The Exposé. Cifre Choc dai Dati Ufficiali in USA, UK, EU e Australia sul Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno e molto interessante portare alla vostra attenzione questo articolo, estremamente documentato e completo, apparso su The Exposé, e che ci parla dei rischi legati al siero. Teniamo presente inoltre che sono dati necessariamente sottostimati; in particolare per quei Paesi, come l’Italia, in cui non esiste una farmacovigilanza attiva (chissà perché…) e le segnalazioni sono scoraggiate a ogni livello. Buona lettura. Inutile aggiungere che sono dati che non troverete certamente nei giornaloni di regime. Chissà perché, ancora una volta…

§§§

Cominciamo con l’esaminare i dati ufficiali relativi al Regno Unito. L’ente regolatore dei farmaci del Regno Unito è la Medicine and Healthcare product Regulatory Agency (MHRA), che dall’inizio del 2021 pubblica aggiornamenti settimanali sugli eventi avversi segnalati in relazione alle iniezioni di Covid-19.

Gli ultimi rapporti sono disponibili nella sezione “Annex 1 Vaccine Analysis Print” di questa pagina. L’MHRA fa notare di aver ritardato la pubblicazione del rapporto settimanale a causa del periodo di festività del Giubileo. Pertanto, gli ultimi rapporti riguardano gli eventi avversi ricevuti fino al 25 maggio 2022.

Secondo l’MHRA, nel Regno Unito sono state segnalate 492657 lesioni dovute all’iniezione di Covid-19 di Pfizer, tra cui 778 decessi.

869.324 lesioni sono state segnalate come reazioni avverse all’iniezione di Covid-19 di AstraZeneca, tra cui 1.277 decessi.

129.406 lesioni sono state segnalate a causa dell’iniezione di Moderna Covid-19 e comprendono 59 decessi.

Infine, sono state segnalate 5.295 lesioni in cui non è stata specificata la marca del vaccino, tra cui 47 decessi.

Ciò significa che, al 25 maggio 2022, l’MHRA ha ricevuto 1.496.742 segnalazioni di lesioni dovute all’iniezione di Covid-19, che purtroppo includono 2.161 decessi.

Passiamo ora ai dati pubblicati negli Stati Uniti dai Centers for Disease Control (CDC).

Il CDC ospita un sistema di segnalazione degli eventi avversi ai vaccini (VAERS), aggiornato settimanalmente e consultabile qui. I dati più recenti contengono le segnalazioni VAERS elaborate (non ricevute) al 3 giugno 2022.

Secondo il CDC, sono state segnalate 1.285.329 lesioni dovute alla vaccinazione Covid-19.

Purtroppo, questi includono 28.714 decessi.

A seguire c’è l’Australia. L’autorità australiana di regolamentazione dei farmaci è nota come Therapeutic Goods Administration (TGA). La TGA ospita un “Database of Adverse Event Notifications” online, consultabile qui.

I dati più recenti si riferiscono al 27 maggio 2022 e rivelano che il TGA ha ricevuto 129.923 segnalazioni di eventi avversi contro le iniezioni di Covid-19 e che 127.282 di queste sono considerate una causa diretta della vaccinazione con Covid-19. Purtroppo, il TGA ha ricevuto anche 877 segnalazioni di decessi dovuti alla vaccinazione con Covid-19.

Purtroppo, il TGA ha ricevuto anche 877 segnalazioni di decesso dovute alla vaccinazione Covid-19.

Infine, l’Europa. L’ente regolatore dei farmaci dell’Unione Europea è noto come Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Ospita un database online di eventi avversi noto come Eudravigilance, che può essere consultato qui.

Purtroppo, Eudravigilance è probabilmente il sistema più lento e difficile da navigare, quindi trovare il numero totale di eventi avversi e di decessi è estremamente noioso.

Tuttavia, grazie al lavoro di “Health Impact News”, siamo in grado di rivelare che l’EMA ha ricevuto segnalazioni contenenti 4.416.778 lesioni dovute alla vaccinazione Covid-19 al 4 giugno 2022, e purtroppo queste includono 45.316 decessi.

