Giovanni Cavalcoli: Dona a Noi la Pace. Un Nuovo Libro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un pos lampo per portare alla vostra attenzione un libro di Giovanni Cavalcoli OP. Qui sotto trovate qualche riga di descrizione.

Giovanni Cavalcoli

Dona a noi la pace

Il significato della presente guerra

Questa raccolta di articoli, che ho pubblicato di recente, intende offrire al Lettore un diversificato materiale, che può servire per riflettere sul tragico evento attuale della guerra in Ucraina, al fine di assumere un atteggiamento saggio e razionale, ispirato dalla fede cristiana, per dare un contributo alla fine della guerra e al raggiungimento della pace, nella giustizia e nel rispetto dei diritti di tutti.

