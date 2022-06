Bestiario Funeral-Democratico. In Memoriam di una Repubblica.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, eccoci a un altro Bestiario (finché durano…) questa volta dedicato nel titolo alla simpatica vicenda del referendum silenziato e affossato e al Regime che avanza nella giuliva complicità del Salvini ridens e di Giorgia Aspen Meloni in Nato. Buone lacrime e buone risate.

§§§

Marco Travaglio

Si temeva che, una volta de-secretato, il dossier sui presunti “putiniani d’It a l i a ” avrebbe screditato o i Servizi segreti che l’hanno compilato e il retrostante governo Draghi, o il Corriere della Sera che l’ha divulgato facendolo proprio con gran fregola. Invece chiunque lo legga si fa una pessima idea sia dei Servizi e del governo, sia del C o r r i e re .

Partiamo dal quotidiano più venduto d’Italia: domenica titola a tutta pagina “Influencer e opinionisti. Ecco i putiniani d’It a l i a ”, con le foto segnaletiche dei 9 pericoli pubblici incastrati dall’ “indagine del Copasir” su “m at e r i a l i raccolti dai servizi”. In ordine di mostrificazione: il senatore ex 5S Petrocelli, il professor Orsini, il reporter Bianchi, lo scrittore Dinucci, l’economista Fazolo, la freelance Ruggeri, l’analista Vezzosi, il dentista ex leghista Giordanengo, la giornalista russa Dubovikova. Ieri, bontà sua, il sottosegretario Franco Gabrielli ha divulgato il celebre dossier: 7 pagine intitolate “Hybrid Bulletin. Speciale disinformazione nel conflitto russo-ucraino, 15 aprile-15 maggio” e firmate dal “Dis,con i contributi di Aise, Aisi e Ma e c i ”(i servizi segreti e il ministero degli Esteri). E –sorpresa! – di quei 9 nomi ne riporta solo 3: Fazolo, Bianchi e Dubovikova, peraltro senza l’ombra di condotte men che lecite. Orsini e Petrocelli – gli unici famosi, indispen-

sabili per giustificare un’i n t era pagina di C o r r i e re (che agli altri 7) avrebbe dedicato un trafiletto) – non sono mai citati, così come gli altri 4. E Gabrielli assicura che i 6

nomi mancanti non sono all’attenzione dei Servizi.

Quindi delle due l’una: o esistono altre liste e Gabrielli mente, o quei 6 nomi se

li è inventati il C o r r i e re . E in ogni caso avremmo dei noti cacciatori di fake news che, per cacciarle meglio, le fabbricano in casa.

Ma nel bollettino trasmesso dal Dis al C o r r i e re e poi al Copasir

non mancano solo 6 nomi. Manca qualsiasi presupposto che giustifichi il bollettino. Il governo (Gabrielli) e il Parlamento (Copasir) ci assicurano che non indagano sulle opinioni di liberi cittadini sulla guerra, ma solo sulla “disinformazione”a colpi di “fake news” pilotate e coordinate da Mosca per “condizionare l’opinione pubblica italiana” e “orientare, o peggio boicottare, le scelte del governo” (Corriere).

Purtroppo dal report emerge l’opposto. Non è citata una sola fake news (a parte Fazolo che stima in “circa 80” i giornalisti uccisi in 8 anni di guerra civile in Donbass, mentre per il

Dis “le vittime ammonterebbero a circa la metà”, dove il circa e il condizionale rendono opinabilepure la rettifica): solo opinioni “antigovernat ive”, “antisistem a”, “s o v ra n i s t e”, “a n t i – Na t o”, “antiam e r i c a n e”,“antioccidentali”,“ant iu crai ne”, “eu ra si at i st e” (sic !) ,“no-vax”,“n o – g re e n p a s s” ecc.

Che però non sono reati, ma manifestazioni del pensiero tutelate dalla Costituzione. E soprattutto non c’è uno straccio di prova che i soggetti citati siano pilotati o pagati da Mosca. Anzi, “la disinformazione russa ha subìto un forte rallentamento”.

Così, nell’ansia di dimostrare che “il governo non indaga sulle opinioni”, Gabrielli riesce a

provare l’esatto opposto: governo e servizietti processano le idee.

La frase clou del report, che dovrebbe intitolarsi “Nato dixit” o “Draghi ha sempre ragione” o “Lesa maestà”, è un capolavoro di autoritarismo, ma anche di fantozzismo: “Sono state registrate le seguenti narrative inedite: le critiche all’operato del presidente del Consiglio Mario DRAGHI” (l ’opposizione e la critica diventano, comprensibilmente, “narrativa inedita”). C’è financo chi “delegittima l’informazione dei media o c c id e n t a li ” (embè?). E chi segnala “la sfiducia dei soldati ucraini prigionieri nei confronti del proprio esercito”(altra notizia vera, data da tutti i media del mondo).

In mancanza di fake news, diventano “disinformazione” e “p r o pa g a n d a ” le verità che non fanno comodo a Usa, Nato e Draghi. Tipo “i presunti crimini di guerra degli ucraini in Donbass” (talmente presunti che da 8 anni vengono denunciati da Onu, Osce e Amnesty, invano); i “l a b o ra t o r i biotecnologici in Ucraina”(svelati dalla stampa Usa e Uk nello scandalo di Biden jr.); “le rivelazioni dei Pandora Papers sul patrimonio di Zelensky, rievocate per ricordare la disonestà di colui che rappresenta il volto della resistenza ucraina” (a n c h’esse autentiche, infatti fino a 4 mesi fa riempivano non la stampa russa, ma quella occidentale); “le immagini di repertorio che ritraggono Draghi mentre indossa una spilla da giacca con l’emblema della Nato” (e quindi?); “la retorica tendenziosa secondo cui la Nato starebbe continuando il progetto di espansione a Oriente” (mentre, com’è noto, non fa che arretrare). Fra le notizie vere e dunque proibite c’è pure la frase del Papa sull’ “abbaiare della Nato alla porta della Russia ”, che vale a VisioneTv un posto d’onore nella black list per averla “strumentalizzata in relazione alla presunta responsabilità dell’Alleanza Atlantica, definendola ‘brutale critica alla Nat o’” (cioè per averla capita).

