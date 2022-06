Il Papa alla Sbarra. Ma nell’Aldilà…Problemi Reali e Vatican-Fantasy.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, abbiamo ricevuto – e doverosamente vi giriamo – qualche informazione su un libro curioso, che abbiamo cominciato a sfogliare e che ci pare mescolare in giusta dose vatican fantasy e riferimenti a problemi ben reali nella Chiesa. Date un’occhiata anche voi…

§§§

IL PAPA ALLA SBARRA – Processo a Papa Francesco

di Giangiacomo Nichols

È iniziato il decimo anno di pontificato e le critiche mosse al Papa argentino continuano incessantemente.

Laici ed ecclesiastici lo accusano di eresia. Cardinali, vescovi, sacerdoti, teologi e studiosi hanno chiesto al Papa chiarimenti circa particolari temi concernenti la dottrina e la pratica. Si accusa Papa Francesco sostenendo che alcune delle sue affermazioni, azioni e omissioni contraddicono verità divinamente rivelate che i cattolici devono credere con assenso di fede divina.

Perché il Pontefice regnante non firma i documenti posponendo PP dopo il proprio nome? Perché ha definito titoli storici gli appellativi propri del papato? Perché non indossa le scarpe rosse e nella sua fascia non è impresso lo stemma pontificio? Sono solo simboli oppure rappresentano qualcosa di mistico? La Chiesa, dunque, con Papa Francesco sta vivendo in un clima di crisi, ma quale tribunale potrebbe porre fine alla diatriba e stabilire se le accuse sono fondate o meno?

Sulla terra nessuno può giudicare il Papa. Ma se il Papa venisse processato nell’Aldilà?

“Il Papa alla sbarra – processo a Papa Francesco” parte da questo presupposto e racconta il processo che si svolge nell’Aldilà, nella città celeste di Lisianthus.

L’avvocato difensore di Bergoglio è l’autore del libro, Giangiacomo Nichols. Un avvocato torinese, Principe del Foro, deceduto d’infarto durante un’arringa nel Palazzo di Giustizia, ora conosciuto come “Bruno Caccia”. Anch’egli, da quando è morto, risiede a Lisianthus e non ha più esercitato fino a quando Papa Bergoglio ha bussato alla porta del suo studio, in Piazza Soubirous, chiedendogli di assumere la sua difesa.

Nichols è un avvocato ateo che si ritroverà a fronteggiare dubbi, quesiti, aneddoti e curiosità spalla a spalla con il Papa argentino. Durante il processo ascolterà le accuse ed esporrà le difese.

Ad aiutarlo, il suocero e mentore Eli Rosenberg, anch’egli eminente avvocato sulla terra e nella città celeste. A guidare l’accusa sarà una donna forte, Samantha Latifi, fervente cattolica che, seppur non ha vissuto durante il pontificato di Papa Francesco, crede nel suo operato. Tuttavia, le hanno chiesto di inquisire il Papa e dovrà affrontare un compito temuto, quello di scavare nel passato di Bergoglio.

Il Papa presenta a Giangiacomo Nichols una citazione a giudizio che contiene tre specifici capi d’accusa, tutti con un comune denominatore: l’eresia. Il Papa argentino può affermare che Maria non è corredentrice? Pregare innanzi a una statua della Pachamama è un atto idolatrico? La fratellanza universale e il nuovo umanesimo equiparano tutte le religioni senza tenere conto che solo il Dio cattolico è il Dio rivelato?

L’avvocato imbastirà la sua difesa e chiamerà a testimoniare Santi, Beati, ed ex Pontefici. Tutti gli abitanti della città celeste sono in fermento e pieni di curiosità. Che ruolo assumeranno Joseph Ratzinger, Karol Wojtyla, Bernadette Soubirous, Domenico Savio, Maria Valtorta e Piergiorgio Frassati nella storia?

L’autore riporta discorsi, parole e fatti realmente accaduti, mettendo in scena il processo “celeste” più importante dell’eternità. Ripercorre il passato di Bergoglio, il suo retaggio gesuita, il rapporto con Ratzinger, le nevrosi e l’utilizzo dei media e della comunicazione, descrivendo l’Aldilà come un luogo vivace, dinamico, stimolante e ricco di sorprese.

Alla fine, si otterrà una sentenza, ma per scoprirla occorre immergersi nella lettura e seguire l’avvocato Nichols e Papa Bergoglio durante le loro discussioni e riflessioni, mentre sorseggiano mate al Bar dei Miracoli o assaggiano anatra flambé al Ristorante della Santa Inquisizione.

Un saggio romanzato carico di ironia, un libro piovuto dal cielo che dà voce all’accusa e alla difesa, affascina e intriga, diverte e commuove con personaggi reali che spingono il lettore a riflettere per comprendere il lato nascosto dell’uomo divenuto Vescovo di Roma.

§§§

