Benedetta De Vito. Mark Twain, Pitcairn e la Lezione per l’Italia. Triste.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito, dalla Sardegna (a proposito: non dimenticate il suo libro, Cuore Sardo…) ci manda questa breve nota ispirata dalla lettura di Mark Twain, e da quello che accade nel nostro sciagurato Paese…buona lettura e meditazione.

§§§

Lungo l’orientale sarda che è nastro argentato in corsa tra campi e case, venendo da Olbia, si incontra, quando maestosa da lontano appare l’isola di Tavolara, un paesino che ha nome Porto San Paolo. Sì sì, si chiama così perché qui l’apostolo delle genti sbarcò durante uno dei suoi viaggi da evangelizzatore. Ho provato a cercare di lui, ma niente ho trovato… Qui, al pomeriggio, ma non sempre, vengo per la Santa Messa nella chiesa parrocchiale a lui dedicata, e qui, in ricamo, proprio alla strada nazionale, c’è un bel bar tutto bianco pieno di libri, dove si può fare il book crossing, bere un caffè e anche fare due parole con i ragazzi che sono tutti simpatici. Io, tempo pochi giorni che sono qui, ci passo sempre. Questa volta anche per portare il volantino del mio “Cuoresardo” (che è arrivato a quota 82 e avanti tutta). Poi, dopo il caffè, mi metto a scorrere i titoli che potrei, volendo, prendere. E ho trovato, non so come e perché, un libriccino vecchio e sgualcito che raccoglie alcuni racconti di Mark Twain. Oplà, un saltello e giù.

Non so se amate, come me, Mark Twain per i libri che hanno colorato la mia infanzia di Huck Finn e Tom Sawyer, ma i racconti suoi, per adulti, sono davvero spassosi e ve li consiglio per una buona estate. Li ho letti, uno via l’altro in spiaggia, poi proprio quando le paginette parevano finite, ecco un racconto che non avevo mai letto né sentito. Si intitola “Pitcairn” e chi, come mio marito, ama le avventure estreme e i casi di ammutinamento più famosi non mancherà di ricordare che Pitcairn è l’isola dove sbarcarono gli ammutinati del Bounty. E che cosa successe a Pitcairn dopo? Twain ne parla come di un idillio. Tutti amici, parenti, consanguinei anche, e religiosi e pii, lavoratori e miti e buoni. Così troviamo i nostri discendenti del Bounty, Fletcher Christian e gli altri, quando incomincia la storia dello scrittore che si diede il nome del grido che facevano i manovratori dei navigli a vapore del Mississippi. “Mark twain!”, urlavano e voleva dire che bisognava controllare che la chiglia della nave non toccasse il fondo…

Insomma a Pitcairn, isolata dal mondo eppure isola di Sua Maestà britannica, arriva un certo strano tipo di americano che, in quattro e quattr’otto, scompagina la vita della simpatica compagnia di Pitcairn, provocando una rivoluzione, la secessione dall’Inghilterra, la creazione di infiniti titoli onorifici per gli abitanti che, naturalmente, non vogliono più lavorare la terra e altre balordaggini consimili. Pensandoci bene, non vi sembra che questa storia sia simile a molte altre storie a stelle e a strisce che abbiamo vissuto in prima, seconda e terza persona? Anche l’Italia, come Pitcairn, era un posticino tranquillo, dove il matrimonio era un vero matrimonio, non c’erano né il divorzio né l’aborto, dove i maschi erano maschi e le femmine femmine. Finché un bel giorno non sono sbarcati gli americani? Mmmm, faccio un salto indietro e vedo mia madre, semplicemente mamma e donna e casalinga e ora le ragazze sono tutte in giro per il mondo, hanno un cagnolino ma bambini non ne vogliono…

E ora, dopo più di sessant’anni di Coca Cola, si vive in un caos che non ha pari e quasi in un mondo all’incontrario, tale e quale a quello raccontato del grande antropologo e studioso del folklore, Giuseppe Cocchiara, che ha un titolo che è tutto quanto un programma: “Il mondo alla rovescia”. Che era quello, appunto, del Carnevale. Durava quel tanto che bastava a dare respiro all’ordine, dove poi si tornava, ben felici di sentire il profumino del pane appena uscito dal forno. Ora invece, così sembra, anche la Chiesa Cattolica sembra vivere nel Carnevale, quando si vedono certi spettacoli nelle chiese trasformate in ristoranti, in discoteche (a volte) e spesso con inaccettabili tabernacoli e sacerdoti che dicono tutto quello che non vorrei sentire. Ad esempio che prendere la Santa Eucarestia sulla lingua e in ginocchio è un abuso…

Vabbè, la finisco qui perché è tempo di mettermi a strappare erbacce, a rassettar la casa e, perché no, scendere in spiaggia. Così, prendo il mio Mark Twain per leggere l’ultimissimo racconto e mentre sto per acchiappar l’asciugamano, mi rammento che non vi ho raccontato la fine del racconto. Sì, sì: l’americano viene incartato e buttato via e Pitcairn torna ad essere un posto felice…

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, mark tafani, pitcairn



Categoria: Generale