La Corte Suprema USA Ribalta la Sentenza Roe vs Wade sull’Aborto. Ora anche in Italia.

Carissimi StilumCuriali, poco fa è giunta la notizia che la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe vs Wade che apriva la strada all’aborto legalizzato. Ecco il comunicato di Pro Vita e Famiglia:

Una decisione storica quella della Corte Suprema Usa che, stralciando la sentenza “Roe vs Wade” del 1973, lancia un messaggio di vita a tutto il mondo: tutelare i nascituri e il loro diritto umano inalienabile di venire al mondo è il primo e più importante compito che uno Stato civile deve portare avanti, per il bene della società, di tutte le donne e dei bambini stessi.

Ora gli altri stati occidentali, in primis l’Italia, prendano esempio: la Corte Suprema ha rovesciato una giurisprudenza decennale dimostrandoci che nessuna sentenza o legge, per quanto durature, sono intoccabili, come invece molti vogliono farci credere in merito alla legge 194/78 sull’aborto.