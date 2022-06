Viganò, entrevista en Byo Blu. Crisis del hombre y decadencia de Occidente

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, recibimos y publicamos con gusto el texto de la entrevista que el arzobispo Carlo Maria Viganò ha difundido en Byoblu. Disfruten la lectura. §§§

CRISIS DEL HOMBRE Y DECADENCIA DE OCCIDENTE

Armando Manocchia entrevista en Byoblu a

Monseñor Carlo Maria Viganò

4/11 Junio de 2022

Primera parte

https://www.byoblu.com/2022/06/04/la-crisi-delluomo-e-il-declino-delloccidente-piazza-liberta-di-armando-manocchia/

Segunda parte

https://www.byoblu.com/2022/06/11/la-crisi-delluomo-e-il-declino-delloccidente-parte-2-piazza-liberta-di-armando-manocchia/

1. Excelencia: estamos en una bancarrota económica y financiera en la que hay una deuda pública de más de 2.700 millones [de euros]. En mi opinión el problema es la bancarrota moral y ética, no solo de la clase dirigente sino también de parte de la población. ¿Qué podemos hacer para reconstruir un tejido social con una ética y una moral?

La bancarrota es el resultado inevitable de muchos factores. El primero es la cesión de la soberanía monetaria del Estado a una entidad supranacional como la Unión Europea. El BCE es un banco privado, que presta dinero a tasas de interés a los Estados miembros, obligándolos a endeudarse perpetuamente. Recuerdo, de pasada, que el Banco Central Europeo es propiedad oficial de los Bancos Centrales de los Estados que lo integran; por tanto, dado que los Bancos Centrales están controlados por empresas privadas, el propio BCE es esencialmente una empresa privada, y actúa como tal.

El segundo factor es el señoreaje, es decir, los ingresos que el Banco Central obtiene de la emisión de dinero por cuenta del Estado, que se endeuda con él no por el costo material de la impresión de los billetes, sino por su valor nominal: un robo en perjuicio de la comunidad, porque el dinero pertenece a los ciudadanos y no a una entidad privada formada por bancos privados.

El tercer factor radica en la política económica y financiera de la Unión Europea, que impone préstamos que devengan intereses al otorgar los fondos que los Estados particulares han pagado previamente. Italia, que es contribuyente neto, se ve así obligada a adelantar miles de millones sobre los que no sólo no recibe intereses, sino que le son devueltos en usura como si no fueran suyos.

El cuarto factor se debe a las desafortunadas políticas fiscales de los últimos gobiernos, por orden perentoria de la Troika, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que son acreedores oficiales de los países miembros. La sustancial exención fiscal de los grandes grupos financieros y empresariales y el acoso a las pequeñas empresas están en la base del progresivo empobrecimiento del país y de la quiebra de muchas empresas, con el consiguiente aumento del desempleo y la creación de mano de obra barata. Y no olvidemos que siempre es la Unión Europea la que impone las llamadas reformas, basadas en una narrativa falsa -piense en el calentamiento global o en la superpoblación- con el chantaje de los préstamos a los países miembros: la igualdad de género y otros horrores se han introducido en las leyes nacionales sin ninguna consulta a los ciudadanos, aun sabiendo muy bien que ellos estaban en contra.

Finalmente, la acción subversiva de la Agenda 2030 de la ONU -es decir, el Gran Reinicio del Foro Económico Mundial– tiene el propósito declarado de transferir la riqueza de los Estados y de los individuos a grandes fondos de inversión administrados por la mafia globalista. Esta operación subversiva debe ser denunciada y juzgada por los magistrados, porque constituye un verdadero golpe blanco en perjuicio de la comunidad.

