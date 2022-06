Mascarucci, e il “Caso” Verona. Meno Male che Zenti c’è….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci porta alla vostra attenzione queste riflessioni sul caso Verona, dove il vescovo Senti viene attaccato da un prete progressista per le sue critiche all’ideologia gender, e l’appello ai cittadini a votare giusto domenica prossima al ballottaggio. Buona lettura.

Meno male che Zenti c’è

Il Corriere della Sera ci informa che a Verona c’è un prete che guida la rivolta contro il vescovo Giuseppe Zenti, in procinto di lasciare la guida dell’arcidiocesi per raggiunti limiti d’età. Il motivo: la lettera che il prelato ha inviato ai sacerdoti chiedendo di adoperarsi per non far votare al ballottaggio di domenica i candidati che promuovono l’ideologia gender. Un intervento che è stato letto come un sostegno esplicito al sindaco uscente Federico Sboarina di Fratelli d’Italia che al primo turno è stato superato di sette punti dalla sfidante del Pd Damiano Tommasi.

Il centrosinistra rischia di conquistare la città grazie alle divisioni nel centrodestra e allo scontro in atto fra lo stesso Sboarina e l’ex sindaco leghista, oggi berlusconiano, Flavio Tosi. Personalmente non ci riguarda dare indicazioni di voto per l’uno o l’altro, ma Verona in questi anni è stata una città dall’identità fortemente cattolica, dove l’amministrazione comunale ha portato avanti politiche molto attive in favore della famiglia opponendosi al riconoscimento delle coppie di fatto. Per questo è stata colpita più volte da una sorta di “interdetto” delle organizzazioni Lgbt, ancora di più dopo che la città ha avuto il grave torto, a detta del mondo laicista arcobaleno, di ospitare negli anni scorsi il Congresso mondiale della Famiglia, per difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio rispetto ad altri tipi di unioni, quelle omosessuali su tutte. E per contrastare soprattutto l’ideologia gender e il tentativo di indottrinamento dei bambini nelle scuole, attraverso iniziative mascherate da lotta alle discriminazioni, ma in realtà ben studiate a tavolino per educare le nuove generazioni alla “sessualità neutra”, anticamera per il riconoscimento sia delle unioni gay che delle adozioni per le coppie omo genitoriali.

Il vescovo Zenti ha quindi lanciato un appello a non consegnare la città a chi è invece pronto a spalancare le porte delle scuole al gender come è avvenuto in molti comuni d’Italia governati dal centrosinistra.

Ebbene, oggi scopriamo che a Verona c’è un prete progressista, novello eroe per il mondo Lgbt e per i radical dem, che si è messo a capo di una rivolta contro il vescovo accusandolo niente meno che di autoritarismo. Si chiama don Marco Campedelli e il Corriere lo presenta così: “Teologo a lungo parroco di San Nicolò, una delle parrocchie più popolose del centro e noto per la sua attività di «artista e burattinaio», modalità con cui ha comunicato perfino encicliche, come la «Evangelii Gaudium”.

Il sacerdote accusa Zenti in questi termini: «Perché il vescovo Zenti su certi temi nella lettera è cosi preciso e dettagliato: parla di “gender” “scuola cattolica” e su altri è cosi generico come “accoglienza dello straniero”. Perché allora in questo caso non parlare di “ius soli” o di “ius culturae”? Oggi nel 2022, c’è bisogno che il prete dica ancora alla gente che cosa votare? Siamo sicuri che i laici e le laiche circa la vita, con la sua concretezza, siano meno esperti dei preti (che circa la vita in realtà sono sempre un po’ in ritardo)?». Accuse che, come riferisce ancora il Corsera, continuano ricordando «l’affossamento» del Sinodo voluto dall’ex vescovo Carraro e di «esperienze d’apertura» in alcune parrocchie (tra cui quella di San Nicolò, da cui don Campedelli è stato trasferito).

Insomma, la colpa del vescovo Zenti è quella di aver denunciato l’ideologia gender e di non aver invece prestato attenzione all’immigrazione e alla promozione dello ‘ius soli” argomento da sempre molto caro alla sinistra. E poco importa se lo stesso vescovo sia conosciuto per il suo impegno in campo sociale e che non possa essere accusato di essere organico ad una parte politica, visto che ai tempi del governo Berlusconi criticò spesso l’esecutivo di centrodestra accusandolo di incentivare il lavoro precario scontrandosi con l’allora ministro Sacconi. Che poi a Verona si sia trovato in sintonia con le politiche dell’amministrazione di centrodestra non vuol dire che sia un supporter di questo schieramento.

Va da sé che l’intervento di don Campedelli nasconde in realtà il malessere nei confronti di un vescovo, uno dei pochi in verità, che in Italia continua a seguire “la scuola Ruini”, ovvero la difesa dei temi etici, della famiglia naturale, della vita, la lotta all’aborto, all’eutanasia, alle coppie di fatto, come parametri su cui misurare la credibilità dei candidati che si presentano alle elezioni. Nonostante lo stesso Papa Francesco abbia ribadito più volte che questi valori restano comunque irrinunciabili per i cattolici, e nei giorni scorsi sia tornato niente meno che a ribadire il valore della castità prima del matrimonio (uno schiaffo non da poco agli episcopati modernisti, quelli che già ai tempi di Paolo VI chiedevano di legittimare l’utilizzo dei contraccettivi), ci sono preti che sembrano più realisti del re, nel senso di sentirsi già proiettati in una nuova Chiesa modernista che già ha superato quelli che ritengono essere stereotipi del passato, fra cui la difesa della famiglia naturale. Una Chiesa dove vescovi come Zenti sono sempre più percepiti come retaggi dell’oscurantismo ratzingeriano.

E qui una critica a Papa Francesco ci sta tutta, perché in questi nove anni, come ha denunciato più volte il teologo domenicano padre Giovanni Cavalcoli e come il sottoscritto ha dimostrato ampiamente nell’ultimo libro “Papa Francesco in Controluce” edito da Historica, è stato troppo indulgente con i modernisti che si sono sentiti protetti e spalleggiati e molto severo al contrario con i tradizionalisti. Con il risultato che oggi ci ritroviamo con sacerdoti che puntano il dito contro i propri vescovi soltanto perché si permettono di ricordare che dovere di un cattolico è votare quei candidati che sono sensibili rispetto a determinate questioni, e soprattutto non sono ostaggio delle lobby Lgbt nel promuovere l’ideologia gender. Che, fino a prova contraria è molto più grave del mancato riconoscimento della cittadinanza agli immigrati visto che va a picconare l’identità dell’individuo e le basi stesse della società che, antropologicamente, si è sempre strutturata sul concetto di famiglia naturale composto da padre, madre e figli. E allora questo don “artista e burattinaio” ci perdonerà se preferiamo il vescovo Zenti a lui, visto che fra burattini e burattinai è sempre più difficile trovare vescovi e preti disposti a non farsi manovrare e omologare dal pensiero unico pro gender e sempre più profondamente anti-cristiano. In questi ultimi anni la sinistra liberal e radical ha sempre criticato la Verona cattolica, raffigurandola come una sorta di città medievale ed oscurantista. Che a favorire la distruzione di questa identità possa essere un centrodestra masochista e allo sbando che preferisce far vincere gli avversari per regolare i conti interni ci può pure stare, ma che ci si mettano pure i preti è qualcosa di inaccettabile. E allora meno male che Zenti c’è! Ancora per poco.

Americo Mascarucci

