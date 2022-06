Comitato No 194. Il 2 Luglio Presidi anti-Aborto in tutta Italia, davanti agli Ospedali.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la storica sentenza della Corte Suprema USA che rende ai singoli Stati dell’Unione la responsabilità di decidere o meno di legalizzare l’aborto ha infuso ovviamente nuovo vigore anche a chi da noi si batte contro quello che san Giovanni Paolo II definì “Il nuovo Olocausto” e che solo in Italia ha distrutto negli ultimi decenni sei milioni di vite. Dall’avvocato Pietro Guerini, del Comitato No 194,riceviamo e pubblichiamo. In calce una dichiarazione del Popolo della Famiglia. Buona lettura.

Spett.le redazione,

comunico che per sabato 2 luglio 2022 il nostro comitato ha organizzato 14 manifestazioni davanti ad altrettanti ospedali di altrettante regioni celebrative della odierna storica sentenza della Corte Suprema USA che ha cancellato il diritto di aborto, 49 anni dopo la famigerata sentenza Roe/Wade.

Una decisione che, negando il diritto di aborto come costituzionalmente garantito, attribuisce ai singoli stati competenza esclusiva in materia, il che produrrà effetti positivi in almeno la metà di essi (tra i 25 ed i 27), a guida repubblicana.

Gli ospedali sono: Torino (S. Anna, ingresso PS, h 10), Genova (Villa Scassi, h 9,30), Milano (Niguarda, h 10), Vicenza (S. Bortolo, h 14), Trieste (Burlo, h 10,30), Firenze (Careggi, h 9), Macerata (Generale, h 9), Perugia (Silvestrini, h 15), Pescara (S. Spirito, h 9), Roma (S. Giovanni-Addolorata, via Amba Aradam, angolo via Laterani h 15), Napoli (Cardarelli, h10), Bari (Policlinico, h 15), Catania (Garibaldi Nesima, ingresso PS, h 9), Cagliari (Brotzu, h 15). Io mi troverò a Milano di fronte al Niguarda con il gruppo locale.. Ricordo che il nostro Comitato, che ho fondato 13 anni fa e vanta oltre 30.000 iscritti, difendendo la sacralità della Vita dal concepimento alla morte naturale, da tutelare con leggi e nel caso estremo di aggressione con armi, quale legittima difesa individuale, familiare o nazionale ex art. 52 c.p., con riferimento al conflitto ucraino, rigetta ogni ipocrita e contraddittorio pacifismo che può essere espressione di complicità con l’imperialismo neo sovietico e di razzismo antiamericano, deprecabile come ogni forma di razzismo. Noi siamo contro legalizzazione dell’aborto volontario, pena di morte, genocidi ed eutanasia, siamo a favore della sacralità della Vita dal concepimento alla morte naturale senza incoerenze.

La nostra organizzazione non hai mai accettato finanziamenti provenienti dalla Russia, ben consapevole della posizione delicata di questa nazione rispetto all’Europa occidentale, area alla quale il nostro paese oggettivamente appartiene, e del mancato rispetto dei diritti civili fondamentali che essa pratica, e ciò ancor prima del conflitto ucraino.

Ricordo ancora che la Russia è il paese al mondo con il maggior numero di aborti in proporzione al numero di gravidanze (quasi il 60%) ed è quello in Europa con la percentuale più bassa di cristiani praticanti sulla popolazione totale (tra l’1 ed il 2%), dati diametralmente opposti rispetto alla Polonia.

Allego una mia recente, breve intervista in cui ho esposto le argomentazioni in oggetto.

Ringrazio per l’attenzione e auguro buon lavoro.

A disposizione per ogni approfondimento delle nostre posizioni e per partecipare al dibattito in tema, che mi auguro possa coinvolgerci senza censure e svolgersi con competenza in materia giuridica e specifica.

Avv. Pietro Guerini-Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione

no194@hotmail.it, no194.org , Facebook Pietro Guerini e Comitato NO194

ABORTO: ADINOLFI (PDF), “ESULTIAMO PER DECISIONE STORICA”





Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), commenta positivamente la sentenza della Corte Suprema americana in materia di aborto: “È una giornata importante per il diritto e per il diritto alla vita. La decisione della Corte Suprema americana sull’aborto è storica, ma non ci si faccia fuorviare da inutili drammatizzazioni ordite da interessi precisi. Semplicemente ora decideranno democraticamente i singoli Stati come regolamentare l’aborto, non sarà obbligatorio consentirlo fino alla 24esima settimana (bambino di 6 mesi, totalmente formato) come finora era prassi negli Usa. Su questo diritto illimitato ad abortire hanno prosperato le cliniche Planned Parenthood, in cui sono stati commessi molti dei 62 milioni di interventi che hanno interrotto la vita di un bambino nel ventre materno dal 1973, anno in cui la sentenza Roe vs Wade autorizzò tali interventi. Ora, finalmente, quella sentenza omicida è stata cancellata alla fine del contenzioso in cui uno Stato voleva porre il limite alla 15esima settimana. Ricordo che da noi in Italia il limite è posto alla 12esima settimana dalla legge 194. Gli abortisti hanno ritenuto intollerabile il limite alle 15esima settimana, pretendevano di mantenere la 24esima settimana e in alcuni Stati di andare anche oltre con l’aborto tardivo. Giustamente 6 giudici della Corte Suprema statunitense hanno ribaltato la sentenza che consentiva l’aborto illimitato e hanno demandato le decisioni, come è inevitabile in uno Stato federale come gli Usa, alle scelte democratiche dei popoli dei singoli Stati. Escono indolenzite le tasche piene di miliardi di dollari delle cliniche Planned Parenthood, primo finanziatore delle campagne presidenziali dei candidati del Partito democratico, Joe Biden incluso? Benissimo, noi del Popolo della Famiglia non possiamo che esultare. È stato posto un argine all’orrore per cui negli Usa ogni cinque bambini concepiti uno veniva ucciso nel ventre materno. Finalmente il diritto universale a nascere prende forma”.

