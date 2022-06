Crisis Magazine. Il Saccheggio dei Monasteri, lo Scandalo Vaticano Nascosto.

mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione, nella mi traduzione, questo articolo apparso su Crisis Magazine, che ringraziamo di cuore, e che purtroppo getta altra luce sulla gestione della Curia da parte di papa Bergoglio.

In Vaticano è in corso il processo al cardinale Angelo Becciu, accusato di appropriazione indebita e abuso d’ufficio per il suo coinvolgimento, insieme ad altri nove attori, nell’acquisto multimilionario di immobili di lusso a Londra. Resta da vedere se Becciu sarà giudicato colpevole in uno degli abusi finanziari di più alto profilo che hanno coinvolto la Curia in tempi moderni. Egli sostiene la sua innocenza e afferma di essere stato incastrato.

Che Becciu sia innocente o colpevole, è importante che ci sia un’indagine ufficiale sugli affari di un potente prelato che è stato macchiato da scandali e intrighi. I cattolici di buona fede dovrebbero esigere un resoconto approfondito, e non solo di quelli che sono diventati troppo grandi o scomodi per essere ignorati dallo Stato Vaticano. Penso in particolare al vergognoso silenzio che è calato sul misterioso scandalo finanziario che ha coinvolto l’arcivescovo José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Per evitare che i lettori pensino che io stia sostenendo una caccia alle streghe finanziaria nella Curia, c’è una particolare urgenza di trasparenza riguardo a Carballo. Nel 2018, Carballo ha creato Cor Orans, una nuova serie di regole per gli ordini contemplativi femminili. Tra le altre cose, Cor Orans ha creato un pannello di morte per i monasteri per semplificarne la chiusura. Nei suoi regolamenti, i beni di questi monasteri chiusi forzatamente possono essere rivendicati da una federazione monastica burocratica, dalla diocesi e dal Vaticano (regolamenti 72 e 73). Dal 2018, il numero di monasteri costretti a chiudere ha raggiunto livelli descritti da Suor Maria Johanna Lauterbach, OCist, come un’estinzione.

Carballo ha assunto un ruolo attivo nella chiusura di questi monasteri a livello globale e nel rivendicare ad uso del Vaticano ciò che spesso ammonta a milioni di euro in beni e proprietà. Proprio lo scorso dicembre, Carballo ha tenuto il discorso principale in un simposio parigino dedicato al tema dell’ottimizzazione dei beni immobili dei monasteri chiusi da Cor Orans. Un altro oratore di spicco e organizzatore è stato Dom David d’Hamonville, l’abate emerito dell’abbazia di Saint-Benoit d’En Calcat, specializzata in grandi investimenti alberghieri.

Gli hotel di lusso acquistati da beni monastici sembrano essere una particolare fissazione di Carballo, con un’eredità vergognosa e domande profondamente inquietanti senza risposta. Mentre era ministro generale dei Frati Minori, Carballo approvò l’acquisto e il restauro di una proprietà romana che divenne Il Cantico, un hotel così lussuoso che un giornale italiano lo definì uno schiaffo allo spirito di San Francesco. Il posto sembra essere un luogo frequente per la Conferenza Episcopale Italiana, trovandosi a pochi passi da Casa Santa Marta. I Frati Minori avevano creato l’albergo come fonte di denaro per le loro imprese caritatevoli, ma l’albergo ha contribuito alla rovina finanziaria dell’Ordine.

Prima che una serie di morti portasse all’archiviazione dell’indagine ufficiale della polizia e che la storia uscisse come un sasso dal ciclo delle notizie, Il Cantico è stato al centro di un mistero: che fine hanno fatto oltre 20 milioni di euro di denaro dei Frati Minori? Nel 2018, il giornalista italiano Alberto Nerazzini ha cercato di ottenere alcune risposte a questa domanda, senza mai ottenerle. Ciò che ha messo insieme esige risposte da Carballo, che non ha mai spiegato in modo soddisfacente il suo ruolo nella grave cattiva gestione finanziaria.

È particolarmente urgente che i cattolici chiedano spiegazioni, dal momento che egli ha trascorso gli anni successivi alla sua nomina in Curia, avvenuta nel 2013, ad appropriarsi di proprietà monastiche e a sostenere la creazione di ulteriori sviluppi immobiliari di lusso in nome della carità.

Secondo le ricerche di Nerazzini, nel 2007 Carballo, insieme a tre tesorieri francescani regionali, i padri Giancarlo Lati, Renato Beretta e Clemente Moriggi, si è incontrato con un misterioso broker di nome Leonida Rossi, che a quanto pare all’epoca era coinvolto in una massiccia attività finanziaria con alcuni altri ordini religiosi. Il risultato di questo incontro fu una collaborazione di mezzo decennio in cui i tesorieri rilasciarono milioni di euro alla Rossi a scopo di investimento finanziario. Furono costruiti Il Cantico e alberghi di lusso in Kenya, nella cui costruzione sparirono ingenti somme di denaro. Sembra che ci fosse una sorta di riciclaggio di denaro, lasciando un buco di 20 milioni di euro.

La cosa più strana è che il denaro non è mai stato ritrovato e nessuno sembra averne tratto vantaggio. Quando è scoppiato lo scandalo, Leonida Rossi si è suicidato prima che qualcuno potesse interrogarlo, anche se Nerazzini suggerisce che le circostanze della sua morte siano piuttosto preoccupanti. In ogni caso, gli investigatori non hanno mai trovato la benché minima traccia del denaro nei suoi conti o altrove. Con un colpo di scena particolarmente strano, Rossi, che pare non avesse parenti o amici stretti, lasciò come erede fra Beretta, uno dei tesorieri coinvolti. Beretta rifiutò ufficialmente l’eredità, anche se non c’era nulla da avere.

