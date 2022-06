Da Nobis Famulis Tuis…Preghiera alla Vergine. Testo, Spartito e Video. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione una preghiera molto breve e bella, in cui si chiede alla Vergine di sostenerci e aiutarci. Il maestro Porfiri ne ha preparato un’interpretazione, che trovate in forma di spartito, e anche di video. Buona lettura, ascolto ed esecuzione.

§§§

Abbiamo visto come il consacrarsi a Maria abbia un particolare significato per i cattolici. Significa riconoscere il ruolo importante che Maria deve avere nelle nostre vite, Maria che ci indica il Figlio e a Lui ci conduce.

Una breve preghiera che dice:

Da nobis famulis tuis, Domine Iesu Christe, beatae Mariae Virginis Matris tuae semper et ubique patrocinio protegi. Amen.

Una preghiera molto breve che si potrebbe tradurre così:

Concedi a noi, tuoi servi, o Signore Gesù Cristo, di essere protetti in ogni momento e in ogni luogo dal patrocinio della Beata Maria, tua Vergine Madre. Amen.

Molti pensano che chiedere di essere protetti sia disdicevole, quasi umiliante. Questo perché non si comprende che siamo esseri fragili e soprattutto che dobbiamo riconoscere di essere figli di un Padre buono che ci ha donato il Figlio a cui ci conduce la Madre: ad Iesum per Mariam. Questa realtà fu conosciuta da tutti i santi ed è per noi di grande consolazione e sollievo.

La mia versione di questa preghiera per unisono e organo (ne composi una in passato per coro a voci dispari ora pubblicata in Germania) vuole favorire il canto di tutti, un cuore solo e un’anima sola.

***

§§§

