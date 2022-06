Corte Suprema USA, Aborto. Il Comunicato della Pontificia Accademia per la Vita

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione il comunicato emesso dalla Pontificia Accademia per la Vita a seguito della sentenza della Corte Suprema degli USA sulla Roe vs Wade. L’originale è in inglese, la traduzione è nostra. Molto equilibrato, mi sembra, tanto che malignamente mi è venuta in mente la frase, “un Paglia in barile”. Ma sono davvero maligno. Buona lettura.

§§§

Regarding the United States Supreme Court decision that modified the 1973 legal position Roe v. Wade on the issue of abortion, the Pontifical Academy for Life presents the following statement.

The Pontifical Academy for Life joins U.S. Bishops’ statement on the decision of the Supreme Court of the United States. As Archbishop H. Gomez and Archbishop Lori declared:

“It is a time for healing wounds and repairing social divisions; it is a time for reasoned reflection and civil dialogue, and for coming together to build a society and economy that supports marriages and families, and where every woman has the support and resources she needs to bring her child into this world in love.”

The Court’s opinion shows how the issue of abortion continues to arouse heated debate. The fact that a large country with a long democratic tradition has changed its position on this issue also challenges the whole world. It is not right that the problem is set aside without adequate overall consideration. The protection and defense of human life is not an issue that can remain confined to the exercise of individual rights but instead is a matter of broad social significance. After 50 years, it is important to reopen a non-ideological debate on the place that the protection of life has in a civil society to ask ourselves what kind of coexistence and society we want to build.

It is a question of developing political choices that promote conditions of existence in favor of life without falling into a priori ideological positions. This also means ensuring adequate sexual education, guaranteeing health care accessible to all and preparing legislative measures to protect the family and motherhood, overcoming existing inequalities. We need solid assistance to mothers, couples and the unborn child that involves the whole community, encouraging the possibility for mothers in difficulty to carry on with the pregnancy and to entrust the child to those who can guarantee the child’s growth.

Archbishop Paglia said: “in the face of Western society that is losing its passion for life, this act is a powerful invitation to reflect together on the serious and urgent issue of human generativity and the conditions that make it possible; by choosing life, our responsibility for the future of humanity is at stake”.

Vatican City, June 24, 2022

***

In merito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha modificato la posizione giuridica Roe v. Wade del 1973 sulla questione dell’aborto, la Pontificia Accademia per la Vita presenta la seguente dichiarazione.

La Pontificia Accademia per la Vita si unisce alla dichiarazione dei Vescovi statunitensi sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Come hanno dichiarato l’arcivescovo H. Gomez e l’arcivescovo Lori:

“È un tempo per sanare le ferite e riparare le divisioni sociali; è un tempo per la riflessione ragionata e il dialogo civile, e per unirsi per costruire una società e un’economia che sostenga i matrimoni e le famiglie, e dove ogni donna abbia il sostegno e le risorse di cui ha bisogno per mettere al mondo il suo bambino nell’amore”.

Il parere della Corte mostra come la questione dell’aborto continui a suscitare un acceso dibattito. Il fatto che un grande Paese con una lunga tradizione democratica abbia cambiato la sua posizione su questo tema sfida anche il mondo intero. Non è giusto che il problema venga accantonato senza un’adeguata considerazione complessiva. La protezione e la difesa della vita umana non è una questione che può rimanere confinata all’esercizio dei diritti individuali, ma è invece una questione di ampio significato sociale. Dopo 50 anni, è importante riaprire un dibattito non ideologico sul posto che la tutela della vita ha in una società civile per chiedersi che tipo di convivenza e di società vogliamo costruire.

Si tratta di sviluppare scelte politiche che promuovano condizioni di esistenza a favore della vita senza cadere in posizioni ideologiche aprioristiche. Questo significa anche assicurare un’adeguata educazione sessuale, garantire un’assistenza sanitaria accessibile a tutti e predisporre misure legislative a tutela della famiglia e della maternità, superando le disuguaglianze esistenti. Occorre una solida assistenza alle madri, alle coppie e al nascituro che coinvolga tutta la comunità, favorendo la possibilità per le madri in difficoltà di portare avanti la gravidanza e di affidare il bambino a chi può garantirne la crescita.

L’arcivescovo Paglia ha detto che: “di fronte a una società occidentale che sta perdendo la passione per la vita, questo atto è un forte invito a riflettere insieme sul tema serio e urgente della generatività umana e delle condizioni che la rendono possibile; scegliendo la vita, è in gioco la nostra responsabilità per il futuro dell’umanità”.

Città del Vaticano, 24 giugno 2022

§§§

Tag: corte suprema, pax, roe



Categoria: Generale