Infine due scoperte sconvolgenti dei nostri 007, che da sole giustificano tutti i miliardi spesi per lo spionaggio e la cybersecurity: “L’account dell’Ambasciata russa ha dato ampia visibilità alle interviste di rappresentanti istituzionali russi”(anziché quelle di rappresentanti malgasci); e l’intervista di Lavrov a Rete4 ha raccolto su Twitter “sia posizioni favorevoli

che contrarie” (ma va?). Non per nulla si chiama intelligence: per

distinguerla dai coglioni.

***

Su Facebook ho trovato questo commento, di cui ringrazio l’autrice.

Belinda Bruni Selis

Quando ho realizzato che in tanti seggi erano tutti senza mascherina e follie sanitarie non ho tirato un sospiro di sollievo. Ho pensato che erano certi che sarebbe stato un flop.

Ho pensato che saremmo arrivati forse al 30%.

Alle 19 era 11,5%.

Non fanno nulla a caso. Non cedono nulla. Non sono sprovveduti. Almeno non chi tiene le fila.

Gli italiani stanno certificando che vogliono delegare la propria vita e la propria libertà.

A questo serviva votare. A dare un segno.

Non ad avere un risultato materiale.

Il potere non aspettava altro.

Ora darà agli italiani un qualche “delegato” presentabile per completare l’opera.

Quello che sfugge agli italiani è che sotto il peggior totalitarismo della storia non esiste nessuno a cui delegare.

Nessuno verrà a salvarvi.

Godetevi le vacanze e la libertà concessa a scadenza. Poi piangete a settembre.

Qui siamo. Questa è l’Italia.

SPOILER: che siate voi a chiedere di non votare è il loro sogno segreto. Lo dice una che dal 1996 è tornata a votare nel 2013. Mi rifiutavo di scegliere tra Berlu e una sinistra che era invidiosa di Berlu. Di fatto la stessa cosa.

Non votare nel 2022 non può essere un voto di protesta. Che razza di protesta è fare esattamente quello che il potete vuole?

***

Gay Pride

Loro, almeno, sono sinceri.

Che donna!

E grazie sempre a Luce e Tenebre, su Telegram…

89: L’OLIO DA CUCINA RIUTILIZZATO… …è l’ennesima causa di rischio del malore improvviso, infatti, tra le altre cose, aumenta il rischio di malattie cardiache. Anche questa volta i sieri magici l’han fatta franca !! 🤡 Riepilogo dei rischi di ictus, infarto e malori “non correlati”: 1-caldo 2-freddo 3-troppo sport 4-fine di un Amore 5-bere alcolici (anche con moderazione) 6-fare sesso 7-guardare partire europei calcio 8-spalare neve 9-bevande energizzanti 10-dormire troppo 11-pizza margherita 12-cereali 13-errato consumo di pesce 14-eccesso di bicarbonato di sodio 15-uova sode 16-troppe visite rimandate 17-mangiare troppo 18-ora legale 19-non svolgere faccende domestiche/giardinaggio 20-farmaci effervescenti/ricchi di sodio 21-caffè 22-cibi pronti surgelati 23-dieta liquida 24-troppe ore davanti la TV 25-lavorare troppo 26-mangiare cacao tutti i giorni 27-smog e inquinamento 28-timore non farcela 29-colesterolo LDL 30-fiato corto 31-rumori traffico 32-stufe e camini 33-ereditarietà 34-temperature calde nella notte 35-zucchero di canna 36-dormire con luce accesa 37-clima 38-sale 39-sottoutilizzo antivirali 40-esposizione incendi 41-diete rapide 42-insonnia 43-depressione 44-patatine 45-covid 46-caduta capelli 47-emicrania 48-asma e allergie 49-fumare erba 50-intervento alla cataratta 51-mangiare oltre il limite 52-sospensione terapia ormonale in menopausa 53-burro 54-bresaola 55-vino 56-lavoro noioso 57-microbiota intestinale 58-freni delle auto 59-igiene orale 60-pressione alta 61-stress da gara 62-orario in cui si cena 63-pillola anticoncezionale 64-ventilatore elettrico 65-calo testosterone 66-piante e fiori 67-troppo calcio in coronarie 68-nuovo virus zecca 69-fegato grasso 70-funzionalità tiroidea 71-piano cottura a induzione 72-diabete 73-traumi cardiaci 74-prosciutto 75-forno a microonde 76-il tonno 77-malattie mentali 78-stare da soli 79-distrazione alla guida 80-la dieta vegana 81-spremere i brufoli sul viso 82-le incazzature 83-nuova sostanza chimica nell’atmosfera altamente reattiva 84-formaggi estivi (feta e halloumi) 85-terapie antitumorali seno 86-altezza 87-essere single 88-prodotti chimici ad uso sanitario 89-olio da cucina riutilizzato 90- mortalità estiva 👉 https://infinitynews.it/2022/06/06/olio-cucina-riutilizzo-salute-sprechi-31296/amp Mik https://t.me/LuceeTenebre

Infinity News Olio da cucina: il riutilizzo può essere nocivo per la nostra salute Olio da cucina: il riutilizzo può essere nocivo per la nostra salute | Di solito il riutilizzo avviene per ridurre gli sprechi.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bestiario, democratico, funerale



Categoria: Generale