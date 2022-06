Referendum Giustizia. Andate a Votare, l’avv. Formicola Spiega Perché Bisogna.

domenica andrò a votare per i referendum e voterò “sì”.

Al di là di tutte le sofisticherie, le domande sono giuste e la risposta possibile è sì. E allora quella va data, anche se il raggiungimento del quorum è assai difficile per il modo in cui e il quando è stata fissata la consultazione.

Voto “sì” perché la magistratura è uno dei cancri d’Italia e dell’occidente (intenzionalmente con la minuscola), non tanto e non solo perché fa strame della giurisdizione – anche per ignoranza e pigrizia -, e ne faccio esperienza da decenni, o perché ha preteso di sostituirsi alla politica in quanto casta di “competenti” e “onesti”, ma soprattutto perché da decenni si è fatta avanguardia della dissoluzione in materia di diritto alla vita, di procreazione, di coniugio e famiglia, di gender e omosessualismo, e di tutte le altre porcherie diffuse, precedendo e orientando il legislatore.

Certo, vi sono delle eccezioni, ma si può dire che nessun magistrato è innocente – parlo ovviamente di quelli famosi e in carriera, che ricoprono incarichi direttivi (se fossero “innocenti” non vi sarebbero giunti, Palamara docet) -, almeno fin quando non prenda un’iniziativa o una decisione contro lo scempio che s’è fatto della legge col pretesto della pretesa “pandemia”, che ha portato alla continuata e diffusa violazione di libertà e diritti, fino a privare del reddito persone che come me si sono rifiutate di farsi inoculare un siero dannoso, immunologicamente inutile, prodotto o sperimentato con la carne umana dei feti abortiti e persino sperimentale.

Quando qualcuno di loro – soprattutto i capi di procura – darà risposta alle molteplici, argomentate e documentate denunce presentate in tutt’Italia, per i molteplici e gravi reati consumati, allora ne riparliamo. Ma se sofisticano su domande e risposte (i “sì”) – che ripeto sono le sole in concreto, qui e ora, possibili – e non fanno niente, allora confermano che sono ben intranei a un sistema ch’è una delle metastasi che ci affliggono.