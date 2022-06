Una Opinione, Davos. Arrestate il Paziente Zero. Breaking Fake News.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Una Opinione ci offre un altro dei suoi racconti di fantasia (ma solo fino a un certo punto…). Buona lettura. e riflessione.

“Arrestate il paziente zero!”

“Breaking fake news” (= parodia/satira/storia di fantasia) – in esclusiva anteprima mondiale su Stilum Curiae.

Dal World Economic Forum in Davos – Riunione interrotta – Partecipanti gravemente malati guariti da un virus!

Secondo delle indiscrezioni rivelate da alcuni testimoni che hanno parlato a condizione di conservare l´anonimitá, mentre il presidente illustrava la grande narrazione per un futuro migliore, esposizione che quasi tutti seguivano con gli occhi chiusi, le mani giunte , le labbra tremolanti, annuendo continuamente e con abbandonato trasporto, alcuni dei presenti, che si erano segnalati poco prima dell´inizio del meeting per aver dichiarato di non sentirsi adeguatamente incentivati a sostenere il piano a cui pur erano stati invitati a partecipare e non trovando il discorso del presidente particolarmente interessante, hanno preferito trascorrere il loro tempo a smanettare ognuno con il proprio smartphone.

Al che la polizia del WEF é intevenuta. Questa, ricorrendo a degli archivi di informazioni raccolte sui suddetti partecipanti fin dal tempo dalla loro culla e servendosi di una intelligenza artificiale, li ha prontamente e miniziosamente analizzati nella loro ricchezza, consistenza del conto corrente, abitazione, relazioni familiari, su cosa avessero nel frigorifero, la temperatura dei loro termosifoni, condizioni di salute, se loro funzioni corporeee producessero troppo anidride carbonica, ecc., per vedere se in realtá si trattasse di persone infiltrate. Il controllo ha fatto risultare la legittimitá della loro presenza, ma che la procedura di incentivazione nei loro confronti non era stata fino ad allora sufficiente. Per questo motivo li ha discretamente avvicinati … non per pregarli di abbandonare subito la sala, ma per consegnare a ciascuno di loro una bustarella chiusa, con l´ammonimento di iniziare a comportarsi da persone inquadrate se non volevano essere penalizzate nel loro altissimo credito sociale fino ad allora raggiunto e che gli aveva permesso di partecipare al Forum ed alla fine di essere buttati a pedate fuori, e di aprire la bustarella esclusivamente durante la successiva pausa.

Gli interessati hanno quindi fatto finta per un certo tempo di annuire come tutti gli altri per compiacere il presidente, ma poi, spinti dalla incontenibile curiositá ed approfittando di uno dei rari momenti di noia creatosi per caso durante un siffatto trascinante discorso, hanno aperto le bustarelle (naturalmente l´intelligenza artificiale, che aveva messo anche dei sensori nelle bustarelle, ha subito rilevato l´infrazione).

In ciascuna di queste gli interessati, sempre secondo le testimonianze di chi é stato costretto ad aprire gli occhi perché disturbato nel suo stato di adorazione dal fruscìo delle bustarelle che venivano aperte ed anche perché era un rumore a loro altamente familiare, invece delle penalitá che si sarebbero aspettati di trovare, hanno trovato un fogliettino rettangolare di carta filigranata con scritto sopra il proprio nome ed un numero a sette cifre diverso per ognuno e calcolato dall´intelligenza artificiale secondo il loro status sociale ed il loro profilo psicologico. Al semplice contatto visivo con questi fogliettini, i riceventi per la inaspettata sorpresa sono stati tutti colti da un inspiegabile malore.

Voci non confermate hanno subito ipotizzato che si trattasse di un “virus in bustarella”, peró non di un semplice virus visivo, e che infine le vittime siano svenute quando hanno potuto constatare con le loro stesse mani la tangibilitá e l´autenticitá dei fogliettini, che si presume fossero stati previamente ed appositamente contaminati.

Il presidente, ostacolato nel parlare per il trambusto che si é creato in sala, ha quindi interrotto il suo discorso per consentire i soccorsi del caso.

La notizia si é subito diffusa fuori del Forum ed al semplice sospetto che si trattasse del nuovissimo e pericolosissimo “monkey pox”, la polizia locale, presa dall´isteria che un simile sospetto subito suscita, si é precipitata a bussare alla porta del WEF. Al che l´usciere, di fronte alla pretesa della polizia locale di mettere tutti in arresto perché sospettati di essere dei pericolosi portatori del nuovo virus, e forse perché non ha sentito bene il suo nome o forse anche perché il poliziotto alla porta l´ha pronunciato male, tutto sorpreso e ridendo di pieno gusto, forse perché pensava che non solo la polizia che aveva di fronte ma anche quelle di tutte il mondo erano proprio degli irrecuperabili ingenui, ha risposto: “E quello che cercate sarebbe un virus pericoloso? Da Noi un virus con quel nome é conosciuto da decenni e riesce immancabilmente a guarire chiunque entri qui dentro”. L´usciere, detto questo e vedendo che la polizia locale non desisteva nella sua diversa interpretazione (o forse soprattutto, pronuncia), li ha fatti dispere facendoli manganellare per bene ed in maniera ondulatoria dalla polizia del WEF, molto meglio equipaggiata, cosí ricordando loro che i politici del Paese ospitante avevano giá da tempo ceduto la sua sovranitá al WEF, consentendo cosí a tutti i partecipanti del Forum di sfuggire a qualsiasi tipo di arresto o quarantena, e non solo, imposti ai comuni mortali di quel Paese.

