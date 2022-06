Pro-Memoria. L’Approccio Terroristico, Mascherina come Segno di Sottomissione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione questa intervista al prof. Bizzarri, sintetizzata dal sito Pro-Memoria che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

§§§

La mascherina è il segno visibile di una sottomissione a un potere cieco che intende solo preservare sé stesso

… Non serve a nulla sapere che oggi ci sono stati 10.000 positivi, come non serve sapere oggi quanta gente si è presa il raffreddore

… 200 casi di ricovero in terapia intensiva non sono tali da spaventare un Paese di 60 milioni di abitanti

… è arrivato il vaiolo delle scimmie

… Hanno provato a riattivare la paura con questa malattia

… Avere un mondo privo di qualsiasi tipo di virus, che si chiami Omicron, Covid o vaiolo? È impossibile

… Chi pensa che vinceremo solo quando non avremo più neanche un caso di Covid è un pazzo furioso

… Da cosa proteggono? La quarta dose su Omicron non funziona, vogliamo fare anche la quinta?

… continuare a stressare il sistema immunitario

… Istituto superiore di sanità … all’aumentare delle dosi la protezione … diventa negativa

… Cosa intende per protezione negativa?

… Che i vaccinati si infettano di più dei non vaccinati

… presupposto ormai oggettivo e indiscusso che anche i vaccinati contagiano

… Bloccare la diffusione del virus? Allora ha fallito

… abbiamo più contagi rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2021

… non blocca il contagio non ha senso fare distinzioni tra vaccinati e non vaccinati

… È ciò che resta di un approccio autoritario, terroristico

… l’mRna non sparisce dal nostro organismo, anzi, rimane attivo nel corpo per mesi e continua a produrre la proteina Spike

… ci sono motivi chiari per cui questo vaccino può essere dannoso

… ci negano i dati e persino le fiale del vaccino. Se le chiediamo per poterle studiare

… la fede non esiste più … hanno ridotto la vita delle persone alla ricerca di un modo per evitare la morte

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bizzarri, pro memoria



Categoria: covid