Sin embargo, me gustaría señalar que el aspecto económico es sólo un instrumento para lograr propósitos mucho más inquietantes, como el control total de la población mundial y su esclavización: si los ciudadanos son privados de la propiedad de la vivienda; si se impide su libertad de empresa; si se provoca una desocupación endémica y se la acrecienta con inmigración descontrolada y con emergencias sanitarias, reduciendo el costo de la mano de obra; si los italianos son acosados ​​con impuestos exorbitantes; si se penaliza a la familia tradicional, imposibilitando que dos jóvenes se casen y tengan hijos; si se destruye la educación desde la escuela primaria y se crea un vacío cultural, frustrando el talento de los individuos; si se cancela la historia patria y se niega la herencia gloriosa que hizo grande a Italia en nombre de la inclusión y de la renuncia a la propia identidad, ¿qué se puede esperar sino una sociedad sin mañana, sin esperanzas, sin ganas de luchar y de comprometerse?

Para reconstruir el tejido social es imprescindible ante todo tomar conciencia del golpe de Estado en marcha, realizado con la complicidad de los gobernantes y de toda la clase política. Entender que hemos sido despojados de nuestros derechos inalienables por una organización criminal internacional es el primer paso indispensable a dar. Una vez que esto sea entendido, especialmente por esa parte sana de las instituciones y del poder judicial, se podrá juzgar a los traidores que hicieron posible este golpe blanco, desterrándolos para siempre de la escena política. Evidentemente, Italia tendrá que recuperar la posesión de su soberanía, en primer lugar, abandonando la Unión Europea.

2. En este trabajo de reconstrucción, en el que la Alianza Antiglobalista impulsada por usted jugará un rol decisivo, ¿cuáles serán las primeras iniciativas que se pondrán en marcha?

Será necesario implementar un proyecto de largo alcance y amplitud, que tenga como finalidad la formación intelectual, científica, cultural, política e incluso religiosa de la futura clase dirigente, dotándola de capacidad de juicio crítico y de sólidas referencias morales. Habrá que instituir escuelas y fundaciones de las que surja una clase dirigente de ciudadanos rectos, gobernantes honestos, empresarios que sepan conciliar las legítimas necesidades de lucro con los derechos de los trabajadores y con la protección de los consumidores.

Quien ocupa cargos públicos, como cualquier ciudadano honesto, debe ser consciente de tener responsabilidad ante Dios por lo que hace, y de tener que anteponer el bien común al interés personal, si quiere santificarse en el rol que el Señor le ha asignado y merecer el Paraíso. Debemos educar a los niños y jóvenes en la honestidad, en el sentido del deber y de la disciplina, en la práctica de las virtudes cardinales como consecuencia coherente de las virtudes teologales. A la responsabilidad de saber que existe el Bien y el Mal, y que nuestra libertad consiste en movernos en el ámbito del Bien, porque así lo quiso Dios para nosotros. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dijo Nuestro Señor (Jn 15, 14). Y esto es válido también para los asuntos públicos, donde la Moral ha sido sustituida por la corrupción, el beneficio personal, el abuso de las leyes, la traición de los ciudadanos y la actitud servill sumisa a los poderes hostiles. Tomemos un ejemplo de la Alegoría del Buen Gobierno, representada por Ambrogio Lorenzetti en los salones del Palacio Comunal de Siena: encontraremos esa sencillez de principios que inspiraron y guiaron a los poderes públicos en los municipios italianos del siglo XV.

3. En Italia rige hoy un gobierno totalitario, quizás precisamente a causa de la cultura apolítica de los últimos 50 años, después de haber producido una clase dirigente corrupta. Nuestro querido y maravilloso país está sufriendo los efectos más negativos de su historia. Ya no parece estar en Europa ni en Occidente. Los ciudadanos, los individuos, ya no cuentan para nada. Los políticos primero, luego los gobiernos y ahora los Estados, están subordinados a los dictados de la Agenda Globalista del NWO. Además de la corrupción mencionada anteriormente, ¿hay alguna correlación con el hecho de que Italia fue la cuna del cristianismo y la sede de la Iglesia católica?

