, dove dovrebbe essere più protetto. D’altronde è importante perché ha dato agio al Salvini Matteo di dimostrare la sua profonda imbecillità: «Credo nel valore della vita, dall’inizio alla fine» ha dichiarato «ma a proposito di gravidanza l’ultima parola spetta sempre alla donna».Nulla di nuovo dunque. Mi pare invece importante questa sentenza perché marca una contraddizione insanabile all’interno d’una civiltà infettata dai suoi stessi disvalori. Contro questo decadimento non c’è vaccino che tenga. Non sono contraddizioni componibili con altre leggi, regolamenti, alleanze o per il carisma d’un nuovo politico, giovane, bello e facondo.Non è una contraddizione che interessi solo gli Stati Uniti. Dubito molto che nei suburbi parigini, come in quelli romani o di Filadelfia gli emarginati stiano tifando per questa o quell’altra fazione. I bambini nelle miniere congolesi o nelle fabbriche cinesi e indiane, senza dimenticare quelle di Prato e di Napoli, hanno altro cui pensare e della Corte Suprema importa loro ben poco. Sono solo angosce da femminette piccolo borghesi e dei loro degni maschietti o maschiette.Sono quindi molto soddisfatto della sentenza statunitense non perché mi senta rivalutato nelle mie convinzioni, piuttosto perché nelle mani di Bidèn c’è un carbone ardente in grado d’incendiare il paese che incendia il mondo dalla morte di John Kennedy in poi.Una vasca piena di feti smembrati, sanguinolenti come avanzi di macelleria, racconta quindi la morte dell’Impero anglosassone, come le crocefissioni la morte dell’Impero romano. queste vasche non cesseranno di colmarsi. Le madri omicide per uccidere i bambini si trasferiranno da uno Stato all’altro dell’Impero, mentre questo si disgrega.Attraverso questo paradosso vediamo l’Impero che incendia il mondo spaccarsi fra aborto, gaipraid e porto d’armi, mentre è palesemente incapace di combattere con le armi per la propria sopravvivenza. Nello stesso tempo, le armi vende ad altri affinché combattano in sua vece. Una follia autodistruttiva, in attesa del maglio russo o cinese ovvero d’ambedue insieme.Amo sempre l’adagio di Charles De Gaulle: «Gli Stati nascono e muoiono con la guerra». I liberal (sono i nipotini degli schiavisti) hanno perso tutte le guerre dal 1945 ad oggi, le guerre da loro accese, eccetto quella di Grenada nel 1983. È un’isola due volte più grande dell’Elba. L’operazione Urgent Fury segnò l’unico grottesco trionfo d’una macchina da guerra tanto costosa quanto sfigata.Sprofonderanno. È un gorgo dal quale dovremmo stare lontani. Non possiamo tuttavia raddrizzare il mondo, non possiamo sconfiggere tutti i suoi demoni. Possiamo pregare. Un Santo Rosario in latino pesa più d’una bomba termonucleare.Quali che siano i sacrifici che ci attendono, il mondo dopo sarà più pulito. Cristo Vince.