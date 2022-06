Mundabor, Rinuncia? Dimissioni? Francesco fa come Benedetto? Calma, per Favore!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questa piccola tempesta di polvere mediatica sulle (ben improbabili) future dimissioni di papa Bergoglio, mi conforta vedere che il mio scetticismo sulla vicenda trova conferme. Offro alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo commento di un sito che non conoscevo Mundabor, e che mi pare intelligente e interessante. Buona lettura.

Ci siamo di nuovo.

A quanto pare, oggi non si può visitare L’Aquila (e mi sembrerebbe strano che un Papa visiti L’Aquila e non si fermi a pregare sulla tomba di un Papa lì sepolto) senza che la stampa inizi a fantasticare sulla sua abdicazione.

Permettetemi di frenare i vostri entusiasmi: secondo me, non succederà. Né ora né nel prossimo futuro.

Le spiego perché:

Francesco è ubriaco di potere. Un’abdicazione metterebbe fine a ciò che ama fare di più: spadroneggiare sui suoi dipendenti e sui fedeli con un abbandono sconsiderato. Basta con la persecuzione degli ordini religiosi fedeli, basta con la persecuzione della Messa in latino, basta con la rabbia dei cattolici quando promuove dei degenerati al vescovato o al cardinalato! Potrebbe vivere senza questo? Nemmeno io…

Francesco ama la fama e l’attenzione. Questo non è il necessario Francesco di dieci anni fa. Si tratta piuttosto di un Francesco di sei anni. Adora i giornalisti, i servizi fotografici e tutte le attenzioni che lo circondano. Il Pappone dell’Eresia ama i suoi Presbiteri.

Un’abdicazione sarebbe un vero pericolo per la sua vita comoda. Essendo Dio, come ben noto a Francesco, “pieno di sorprese”, non potrebbe mai essere sicuro che quel conclave non finisca con un tizio che si trasforma, con brevissimo preavviso, in un flagello dell’eresia. A quel punto, la sedia a rotelle sarebbe l’ultimo dei suoi problemi. Da una cella molto buia in un luogo molto caldo nel mezzo della Pampa, al processo e alla defrocesi, tutte le scommesse sarebbero saltate. Immaginate un po’!

A Francesco non piace Benedetto. Cosa fanno, tutto il giorno, due emeriti nello stesso appartamento? Se giocano a scacchi, Benedetto vincerà sempre. Se giocano a Chequers, Benedetto vincerà sempre. Se Benedetto gli parla di teologia, Francesco non capirà una parola. Allo stesso modo, Benedetto si stancherà presto di un vecchio capace solo di parlare della sua sciatica. Non può succedere.

Che cosa lo spingerebbe, allora, a decidere che è meglio abdicare? Posso vedere solo due ragioni: 1. il tentativo di influenzare la scelta del suo successore e 2. una maggiore notorietà e attenzione rispetto al rimanere in carica.

La prima non si sta verificando, come anche Francesco deve rendersi conto. Una volta abdicato, i suoi superpoteri da bullo si azzerano e si fermano di colpo, come un coniglietto non-Duracell nella pubblicità delle batterie.

La seconda è altamente, altamente improbabile. Questo non è Lady Diana. E nemmeno Meghan Markle. Diamine, questo ragazzo ricorda più Amber Heard! Se si saprà che sta lentamente morendo, i cattolici corretti spereranno che smetta di fare danni in fretta, e tutti gli altri non diranno nemmeno una preghiera, gli dedicheranno mezzo secondo del loro tempo, e procederanno a scrivere il loro prossimo post su Facebook sull’Ucraina.

Beh, non mi sembra che questo accada.

Temo che dovremo aspettare il vecchio funerale.