¡Pero es obvio! La furia globalista golpea despiadada y cruelmente sobre todo a las naciones católicas, contra las cuales durante siglos ha continuado con su furia para borrar su fe, identidad, cultura y tradiciones. Son precisamente los países católicos -Italia, España, Portugal, Irlanda- los que más han sufrido el ataque de la élite masónica, que por otra parte privilegia a las naciones protestantes en las que la masonería ha reinado indiscutiblemente durante siglos. Con la Revolución Francesa se destruyó la Monarquía de los Capetos; con la Primera Guerra Mundial se destruyeron el Imperio austrohúngaro, también católico, y el Imperio ruso ortodoxo. Con la Segunda Guerra Mundial fue destruida la Monarquía de Saboya, cómplice del llamado Risorgimento y luego su víctima. El cambio de régimen no es una práctica reciente, al contrario.

Hay países que no toleran que las naciones católicas sean prósperas y competitivas, independientes y viviendo en paz, porque esto representaría una prueba de que es posible ser buenos cristianos, tener leyes buenas y justas, impuestos justos, políticas de ayuda a la familia, prosperidad y paz. No debe haber comparación. Por eso quieren no sólo la miseria de la población, sino su corrupción, la indignidad de los vicios, el cínico egoísmo de la ganancia, el servilismo a las pasiones más bajas. Un pueblo sano de alma y cuerpo, libre, independiente y orgulloso de su propia identidad es temible, porque no renuncia fácilmente a lo que es y no se deja someter sin reaccionar. Un pueblo que honra a Cristo como su Rey sabe que sus gobernantes se reconocen como sus vicarios, y no como déspotas obedientes a quienes les enriquecen o les dan poder.

No olvidemos que la Revolución Francesa arrebató la corona real a Jesucristo, erigiendo contra los derechos soberanos de Dios los supuestos “derechos del hombre y del ciudadano”. Derechos que, desvinculados del respeto a la ley moral natural, incluyen el aborto, la eutanasia (incluso de los pobres, como sucede hoy en Canadá), el matrimonio con personas del mismo sexo, con animales y hasta con cosas (han entendido bien: son los proyectos de ley de 5 Estrellas), la teoría de género, la ideología LGBTQ y todo lo peor que puede reclamar una sociedad sin principios y sin fe. El Estado laico no es una conquista de la civilización, sino una opción deliberada de barbarización del cuerpo social, al que se le impone la supuesta neutralidad de los asuntos públicos frente a la religión, que en realidad es una opción religiosa de ateísmo militante y anticatólico. Y allí donde la manipulación de las masas no logra forzarlas a ciertas “reformas”, prevalece el chantaje de los fondos de la UE, otorgados solo a los que obedecen los diktat europeos. En esencia, primero destruyen la economía y le quitan a los Estados la soberanía monetaria y la autonomía de decisión en materia fiscal y económica, y después vinculan las ayudas a la aceptación de un modelo de sociedad corrupta y egoísta, en la que ninguna persona honesta querría vivir. “¡Europa lo pide!”: Es decir, un conventículo de tecnócratas no elegidos por nadie y que se inspira en principios totalmente irreconciliables con la Ley natural y con la Fe católica.

Pero si el Estado profundo se ha movilizado para borrar la religión católica de la vida pública de las naciones y de la vida privada de los ciudadanos, debemos reconocer que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia profunda ha hecho su contribución a esta laicización, terminando por avalar el laicismo, aunque condenado por Pío IX, y relegando la doctrina de la realeza social de Cristo a una dimensión simbólica y escatológica. Después de sesenta años de diálogo con la mentalidad del mundo, Jesucristo ya no es Rey ni siquiera de la Iglesia Católica, mientras que Bergoglio renuncia también al título de Su Vicario y prefiere jugar con la Pachamama en San Pedro.