I tribunali italiani iniziarono a perseguire i tre tesorieri francescani coinvolti. L’unica altra persona presente all’incontro del 2007, oltre a Carballo, era padre Francesco Bravi, l’ex vicario generale. Bravi è stato nominato dal giudice istruttore come testimone principale dello scandalo finanziario. Tuttavia, come ha riferito la rete italiana Gedi News, prima che la sua testimonianza fosse assicurata, anche Bravi è deceduto. Anche se sembra che sia morto per problemi cardiaci, la GNN non ha potuto fare a meno di notare che la tempistica era sospetta.

I tre tesorieri sono stati assolti da tutte le accuse perché – incredibilmente – la prescrizione italiana è scaduta prima che i loro casi fossero portati in giudizio nel 2018. I Frati Minori hanno spostato due di loro, Lati e Beretta, in conventi oscuri. Moriggi si rifiutò di andare in esilio e fu laicizzato. I frati erano tutti chiaramente colpevoli di qualcosa: Moriggi ammise persino di aver nascosto documenti incriminanti sotto un frigorifero. Quando Nerazzini rintracciò Beretta, il frate affermò di aver ricevuto dai suoi superiori l’ordine di mantenere il silenzio sull’intera situazione. È significativo, tuttavia, che nessuno dei soldi sia mai stato ricondotto a questi tre: sembra che abbiano commesso gravi crimini finanziari gratuitamente.

A questo punto, Carballo era un membro di alto rango della Curia, con tanto di immunità diplomatica – non che ne abbia mai avuto bisogno, a quanto pare. Quando Nerazzini ha tentato di chiedergli un commento sullo scandalo che ha avuto luogo esclusivamente durante la sua amministrazione dei Frati Minori, Carballo si è rifiutato. Sembra che non abbia mai detto nulla pubblicamente sulla questione e che non sia mai stato formalmente indagato. La gerarchia dei Frati Minori si limita a insistere che lui non ne sapeva nulla, anche se era letteralmente presente alla riunione che ha dato il via a tutto e milioni e milioni di euro sono svaniti nel nulla fino a poco dopo la sua partenza.

In uno scandalo caratterizzato da tempistiche sospette, la nomina di Carballo in Curia a poche settimane dall’elezione di Francesco e pochi mesi prima che lo scandalo scoppiasse pubblicamente è forse la più preoccupante.

Sembra ovvio che, ovunque sia andato il denaro e chiunque ne abbia beneficiato, gli acquisti immobiliari – apparentemente a scopo di beneficenza – abbiano giocato un ruolo centrale nel riciclaggio di milioni di euro. Eppure Carballo continua a promuovere aggressivamente l’utilizzo dei beni sequestrati dei monasteri per lo sviluppo di immobili di lusso a scopo benefico. Quando, ad esempio, Roma ha ordinato la chiusura del monastero contemplativo domenicano di quattro secoli a Marradi, in Italia, una delle prime cose che i visitatori del Vaticano hanno richiesto sono stati i documenti immobiliari. Questo avveniva nel 2019. Le monache si sono rifiutate di ottemperare e, conoscendo i loro diritti legali secondo la legge italiana, si sono rifiutate di lasciare il loro monastero.

Sfortunatamente, molti altri monasteri si sono piegati di fronte a pressioni intense, mascherate da santa obbedienza. In Francia, dove Carballo ha guidato il recente simposio sui beni immobili monastici, la rivista francese Golias Hebdo ha denunciato che il Vaticano ha tentato di fare pressione sulle monache affinché donassero volontariamente beni che, secondo la legge francese, non possono essere legalmente rivendicati dalla Chiesa. Ad esempio, nel 2016 le Clarisse contemplative di Lourdes hanno scoperto tramite il giornale locale che i loro edifici venivano venduti a beneficio della diocesi. Si sono rivolte a degli avvocati e hanno mantenuto il controllo del loro monastero.

C’è poi la situazione dei Frati Francescani dell’Immacolata. Senza entrare nel merito delle questioni relative alla persecuzione del loro Ordine, è importante notare la preoccupante e costante insistenza da parte dei funzionari vaticani nel chiedere all’Ordine di consegnare oltre 30 milioni di beni che un tribunale secolare aveva già ordinato di restituire ai proprietari laici originari. L’indagine sui Frati Francescani dell’Immacolata e la loro successiva soppressione fu il primo ordine del giorno intrapreso da Carballo quando assunse l’incarico di segretario della vita religiosa. Essendo un ordine religioso maschile, i frati non erano ufficialmente soggetti alle regole finanziarie create da Carballo per le proprietà monastiche femminili nel Cor Orans; tuttavia, si dice che sia in arrivo una versione maschile di quel documento.

Perché non si è insistito per avere delle risposte? Se il Vaticano vuole ripristinare la fiducia nella Curia e cerca veramente una riforma finanziaria, la cui promessa ha contribuito a portare Francesco sulla Cattedra di Pietro, Carballo deve confessare ciò che sapeva in questo scandalo finanziario – uno scandalo che sembra molto peggiore di quello in cui si trova attualmente il cardinale Angelo Becciu. E Roma dovrebbe fornire delle risposte sul perché decine e decine di monasteri femminili in tutto il mondo sono stati costretti a pagare il prezzo della scellerata ossessione di un arcivescovo per lo sviluppo immobiliare di lusso piuttosto che per la conservazione della vita contemplativa.

