Pro Memoria. Le Incredibili Esenzioni di Draghi a un Laboratorio Bio-Genetico. Senza Controlli.

… Il Governo mette i locali a disposizione dell’ICGEB a titolo gratuito

… la manutenzione straordinaria sarà a carico del Governo

… Il Governo si impegna a sostenere le attività del Centro con un contributo annuo di Euro 10.000.000

… Il Centro è inviolabile e le sue proprietà e i suoi beni … godono della immunità di giurisdizione

… Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione

… può entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni

… senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore

… In caso di incendio o di altra emergenza … il consenso del Direttore …

… si riterrà presunto, qualora quest’ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente

… Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali … sono inviolabili

… ha il diritto di detenere … conti correnti bancari in qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate

… il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprietà saranno esenti da:

a. qualsiasi imposizione diretta

b. qualsiasi imposizione indiretta …

c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa

… proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro

d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale

… I carburanti e i lubrificanti … possono essere importati in esenzione dai dazi do- ganali

… I funzionari godono, all’interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni:

a. immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese)

… continuerà ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell’esercizio di tali funzioni

b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti

… e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico … dalle formalità di registrazione degli stranieri

… g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l’Imposta sul Valore Aggiunto, IVA)

… il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura

… h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi

… Oltre ai privilegi e alle immunità specificate … il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari

… dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori

… A tutti i funzionari dell’ICGEB sarà fornita una carta di identità speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell’ICGEB che godono dei privilegi e delle immunità

… Agli esperti sarà concessa l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti

… Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunità, dei privilegi e delle agevolazioni

… I membri del personale saranno esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale italiani

… Soltanto il Consiglio dei Governatori ha il diritto di revocare l’immunità del Direttore

… Ogni controversia tra il Governo e l’ICGEB sull’interpretazione o l’attuazione di questo Accordo sarà risolta mediante negoziati diretti e consultazioni dirette tra le Parti

§§§