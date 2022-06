Benedicto XVI, el principio del fin. La elección en los diarios. Un libro de Aurelio Porfiri





Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, recibimos y con gusto publicamos la presentación de este libro elaborado por el maestro Aurelio Porfiri. Disfruten la lectura.

§§§

Benedicto XVI, el principio del fin

La elección del papa Ratzinger a través dde los diarios

El pontificado de Benedicto XVI fue ciertamente un pontificado complejo por varias razones, entre ellas las estrepitosas renuncias que han introducido un elemento nuevo en los pontificados de los últimos siglos. Muchos comentaristas han visto en este gesto el final de la idea sacra del Pontífice, pero creo que es una visión torcida. La sacralidad no se debe a la persona privada del Papa; por tanto, todas las decisiones que debiera tomar motivadas por la fragilidad humana nada tienen que ver con el Pontificado como institución.

De la misma manera que un rey o una reina, el Papa puede decidir que su fragilidad humana ya no le permite ejercer adecuadamente su función y creer que está dando un paso atrás. A mí esto me parece realmente un respeto enorme por parte del Pontífice en o que se refiere al rol, la conciencia de no poder desempeñarlo correctamente y la decisión de pasar la mano. Creo que Benedicto XVI tenía en los ojos y en el corazón el final y la decadencia del pontificado anterior, un hombre inmovilizado por la enfermedad que tuvo que poner en manos de otros algunas prerrogativas que habrían pertenecido al Sumo Pontífice en primera persona. Quiero pensar que Benedicto XVI quiso evitar esta situación por el rol del Papa, sabiendo que con el paso de los años sus fuerzas declinaban fatalmente.

Todos sabemos cómo en el transcurso de los últimos años ha habido teorías muy articuladas sobre cómo el Papa en realidad sigue siendo Benedicto XVI, que su abdicación no fue válida, que su renuncia en latín habría sido inválida porque contiene muchos errores… de esto se está ocupando el periodista Andrea Cionci con gran diligencia y entre los principales defensores de estas teorías tenemos al sacerdote Don Alessandro Minutella. No voy a entrar en estas cuestiones que serían demasiado exigentes para un escrito que en cambio tiene otra finalidad: ofrecer una visión del pontificado de Benedicto XVI utilizando un método sui generis.

En este punto, de hecho, es posible hacer una evaluación del pontificado de Benedicto XVI, muchos lo han hecho, algunos exaltando ciertas decisiones, otros juzgándolo con gran severidad. En este trabajo me gustaría hacer un ejercicio historiográfico original: me gustaría ver cómo la opinión pública italiana, la prensa, había visto y prefigurado el pontificado de Benedicto XVI en sus inicios. Quisiera, teniendo presentes las contingencias de la actualidad, comprender cómo llegaron a formarse o deformarse mirando hacia atrás, al humus intra y extracatólico que contribuyó a moldear ciertos rumbos que tomó después el pontificado del cardenal Ratzinger.

Aurelio Porfiri, Composición Musical para Recital en curso de posgrado (Trinity College, Londres)

Newsletter sobre la (Traditio) en idioma italiano.

Newsletter sobre la música sagrada (Cantus) en idioma inglés.

Newsletter de Retorno a Itaca (Ritorno a Itaca) en idioma inglés.

Maestro Honorario y Organista de la Iglesia de Santa María del Huerto (Roma, Italia)

Maestro Honorario y Organista de la Capilla del Seminario de San José (Macao, China)

Website oficial de Aurelio Porfiri

Canal oficial en You Tube de Aurelio Porfiri

Ritorno a Itaca en You Tube

Publicado originalmente en italiano el 9 de junio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/06/09/benedetto-xvi- linizio-della-fine-lelezione- sui-giornali-un-libro-di- porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, porfiri



Categoria: Generale