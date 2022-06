Bestiario Misto-Sieroso e Vendicativo (quando ci vuole ci vuole…)

Marco Tosatti

Che fatica, miei carissimi StilumCuriali tener dietro a tutto questo materiale per il Bestiario! Ormai è qualche giorno che non ve ne offro uno, anche perché ho una certa ripugnanza ad andare su Twitter, dove i soggetti si scatenano, mi rende melanconico. Anche se vedere i quattridosati imbavagliati politici medici e pennivendoli malati di Covid rialza un po’ lo spirito…Comunque ecco a voi un piatto vario e ben guarnito…buona visione.

§§§

Ma nonni dite… che tante volte il siero c’entri qualcosa? Questa gente è vergognosa.

Eh già, ci hanno dichiarato guerra.

***

***

E intanto Orwell avanza, a piccoli passi…

***

Mi spiace per lui, ma io sono ancora qui.

Anche lui, purtroppo.

***

La solita vergogna giornalistica

No, non è uno scherzo. Questa genia l’ha detto sul serio.

Ben arrivati. Dove eravate in questi due anni in cui ci vessavano in ogni modo? Tornate da dove siete venuti, grazie.

§§§

