Carissimi StilumCuriali, mi sono imbattuto in questo articolo di Database Italia, e mi è sembrato opportuno portarlo alla vostra attenzione…Buona lettura.

Se l’Ucraina sta vincendo la guerra con la Russia, allora perché le persone chiave nella cerchia ristretta del presidente Zelensky comprano case in Svizzera? E come fanno a offrire 9 milioni di dollari per l’acquisto di quelle case? Gli “aiuti stranieri” vengono dirottati in modo che possano acquistare ville multimilionarie?

me la maggior parte dei paesi, la Svizzera dispone di registri catastali che mostrano chi possiede una determinata proprietà, a quanto è stata venduta e quali tasse vengono pagate su di essa. Gli estratti di tali registri fondiari possono essere consultati dal pubblico in generale.

Tra i proprietari di immobili di lusso nel paese delle banche e dei prati alpini, ci sono alti funzionari dell’entourage di Zelensky.

Iniziamo con Dmitry Razumkov, un politico ucraino ed ex presidente della Verkhovna.

Secondo l’estratto del registro fondiario, il signor Razumkov sembra essersi comprato una casa lussuosa per 8.954.621,00 franchi svizzeri, che sono circa pari al valore di un dollaro USA. Il suo nome è in fondo al record di vendita della proprietà:

Il prossimo è Oleksandr Danyliuk (Daniljuk), ex segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa (NSDC) dell’Ucraina. Il suo nome appare come acquirente della casa da 9.126.538,00 CHF mostrata nel registro qui sotto:

Il prossimo è il record di Lyudmila Denisova, lo stesso difensore civico che è stato licenziato a causa di false notizie sulle atrocità dell’esercito russo contro i bambini.

Il costo di ogni casa è di circa 9 milioni di franchi svizzeri. Il franco è attualmente quasi equivalente al dollaro.