4. La psicopandemia arteramente creada ha producido psicosis, pánico, terror y sufrimientos físicos y psíquicos que han dejado una huella imborrable, un grave malestar social, algo que nunca antes se había verificado en la historia de la humanidad. Han reducido al hombre a un zombi. ¿Cuál es el mensaje que se puede transmitir ante esta conformación y formateo de la población?

Usted ha utilizado justamente el término “formatear”, que en cierto sentido recuerda al Gran Reset inaugurado por la psicopandemia y que hoy continúa con la emergencia bélica y energética. Debemos preguntarnos qué puede haber inducido a naciones enteras a apostatar de su fe, a borrar su propia identidad sin remordimientos, a olvidar sus tradiciones, dejándose moldear sobre el modelo del crisol de matriz anglosajona. Esta pregunta se aplica especialmente a nuestra Italia, desfigurada por décadas de subordinación ideológica, por un lado a la izquierda francesa o al comunismo soviético, por el otro al liberalismo neoconservador estadounidense. Hoy vemos que el comunismo chino y el liberalismo globalista se han fusionado en el Foro Económico Mundial de Davos, amenazando al mundo entero y a nuestro país en particular.

Ciertamente, la Segunda Guerra Mundial sentó las premisas para la colonización de Italia, según un modelo consolidado que aún hoy vemos adoptado por la OTAN: destruir, bombardear, arrasar dictaduras reales o presuntas para sustituirlas por regímenes títeres al servicio de intereses extranjeros. Redescubrir el orgullo de afirmar la propia identidad y la soberanía propia es un paso imprescindible para el rescate de Italia y la reconstrucción de todo lo que ha sido destruido. Es por esto que considero que el modelo del multipolarismo es una perspectiva interesante para combatir al Leviatán globalista que hoy nos amenaza en todos los aspectos de la vida cotidiana.

La derrota del Estado profundo por parte de las fuerzas sanas de Estados Unidos de América constituirá la premisa para una convivencia pacífica de las naciones, sin que haya una que se considere superior y legítimada para subyugar a las demás. Por eso Donald Trump ha sido desalojado de la presidencia de Estados Unidos con el fraude electoral, sustituyéndolo -también con un cambio de régimen– por un personaje tan corrupto como incapaz de gobernar sin ser manipulado.

5. ¿Se puede afirmar que Occidente está en crisis porque rechaza a Dios y la Ley natural y, sobre todo, porque subestima el valor de la vida y ha cometido un error garrafal desde el punto de vista moral, económico y social que ha llevado a la actual derivación ética y a la decadencia moral?

No creo que podamos hablar de un “error”; se trata más bien de un fraude, de una traición cometida por quienes, en roles de poder, han decidido culpablemente transformar Italia en una colonia ahora de Alemania (por la economía), ahora de Francia (por la cultura), ahora de los Estados Unidos (por la política internacional), ahora de toda la Unión Europea (por la política fiscal y las llamadas reformas). Siempre estamos al servicio de alguien, a pesar de que nuestro país ha demostrado -en tiempos mucho más difíciles y convulsos- que puede competir muy bien con las grandes potencias extranjeras.

El problema de fondo es que los gobiernos que hemos tenido -desde la familia Saboya- han sido completamente manipulados por la masonería, decidiendo reformas, declarando guerras, trazando fronteras y estipulando tratados siempre y sólo por orden de las Logias. Conocidos parlamentarios masones, ministros masones, profesores universitarios masones, jefes masones, altos funcionarios masones, editores masones y prelados masones han obedecido el juramento de lealtad al Gran Oriente y traicionado los intereses de la Nación. Hoy la masonería hace uso de su propio “brazo secular”, el Foro de Davos, que dicta la agenda en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, en la Unión Europea, en las fundaciones “filantrópicas”, en los partidos y en la iglesia bergogliana.