A parte questo increscioso incidente con la polizia locale, durante il tempo dell´interruzione il presidente del Forum, che durante il discorso aveva affermato: “Siamo chiari. Il futuro non sta accadendo, il futuro é fatto da Noi … da una potente comunitá come siete voi in questa sala. Noi abbiamo i mezzi per decidere lo status del mondo”, ha saputo trasmettere allo spettatore tutta l´angoscia dell´immensa catastrofe nel caso che i partecipanti caduti malati, non rimpiazzabili in breve tempo con altri idonei eppure necessari per la perfetta riuscita del piano, non fossero prontamente guariti; eventualitá che avrebbe messo in pericolo il raggiungimento pieno, a livello globale e secondo il tempo a Loro concesso, degli obiettivi che il Forum era stato incaricato di raggiungere giá da alcuni decenni. Un partecipante, nel commentare lo stato d´animo del presidente, ha affermato: “Se il WEF non é piú in grado di funzionare come Noi vorremmo e poiché Dio non esiste, nelle mani di chi resteranno tutti coloro che, poiché non vogliono assolutamente saperne di farsi istruire da Noi, non riusciremo in alcun modo ad includere?”

La tensione si é dissolta quando tutti i malati, risvegliatisi dallo schock virale, si sono improvvisamente alzati ed insistentemente hanno chiesto di lasciare temporaneamente l´area del Forum per sottoporsi a degli accertamenti medici piú approfonditi. Il presidente del Forum ha dovuto a malincuore acconsentire.

Una volta fuori, invece di prendere la direzione dell´ospedale che si trova proprio di fronte a pochi passi, come qualsiasi mortale si sarebbe aspettato, hanno subito deviato e si sono precipitati all´ufficio della Fondazione Virussoft, la cui missione disinteressatamente filantropica della “zero virus policy”, a forza di spot pubblicitari in tutte le televisioni ed i giornali, é ormai nota in tutto il mondo e che si trova ad alcuni chilometri dal Forum.

Alla reception della Virussoft, ognuno ha consegnato il suo fogliettino che é stato prontamente accettato. A seguito di ció tutti si sono dichiarati pronti a sostenere ogni iniziativa del presidente, qualunque essa fosse, e, previo grazioso perdono da parte del presidente per l´infrazione precedentemente commessa, sono stati dichiarati guariti dallo stesso, perché da risoluti disertori si sono improvvisamente trasformati in entusiasti sostenitori.

Il presidente ha quindi ammesso di nuovo gli interessati al Forum.

Una volta ritrovato il pieno spirito di comunitá, il Forum ha potuto continuare i propri lavori per portarli al termine con successo.

I giornali e le televisioni di tutto il mondo hanno súbito diffusa la news dell´imprevista interruzione e si sono generalmente limitati ad un “no comment”, adducendo motivi di riservatezza personale e rispetto per gli affari privati altrui, oltre che ad un generico “segreto di stato”.

Ma ció non ha impedito ad alcuni dei piú famosi esperti mondiali di apparire in televisione per dare il loro parere sulla pericolositá del nuovo virus che ha rischiato di paralizzare i lavori del WEF. In particolare il dott. Bassotto, escludendo che questo si potesse trasmettere alla popolazione in generale e recisamente negando di averlo giá preso lui stesso, ha affermato: “Ma da quando in qua le persone di Davos hanno un qualsiasi contatto con i comuni mortali?” Invece il dott. Burlone, visibilmente scosso al solo pensiero e sfoggiando tutte le sue altissime competenze mediche e scientifiche, ha messo in dubbio l´opportunitá di un lockdown volante dell´intero WEF, dichiarando: “Mettere in quarantena e pure in mascherina i padroni del mondo? Ma stiamo scherzando … mica abbiamo a che fare con dei sorci …”

Fra tutti spicca peró il commento del sito di biografie viganiane “Letterine romane”, che ha cosí festeggiato il felice esito del Forum: “Il World Economic Forum ha finalmente deciso quale sará il destino del mondo … Dio é veramente con Noi …”

Per quanto riguarda i sintomi con cui si manifesterebbe il “morbo del milionario”, questo é stato il nome che alcune malelingue hanno dato alla malattia che avrebbe colpito, e non da oggi, i partecipanti del WEF, tutti i mainstream media, ritrattando improvvisamente quasi a comando unico tutte le precedenti notizie ed affermando che si é trattato tutto di un falso allarme, non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli. Inoltre hanno affermato che, in base alle loro minuziose ed esaustive ricerche ed indagini svolte in tutto il mondo (indagini e ricerche note al comune mortale come “fact-checking”, per cui, essendo loro gli unici professionisti dell´informazione, non c´é piú bisogno che altri indaghino per conto proprio), é decisamente da escludere l´esistenza di un “paziente zero”, tanto piú di un “morbo del milionario o del miliardario”.

