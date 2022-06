Osservatorio Van Thuan. Università 2022. Principi e Diagnosi per una Ricostruzione Civile.

Università dell’Osservatorio 2022 RESIDENZIALE Sorrento 30giugno·3 luglio2022 PRINCIPI E DIAGNOSI PERUNA RICOSTRUZIONE CIVILE Con la collaborazione di Associazione Iustitia in veritate – Associazione Veritatis splendor – Circolo Cornelio Fabro – Comitato Liberi in veritate Compagnia di Sant’Antonio – Comunità Opzione Benedetto – Confederazione dei Triarii – Coordinamento Nazionale Iustitia et Pax Lega di preghiera Exsurge Christianitas – Movimento Mariano Regina dell’Amore – Movimento Nova Civilitas Per informazioni e iscrizioni scrivere a scuole.ossvanthuan@gmail.com All’atto della prenotazione occorrerà versare un acconto. www.vanthuanobservatory.com OSSERVATORIO INTERNAZIONALE CARD. VAN THUÂN SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA Università dell’Osservatorio 2022 PRINCIPI E DIAGNOSI PERUNARICOSTRUZIONE CIVILE RESIDENZIALE Meta di Sorrento 30 giugno·3 luglio 2022 PRESENTAZIONE Don Samuele Cecotti e Giovanni Turco CRISTIANESIMO E GNOSI: UNA ALTERNATIVA PERMANENTE Guido Vignelli UNO SQUARCIO EPOCALE: LA DIFESA DI ROMA TRA 1860 E 1870 Maurizio di Giovine IL CROLLO DEL MONDO ANTICO E LE ANALOGIE CON LA CONTEMPORANEITÀ Matteo D’Amico IL PRIMATO DELLA CONTEMPLAZIONE E LE FORME DELL’APOSTOLATO don Marino Neri ALLE ORIGINI DELLA CIVILTÀ CRISTIANA Massimo Viglione IL CARLISMO: MODELLO CIVILE E DOTTRINA POLITICA Gianandrea de Antonellis L’UOMO IN QUESTIONE: L’ANALISI DI CLIVE STAPLES LEWIS Fabio Trevisan LA GIUSTIZIA COME CONDIZIONE DELLA VITA SOCIALE E IL PROBLEMA FISCALE Don Samuele Cecotti EMERGENZE PERMANENTI PER LA TRANSIZIONE ALLA POSTMODERNITÀ: ASPETTI, SVILUPPI, ALTERNATIVE Gianfranco Amato – Giovanni Formicola – Paolo Gulisano CONSERVATORISMO O RICOSTRUZIONE? Giovanni Turco INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE La partecipazione è riservata agli iscritti. Quote di partecipazione dal pomeriggio del 30 giugno al pranzo del 3 luglio compreso: euro 220 (euro 180 per giovani fino a trent’anni). La quota è comprensiva del soggiorno in pensione completa, nonché della iscrizione per la partecipazione all’attività dell’Università. Quota di partecipazione senza soggiorno: 30 euro. Chi intende partecipare alle attività senza pernottare verserà la sola quota di iscrizione, nonché l’importo relativo ai pasti consumati (da prenotare). Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni inviare richiesta, scrivendo a scuole.ossvanthuan@gmail.com comunicando i propri dati. All’atto dell’iscrizione (e previa ammissione), occorre versare un acconto di euro 100 (o la quota di euro 30 per chi non soggiorna) tramite la pagina dei pagamenti dell’Osservatorio. https://vanthuanobservatory.com/donazioni-pagamenti/ Qui sarà possibile pagare tramite il proprio conto PayPal, oppure mediante carta di credito tramite PayPal oppure si troveranno gli estremi per fare un bonifico bancario. Il saldo dovrà essere versato prima dell’inizio dei lavori.