Le lesioni sono state segnalate a causa delle seguenti iniezioni di Covid-19

VACCINO COVID-19 MRNA MODERNO (CX-024414)

VACCINO COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH

VACCINO COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCINO COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCINO COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

E purtroppo, 1.992.940 di queste lesioni sono considerate estremamente gravi.

21.333 decessi e 2.244.030 lesioni sono stati segnalati per il vaccino Pfizer, 12.010 decessi e 732.849 lesioni sono stati segnalati per il vaccino Moderna, 9.033 decessi e 1.280.160 lesioni sono stati segnalati per il vaccino AstraZeneca, 2.940 decessi e 156.991 lesioni sono stati segnalati per il vaccino Janssen e 2.748 lesioni per il vaccino Novavax.

Ciò significa che in tutta Europa, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, gli enti regolatori hanno ricevuto segnalazioni di 7.338.772 lesioni e 77.068 decessi dovuti alla vaccinazione Covid-19.

Molte persone potrebbero pensare che questo sia prevedibile, dato il numero così elevato di persone vaccinate, ma possiamo assicurarvi che non è così e possiamo dimostrarlo.

Perché uno studio dei dati ufficiali del governo degli Stati Uniti che confronta il numero di dosi somministrate con il numero di eventi avversi ufficialmente segnalati ha scoperto che le iniezioni di Covid-19 sono almeno 49x / 4.800% più letali dei vaccini antinfluenzali.

Il grafico seguente mostra il numero totale di dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in 13 stagioni influenzali complete, dalla stagione influenzale 2008/2009 alla stagione influenzale 2019-2020. I dati sono stati estratti dalle informazioni del CDC che si trovano qui.

In totale, tra la stagione influenzale 08/09 e la stagione influenzale 19/20 sono state somministrate negli USA 1.720.400.000 dosi di vaccino antinfluenzale (1,7204 miliardi).

Mentre dall’inizio della campagna di vaccinazione Covid-19 fino al 28 gennaio 22 sono state somministrate in totale 549.915.298 (549,9 milioni) dosi di vaccino Covid-19 negli USA.

Il grafico seguente mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi al database VAERS del CDC relative al vaccino Covid-19 che hanno causato il decesso fino al 28 gennaio 22 negli Stati Uniti e il numero di segnalazioni di eventi avversi al VAERS relative ai vaccini antinfluenzali che hanno causato il decesso tra il 2008 e il 2020 negli Stati Uniti.

I numeri grezzi mostrano che nell’arco di 14 mesi è stato segnalato un numero di eventi avversi con esito mortale contro i vaccini Covid-19 15,7 volte superiore a quello segnalato contro i vaccini antinfluenzali in 13 anni.

Ma quando si calcola il tasso di decessi per numero di dosi somministrate, si scopre che i vaccini Covid-19 si sono dimostrati ancora più letali di quanto non sembri.

Il grafico seguente mostra il numero di dosi di vaccino somministrate per ogni decesso riportato negli Stati Uniti sia per i vaccini antinfluenzali che per il vaccino Covid-19.

Tra il 2008 e il 2020, il tasso di segnalazioni di eventi avversi al vaccino antinfluenzale con conseguente decesso è pari a 1 decesso ogni 2.594.871,79 dosi somministrate.

Ma il tasso di segnalazioni di eventi avversi al vaccino Covid-19 con conseguente decesso è pari a 1 decesso ogni 52.759,79 dosi somministrate.

Pertanto, le iniezioni di Covid-19 si stanno dimostrando almeno 49,18 volte più letali dei vaccini antinfluenzali, senza considerare che i vaccini antinfluenzali vengono somministrati principalmente agli anziani, che hanno maggiori probabilità di morire, mentre le iniezioni di Covid-19 sono state somministrate a tutti i gruppi di età.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: effetti avversi, exposé, siero



Categoria: covid, Generale