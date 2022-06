I Possibili Disastri del Siero. Le SAD, e una Nuova Forma di Creutzfeldt-Jakob.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione due distinti elementi legati alla crisi sanitaria che stiamo vivendo. Il primo è una ricerca pubblicata sul sito Research Gate e che la firma, fra le altre di Lui Montagnier, il premio Nobel per la medicina scomparso di recente. Pubblichiamo qualche stralcio del documento che potete trovare a questo collegamento. Il secondo è una riflessione del nostro Arrendersi All’Evidenza su un altro aspetto dei probabili disastri fa vaccino, le SAD (Sudden Adult Deaths). Buona lettura.

§§§

Verso l’emergere di una nuova forma della neurodegenerativa di Creutzfeldt-Jakob:

Ventisei casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob dichiarati pochi giorni dopo il dopo un “vaccino” COVID-19 Jab

Jean Claude Perez, PhD Matematica§Scienze informatiche Università di Bordeaux ; Pensionato (IBM

Centro Europeo di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale Montpellier Francia) ;

Claire Moret-Chalmin, MD. Neurologo, 13 rue Roger Martin du Gard 60600 Clermont

Luc Montagnier R.I.P MD. Virologo, Fondazione Luc Montagnier

PAROLE CHIAVE

Malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), proteina prionica, varianti SARS-CoV2, Spike,

Vaccini a mRNA COVID-19, sopravvivenza, malattie neuropsichiatriche, evoluzione.

ABSTRACT

Abbiamo evidenziato la presenza di una regione prionica nelle diverse proteine Spike del virus SARS-CoV2 originale. SARS-CoV2 e di tutte le sue varianti successive, ma anche di tutti i “vaccini” costruiti su questo virus. vaccini” costruiti su questa stessa sequenza dello Spike SARS-CoV2 di Wuhan.

Paradossalmente, con una densità di mutazioni 8 volte superiore a quella del resto del del picco, la possibile nocività di questa regione prionica scompare completamente nella variante Omicron. Analizziamo e spieghiamo le cause di questa scomparsa della regione prionica del picco di Omicron.

Allo stesso tempo, analizziamo la concomitanza di casi, che si sono verificati in vari Paesi europei, tra le prime dosi di vaccino mRNA Pfizer o Moderna e l’improvvisa scomparsa della regione Prionica. mRNA di Pfizer o Moderna e l’improvvisa e rapida comparsa dei primi sintomi della malattia di della malattia di Creutzfeldt-Jakob, che di solito richiede diversi anni prima di osservare i primi sintomi.

Stiamo studiando 26 malattie di Creutzfeld-Jakob, nel 2021, da un punto di vista anamnestico, incentrato sulla malattia di Creutzfeld-Jakob. Anamnestico, incentrato sull’aspetto cronologico dell’evoluzione di questa nuova malattia di malattia da prioni, senza poter avere una spiegazione dell’aspetto eziopatogenetico di questa nuova entità. Ricordiamo successivamente la storia abituale di questa malattia subacuta e la confrontiamo con questa nuova malattia da prioni estremamente acuta, seguendo da vicino le vaccinazioni, malattia da prioni, che segue da vicino le vaccinazioni. In poche settimane, più di 50 casi di di insorgenza quasi spontanea della malattia di Creutzfeldt-Jakob sono apparsi in Francia e in Europa subito dopo l’iniezione della prima o della seconda dose di vaccini Pfizer, Moderna o AstraZeneka. AstraZeneka. Per riassumere, sui 26 casi analizzati, i primi sintomi di CJD sono comparsi in media 11,38 giorni dopo l’iniezione del “vaccino” COVID-19. Di questi 26 casi, 20 erano morti al momento della stesura di questo articolo, mentre 6 erano ancora vivi. I 20 decessi si sono verificati solo 4,76 mesi dopo l’iniezione. Tra questi, 8 hanno avuto una morte improvvisa (2,5 mesi). Tutto ciò conferma la natura radicalmente diversa di questa nuova forma di CJD. di MCJ, mentre la forma classica richiede diversi decenni.

Il ritardo medio tra la data del COVID-19 Jab e la data dei primi sintomi è di soli 11,38 giorni (media dei 26 casi riportati). È interessante osservare che i 3 casi con i ritardi più lunghi nella comparsa dei primi sintomi (30, 30 e 17 giorni) sono casi di vaccino Astrazeneka DNA, mentre tutti gli altri casi – che sono tutti vaccini a mRNA – sono al massimo di 15 giorni. Questo potrebbe significare che i vaccini a mRNA Phizer e Moderna portano a forme di CJD più velocemente dei vaccini a DNA?

IV- CONCLUSIONI

L’ipotesi eziopatogenetica rimane misteriosa e merita ulteriori indagini. Parliamo solo di un nuovo tipo di Creutzfeld Jakob a causa dell’insorgenza acuta e della fatalità molto rapida, nonché dell’effetto scatenante immediato dell’immunoterapia a base di mRNA. L’aumento della frequenza della CJD o dell’encefalopatia spongiforme o delle malattie da prioni è ancora da confermare, a livello mondiale. I primi risultati, in Francia, Belgio, Svizzera e Israele, suggeriscono un aumento elevato.