Ma ció nonostante una fotografia del “paziente zero” colpito dal virus e gravemente malato, sarebbe trapelata ed é stata diffusa dai vari media e blog alternativi.

Delle foto segnaletiche, e questo al fine di limitare prima e di eradicare poi velocemente e per sempre questo insidioso virus, che secondo alcuni regna indisturbato nel World Economic Forum e da lí su tutta la Terra e che minaccia mortalmente ogni persona solamente umana che vi sta sopra e che vuole rimanere tale, sono state inviate inoltre a tutti gli uomini di buona volontá: d´ora in poi chi vuole veramente la pace nel mondo e vede il “paziente zero” o pensa fondatamente che una determinata persona sia stata palesemente contagiata da lui, é pregato di segnalarlo in preghiera urgentemente e con fiducia a Dio ….

https://strangesounds. substack.com/p/the-k-is- silent-in-monkey-pox?s=w

… tanto piú spesso e con fervore lo fará, tanto prima Lui provvederá.

Da Davos é tutto.

Ad ognuno i propri pensieri.

https://en-volve.com/2022/05/ 25/watch-wefs-klaus-schwab- declares-they-have-the- ultimate-power-to-impose-the- great-reset-on-the-rest-of- the-world/

Nota 1: per cui io sono in disaccordo con chi afferma che ora sia il momento di usare violenza (salvo per immediata difesa). Per me, fare questo ora, é come dare ulteriore forza al moto del pendolo che in questo momento si sta muovendo in Loro favore (e che purtroppo sfocerá nella terza guerra mondiale ed altri disordini sociali e non solo).

Invece, sempre a mio avviso, bisogna attendere ed impiegare le proprie energie per quando la direzione del pendolo della storia sará cambiato … dandogli cosí maggiore forza quando agirá contro di Loro.

E per fare questo, bisogna non nutrire desideri di violenza o vendetta, bisonga cercare di preservarsi, mettere tutto nelle mani di Dio ed aspettare il Suo comando (ed infatti il signor Schwab, veritieramente, afferma: “Noi abbiamo i mezzi per decidere lo status del mondo”).

E chi sa quale é il momento giusto? Solo un vero Pastore di Dio o qualcuno inviato da Dio puó individuare il momento giusto (o forse anche, interpretare esattamente il segnale dato da Dio che il momento é giunto). Esempi per me sono: la battaglia di Varsavia (1920), dove padre Ignacy Skorupka, e non un generale, alzando la Croce al Cielo, gesto sicuramente ispirato da Dio al sacerdote al momento da Lui voluto, ha dato il segnale della riscossa. Giovanna d´Arco mi pare pure che rispetti questo requisito.

Del resto … perché tutti i regnanti si circondavano di sacerdoti?

Nota 2: é mio parere che i globalisti (chiamiamoli cosí), si stiano servendo di rituali esoterici per avere le potenze del Male dalla loro parte (mascherine, lockdown, distanziamento sociale, apertura della porta dell´Inferno, sicuramente anche il CERN, ecc.). Queste forze non sono umanamente contrastabili. Solo stringendo una nuova allenza con Dio … la vecchia credo che sia stata formalmente rotta dall´Uomo attraverso la cerimonia di Pachamama in Vaticano, l´uomo come pura immagine e somiglianza di Dio, puó riuscire a superare questo momento di gravissimo pericolo per la propria esistenza.

Nota 3: la polizia WEF fa venire qualche pensiero? A me fa sorgere il dubbio se l´Italia sia stata segretamente venduta negli anni precedenti ai globalisti mondiali dai nostri politici (essi stessi globalisti e quindi in combutta con loro). Infatti tutta l´ostinazione dei governi a non cedere un solo millimetro sulla pandemia, e altre cose strane, mi dicono che questo é il caso: é come se esistesse un ordinamento giuridico parallelo e superiore, ma tuttavia sconosciuto alle masse; e non mi meraviglierei se qualcuno (leggasi: globalista) opponesse il “segreto di Stato” pur di non far sapere come stanno le cose e per sfuggire alle proprie responsabilitá (o quelle dei propri amici che li hanno preceduti).

Nota 4: é anche interessante vedere nel primo link (in fondo) come all´Ucraina siano stati dati/promessi finora 62,5 miliardi di dollari: tutte somme che sono sottratte ai bisogni primari della popolazione degli USA. Ma per fare cosa? Ma é naturale … dopo aver distrutta l´Ucraina, si devono utilizzare questi fondi per introdurre e provare la “rivoluzione digitale”, per poi estenderla a tutto il mondo.