Pero el hecho de que este golpe sea tan vasto y ramificado no implica que sea menos real, más aún, la situación actual es muy grave, precisamente porque involucra a cientos de naciones que de hecho están gobernadas por una única élite de criminales conspiradores. Por otro lado, no hace falta mencionar a los “teóricos de la conspiración”: basta escuchar lo que dijo el pasado 23 de mayo el principal artífice del Gran Reinicio, Klaus Schwab, hablando en el Foro de Davos: “El futuro no se construye solo: estamos nosotros [del Foro Económico Mundial, ed.] para construir el futuro. Tenemos los medios para imponer el mundo que queremos. Y podemos hacerlo actuando como ‘accionista’ de las comunidades y colaborando entre nosotros” (ver aquí y aquí). La crisis de Ucrania también forma parte de este plan: “Con la narrativa correcta usaremos la guerra para hacerte verde”. El asesor de Schwab, Yuval Noah Harari, -quien resume en sí todos los “talentos” del intelectual despierto, siendo israelí, homosexual, animalista vegano, antiputiniano y antirruso, además de ferozmente anti Trump- llega a afirmar sin vergüenza: “En el lapso de diez años, todos tendrán un implante cerebral y la vida eterna en el ámbito digital… Google y Microsoft decidirán qué libro debemos leer, con quién casarnos, dónde trabajar y por quién votar…” (aquí). Entre otros ensayos, Harari es autor de Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad(2011) y del Homo Deus. Una breve historia del futuro (2015). Está el delirio del hombre transhumano que vence a la muerte y se hace dios.

El fraude contra los italianos ha sido hacerles creer, desde el siglo XIX, que su voluntad era liberarse del yugo de la tiranía de los Estados anteriores a la unificación, bajo la égida de los piamonteses obedientes a la masonería; que fue su voluntad rebelarse contra la autoridad de los soberanos legítimos en nombre de la “libertad”, sin entender que se habrían rendido a corruptos mucho peores; que era su voluntad deshacerse de los Saboya en la inmediata posguerra, para proclamar la República; que era su voluntad unirse a la Unión Europea con el espejismo de Eldorado, solo para descubrir después cuál era el engaño que representaba todo esto. ¿Y quién estaba detrás de estas demandas de libertad, de democracia, de progreso? Siempre y sólo la Masonería, con sus sirvientes infiltrados por doquier.

Quizás ha llegado el momento de que los italianos comiencen a decidir su futuro sin que se lo dicten traidores declarados. Y que los traidores sean juzgados por lo que son, criminales conspiradores, expulsándolos para siempre de la política y de toda posibilidad de interferir en la vida del país. Los magistrados y la policía deben recordar que muy pronto cualquiera que haya apoyado este régimen dictatorial será considerado colaboracionista y como tal condenado. Una sacudida de dignidad y honor ahora, por su parte, todavía sería creíble.

6. ¿Por qué Occidente, tan rico en historia y cultura, no considera los efectos de esta actitud y contradice y niega la Ley natural? ¿Cómo puede el hombre racional negarlo?

El hombre es racional, sí. Pero también está sujeto a pasiones, a la concupiscencia, a las seducciones del mundo. Solo en la vida de la Gracia sobrenatural el hombre es ayudado por Dios a permanecer en su amistad y puede obrar en el Bien. ¿Pero qué nos enseñó el tan celebrado Romanticismo, sino que la razón debe ceder a los sentimientos y que la voluntad no puede gobernar las pasiones, que “al corazón no se lo manda”, aunque es verdad lo contrario? Aquí también vemos cómo, con operaciones de manipulación de las masas relativamente triviales, comenzando con Giuseppe Verdi, todas las ópera y novelas, se ha eliminado en las personas y en la burguesía la percepción del deber moral, reemplazándolo con el sometimiento esclavo hacia la irracionalidad, hacia la pasión momentánea, con todos los daños que ha conseguido.