In sintesi, i risultati principali di questo studio sono tre:

Primo, dimostriamo l’esistenza di una regione prionica in tutti gli spike del ceppo originale di SARS-CoV2 di Wuhan, di tutte le varianti e di tutti i “vaccini”, poiché sono stati tutti costruiti a partire da questo spike originale di Wuhan.

In secondo luogo, dimostriamo che questa regione prionica è totalmente scomparsa nell’ultima variante Omicron. Ciò può essere spiegato dall’albero filogenetico dei virus SARS-CoV2, di cui l’Omicron è il risultato di uno dei primissimi rami, quindi si sarebbe evoluto silenziosamente nel sonno in Sudafrica, per emergere infine nel novembre 2021. in una forma che sarebbe diventata dominante.

Infine, e questo è il terzo risultato degno di nota, se la presenza di questa regione prionica in tutti i vaccini COVID-19 costituiva “una ragione necessaria ma non sufficiente” per l’emergere di una possibile malattia prionica, portiamo qui la prova formale di questa nuova forma di CJD subito dopo l’iniezione.

In conclusione, dei 26 casi analizzati, i primi sintomi della CJD sono comparsi in media 11,38 giorni dopo l’iniezione del “vaccino” COVID-19. Di questi 26 casi, 20 sono morti al momento della stesura di questo articolo, mentre 6 sono ancora vivi. I 20 decessi si sono verificati solo 4,76 mesi dopo l’iniezione. Tra questi, 8 hanno avuto una morte improvvisa (2,5 mesi). Tutto ciò conferma la natura radicalmente diversa di questa nuova forma di MCJ, mentre la forma classica richiede diversi decenni.

§§§

Da quando ci sono le vaccinazioni…

i medici hanno scoperto che esistono le SAD. Tristezza pura: sudden adult death (morte improvvisa in adulti), fatale e inattesa. Secondo i più, inspiegabile e incomprensibile.

I benemeriti dati inglesi (UK Office for National Statistics) ci dicono che nella fascia di età dai 18 ai 39 anni i vaccinati hanno un tasso di mortalità superiore del 92% (quasi il doppio) rispetto ai non vaccinati.

Una buona fetta di questi decessi è riferibile all’aumento del 67% che (in questo caso è l’Official Public Health Scotland) è stato rilevato, nella fascia di età tra 15 e 44 anni, per quanto riguarda infarti, miocarditi e altri malanni cardiovascolari.

Ricapitolando: c’è evidenza di un forte aumento di problemi cardiovascolari tra i giovani adulti e questi problemi purtroppo concorrono ad un marcato aumento della mortalità tra i giovani adulti, anche se questa mortalità non è tutta ascrivibile ai soli accidenti cardiovascolari.

Negli scorsi giorni era già stata resa nota l’evidenza percepibile dal numero sei servizi di emergenza del servizio ambulanze. Dai dati del National Health Service inglese, forniti il 18 maggio 2022 e aggiornati al 31 marzo 2022: i servizi delle ambulanze intervenute d’urgenza per problemi cardiaci sono raddoppiati nel 2021 e stanno avendo un trend ancora in crescita nel 2022. Dato ancor più inquietante, il raddoppio dei casi vale anche per la fascia di età al di sotto dei 30 anni. In particolare la media mensile degli interventi (ogni età) è passata da circa 1900 (costante negli anni 2017, 2018, 2019) ai 2368 nel 2020, poi a 3000 nel 2021, per attestarsi in questo inizio 2022 sui 3300 casi al mese.

Tra i più giovani si è passati da circa 300 casi/mese del 2017 e 2018 agli attuali 681!

E’ ovvio: se il cuore non sta bene ci si spaventa davvero e la prima cosa che viene in mente è di chiamare il pronto soccorso. Dalla fine del 2020 sono iniziate le ben note vaccinazioni e uno degli effetti collaterali ormai risaputi consiste nelle miocarditi (nota bene: non esistono miocarditi “leggere” e quando ti viene il problema è sempre “pesante”).

Gli esperti che imperversarono ostentando sicurezze, farneticando minacce e maledizioni per gli scettici, sono abbastanza in ritirata, ma qualcuno ancora insiste.

E’ sempre più chiaro che molto di questo sapere è a libro-paga di chi sponsorizza i loro comizi.

Nel mondo intanto:

-c’è chi muore ammazzato in chiesa

-c’è chi muore di fame e vede profilarsi scenari di carenza alimentare

-c’è chi muore bombardato

-c’è chi non ha potuto lavorare a causa di cervellotici DPCM

-c’è chi perde reddito a causa di cervellotiche sanzioni che non penalizzano il nemici, ma impoveriscono l’amico.

-ci sono molti, specie i più piccoli, con sempre maggiori problemi comportamentali e relazionali

-c’è chi si ammala o muore a causa della cura miracolosa

-c’è chi è morto perché non curato come si sarebbe potuto

Siamo tanti? Troppi? Tutto fa brodo per ridurre il numero?

Quanta ipocrisia nei falsamente buoni…

