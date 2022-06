Vallesi. I Sandali coi Buchi. Omaggio agli Impavidi Over 50…

I SANDALI BLU CON I BUCHI

Rammento poco o nulla dei miei primi dieci anni di vita.Possiedo solo un paio di ricordi e una decina di foto in bianco e nero dai contorni seghettati e un pò ingialliti.

Cercando tra le immagini di quella oscura era, mi vedo, bambina di quattro anni, salire imbarazzata la grigia scalinata dell’asilo delle suore, nel giorno in cui dimenticai di indossare le mutandine.

Il terrore che qualcuno, salendo dietro di me, potesse scorgere la nudità del mio minuto fondo schiena, mi costringeva a girare e rigirare la testa, che quasi capii il far della civetta.

Nello stesso tempo, schiacciavo alle gambette, come si fa con la carta da regalo intorno al pacco, l’ orlo un po’ sgualcito del mio grembiulino color avorio, ex – bianco ingiallito dall’ uso e dal bucato.

Un’ eco gelida e allora malcompresa, mi ricorda ancora ora: “Siamo poveri…overi…overi…. riii!!!”

Un’ altra nota di sapore oscuro che rischiara appena, appena quella lunga macchia nera che fu e resta la mia infanzia, è una scena solare nel giardino dell’ asilo.

Durante il tempo della ricreazione, gambette nude e voci giocose si intrecciavano, liete, fra loro, come voli di invisibili farfalle.

Ed io?!

Ero immobile, da un lato del giardino, io tutta sola a curiosare in chissà quali pensieri, già allora del tutto estranea alle regole del gioco e della vita.

Un altro giorno, ancora nel giardino, ma questa volta parliamo di quello prossimo a casa mia, casa…chiamiamola così, distrattamente giocando, caddi sul più appuntito sasso dell’ aiuola che bucò profondamente il mio ginocchio destro.

Possiedo ancora il taglio, remotamente cicatrizzato, a forma di grand’ occhio all orientale!

Quanto sangue per un gioco tanto semplice!

E che tempi, quei tempi innocenti! Macchie nere nell’ inconscio, domande a perdifiato, amarezze impercettibili alla massa…paazzza pazzza infanzia mia!!!

Ma quei sandali!

Che gioia incontenibile, che immensa meraviglia quei caldi, cari amati sandali blu con i buchi, con la fibbia d’acciaio che solo da poco ho saputo chiamarsi INOOXX!

Ne possedevo un paio quasi da quando iniziai a camminare.

Crescendo, cosa che a quei tempi appariva più una disgrazia che una grazia, mi ritrovavo di giorno in giorno i piedi sempre più lunghi!

Le nuove problematiche piante, non entravano più nelle vecchie suole ed i sandali erano ormai sufficientemente sgualciti da essere sostituiti, ma, anziché acquistarne un paio nuove, mia madre fu costretta, manco a dirlo, a tagliarli sulle punte tutte e due, per la ragione che spiegava la suindicata eco!

Inutile dire la sofferenza, provata per immedesimazione, quando i sandali, dalla punta mozza, persero tutta la loro originaria bellezza!

Prima dell’ operazione casalingo – calzaturistica, i buchi superiori dei sandali sembravano due grandi occhi ed io, lì sopra appollaiata, mi sentivo forte e certa di avanzare, perché sapevo di camminare su un paio di piedi che da soli sapevano dove andare.

E senza nulla temere, da quei passi, mi lasciavo cullare!

Ora, però, con la punta tagliata, i miei sapienti Spiriti – Guida, avevano perso tutto il loro carisma e si erano trasformati in due orridi mostri: la bocca tanto larga da fare impressione a formiche, germogli e fili d’ erba.

Dov’ erano finiti i miei fedeli amici, i miei piedi intelligenti, autonomi, piedi liberi di correre e respirare, piedi che non si stancavano mai!?

Non avevo più fiducia in loro, ma a causa di forza minore, su quegli orripilanti mostriciattoli, dovetti continuare a fondare la mia vita.

Il passo si fece tentennante e tante strade sbagliate presero, da allora, per me quelle strane scarpe! Strade dalle quali sian dovuti tornare spesso indietro tutti e tre:io e loro. E ancora oggi, per quanto tenti di risalire al passato non riesco a sapere altro di quel tempo tanto vago, ma che di sicuro mi spiegò con arte che:

“Costi quel che costi, anche il piede vuole la sua parte!”

Mariella Vallesi

(tratto da “Vagabondi di polvere”)

Per ordinarne copie scrivere a mariellavallesi60@gmail.com