En el origen de la negación de la Ley de la naturaleza está el relativismo, el considerar todas las ideas aceptables y legítimas, la negación de un principio trascendente inscrito en el hombre por el Creador. La historia, la cultura y el arte se convierten en fenómenos que hay que analizar en clave sociológica o psicológica, y ya no son lo que constituye una civilización. Pero atención: quien niega a Dios como creador y redentor no lo hace para permitir que aquéllos que no son cristianos practiquen su religión, sino para impedir que los que lo son conformen la sociedad de acuerdo con los principios de la doctrina social y del bien común. Detrás de todo esto hay personas que odian a nuestro Señor.

La pregunta que me hace, Dra. Mandocchia, debería ser entonces: “¿Por qué los siervos de Satanás deberían dejar de detestar todo lo que también recuerda remotamente a Cristo, ya que siempre lo hicieron?”. Pensar que se puede tener un diálogo con un enemigo que nos quiere destruir es de irresponsable o de delincuentes: hay enemigos que deben ser derrotados sin ningún escrúpulo, ya que están consagrados al mal.

La culpa de Occidente es haber creído en las mentiras de la Revolución -que también fue un Great Reset-, de haberse dejado arrastrar a un remolino de rebelión y apostasía, violencia y muerte. ¿Pero no es lo que sucedió finalmente también a Adam y Eva, cuando se dejan tentar por la serpiente? Incluso entonces, la promesa de Satanás era claramente falsa y mendaz, pero Adán y Eva cedieron a las palabras del tentadir -¡seréis como dioses!- y descubrieron que habían sido engañados.

¿Qué creíamos conseguir nosotros, los occidentales, cortando las cabezas a los reyes, nobles y prelados? ¿Qué pensábamos que podía mejorar, con personajes como Fouchet, Danton, Robespierre y toda la rastra de asesinos corruptos que deberían haber estado en lugar de los aguillotinados? ¿Alguno de nosotros pensó realmente que permitir el divorcio era un progreso? ¿O que darle a la madre el derecho de matar al hijo que lleva en el vientre fue una conquista de la libertad? ¿O que envenenar mientras duermen a los ancianos, a los paciente o a los pobres es un signo de civilización? ¿Hay alguien que esté honestamente persuadido que la ostentación de los vicios más abominables es un derecho fundamental, o que una persona puede cambiar su sexo, modificando grotéscamente lo que la naturaleza ya ha decidido? El que acepta estos horrores lo hace sólo porque es llevado a un modelo de civilización y progreso, y quieren seguir al rebaño sin distinguirse.

El problema es que el hombre contemporáneo es el hijo de la Revolución, inconscientemente adoctrinado en lo “políticamente correcto”, en el relativismo, en la idea de que no existe una verdad objetiva y que todas las ideas son indiferentemente aceptables. Esta enfermedad del pensamiento es la causa primera del éxito de los adversarios, porque muchas personas se alían a ellas por aceptar sus principios, sin comprender que son precisamente esas ideas las que han permitido transformar nuestra sociedad.

Someterse como esclavos a la Unión Europea -y a su ideología infernal- fue sólo uno de los últimos pasos para darle a Italia el golpe de gracia. Es por eso que, cuando siento que se elogia a la Revolución, a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Ilustración, al Risorgimento y a la Expedición de los Mil [de Garibaldi] me vienen escalofríos: el globalismo es la metástasis de todos los errores modernos, que solo la Iglesia -desde el principio- fue capaz de condenar previendo con mucha anticipación. Y de hecho, si el globalismo ha conocido una aceleración, se lo debe precisamente al hecho que desde el Vaticano II la jerarquía, como enemigo jurado de la conspiración masónica, se ha convertido en su aliado celoso.

7. Occidente está experimentando una caída demográfica constante e imparable, con todas las consecuencias que conlleva. La opinión dominante afirma que es un fenómeno preocupante para la humanidad, porque causaría una mayor pobreza. ¿La disminución demográfica podría ser la causa principal de la decadencia económica? Este fenómeno no parece preocupar a los gobiernos de los países occidentales. Según usted, ¿cuál es el motivo?

