Pro Vita: Basta Propaganda LGBTQIA+ nei Cartoni per Bambini. Una Lettera alla Disney.

Ti rendi conto dell’impatto devastante che uno spettacolo del genere può avere sul pubblico di bambini della Disney? Più di 25.000 italiani hanno già firmato la petizione per chiedere alla Disney di interrompere questo indegno indottrinamento gender e LGBTQIA ai danni dei bambini. Unisciti a noi! Aggiungi la tua firma! Firma la petizione per chiedere alla Disney di smettere di indottrinare i bambini coi suoi cartoni, i suoi film e le sue serie televisive [clicca qui] Tra pochi giorni uscirà al cinema in Italia l’ultimo cartone della Disney, sulla storia del personaggio di Toy Story Buzz Lightyear. Si tratta del primo cartone Disney in cui è stato inserito un esplicito bacio gay tra due uomini. Spero che migliaia di genitori non portino i loro figli al cinema a vedere questo cartone. Un bimbo che sta imparando l’importanza della relazione tra maschio e femmina potrebbe esserne confuso o peggio traumatizzato. Mi auguro che la Disney subisca un contraccolpo economico a causa di questo continuo bombardamento ideologico. Firmando e condividendo la petizione mi aiuti a spargere la voce e informare ancor più famiglie e genitori. Basta propaganda LGBTQIA e gender nei cartoni Disney: clicca qui per firmare subito la petizione di Pro Vita & Famiglia! La tua firma e il tuo aiuto sono fondamentali per spargere la voce e informare le famiglie. Ti ringrazio! In alto i cuori,