Sabemos, mediante la admisión explícita de los globalistas, que su objetivo principal es reducir drásticamente la población mundial. El ministro Cingolani, proveniente de la empresa Leonardo, ¡qué casualidad!, sostiene que el planeta está “diseñado” para no más de tres mil millones de personas. Debería explicarnos graciosamente cómo piensa eliminar la diferencia y, sobre todo, los que nunca lo han autorizado, su gobierno, la Unión Europea, la ONU, la OMS y toda la mafia mundialista, para decidir proceder motu proprio en este sentido con el aborto, la eutanasia, las pandemias, los sueros experimentales, las guerras, las hambrunas y la homosexualización masiva. ¿Quién los nombró “jinetes del Apocalipsis”? ¿Quién aprobó con el voto su proyecto, suponiendo que un proyecto de ese tipo pueda ser propuesto a la aprobación de los ciudadanos?

En consecuencia, no me sorprende que los líderes occidentales no se preocupen por la denatalidad, cuyos datos para nuestro país en gran medida están falseados por la presencia de muchos ciudadanos extracomunitarios muchos más prolíficos que los italianos. La disminución de la población es el resultado de las premisas que se colocaron con precisión para este propósito, así como los lockdown sirvieron para destruir la economía ya postrada por la competencia de las multinacionales y la inicua imposición fiscal. En resumen: estamos gobernados por exponentes de un lobby global de criminales conspiradores que nos dicen que quieren eliminarnos, y nos preguntamos por qué se deben usar las mascarillas en los autobuses y no en los restaurantes.

8. ¿Quién no acepta las teorías nihilistas y neomaltusianas, tal vez porque es fiel a los principios del cristianismo, corre el riesgo de ser alejado de lugares de poder?

Pero es obvio: los que no secundan la narración psicopándica, la teoría de género, la ideología LGBTQ, el liberalismo colectivista del FEM, el Nuevo Orden Mundial y la gran religión universal es enviado al ostracismo, es deslegitimado, se lo hace pasar por loco o criminal. Una voz disidente es incómoda, cuando el poder se rige por la violencia psicológica y por la manipulación masiva. Le sucede al médico que no acepta los protocolos de Speranza, al docente que no discrimina a los no vacunados, al periodista que informa la verdad sobre los neo -nazis ucranianos, al párroco que no quiere someterse a la inoculación, al cardenal que denuncia la sumisión esclava del Vaticano a la dictadura china.

9. Hablar de vida y de Ley natural significa también hablar de la columna que sostiene a la sociedad, la familia. Además de la denatalidad, ¿cuáles son las consecuencias de la crisis económica sobre la familia?

La familia está ciertamente en el centro del ataque de los globalistas. La familia significa tradición, identidad, fe, ayuda y apoyo mutuo, transmisión de principios y valores. La familia significa padre y madre, cada uno con su propio rol específico, insustituible y no intercambiable tanto en la relación entre los cónyuges como en la educación de los niños y respecto a la comunidad. La familia significa religión vivida, comunicada con pequeños gestos, buenos hábitos, la formación de la conciencia y del sentido moral.

Usted puede comprender bien que golpear a la familia conduce indefactiblemente a la disolución del cuerpo social, que por naturaleza no puede compensar el rol de la familia. Entonces: divorcio, aborto, boda homosexual, adopción de parejas solteras o irregulares, privación del poder de los padres por razones ideológicas, eliminación de abuelos y familiares de la vida doméstica, condiciones de trabajo para las madres que no permiten cumplir con las tareas familiares, penalización de las mujeres casadas o con hijos en las contrataciones, adoctrinamiento de los niños desde la escuela primaria. También en este campo hay una acción valiente y determinada, para la defensa de la familia natural y para la protección de los derechos de los padres en la educación de los niños, que no son propiedad del Estado.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

Publicado originalmente en italiano el 14 de junio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/2022/06/14/vigano-intervista-a-byo-blu-crisi-delluomo-e-declino-delloccidente/

