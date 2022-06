Il Papa si Dimette e Va a Vivere a San Giovanni in Laterano? Mah…Ci Credo se lo Vedo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, chiacchierando in un gruppo di cardinali durante il coffee-break di una riunione per la presentazione della Costituzione Apostolica il Pontefice regnante aveva lasciato cadere che nell’immediato futuro ci sarebbero stati dei nuovi nomi al vertice delle congregazioni; e in effetti diversi capi dicastero hanno superato da tempo il confine dei settantacinque anni. Ma poi hanno cominciato a diffondersi voci sulla possibilità di dimissioni di papa Bergoglio, persino fra le persone che gli sono più vicine; e addirittura c’è chi avrebbe già identificato in San Giovanni in Laterano (è vescovo di Roma, no?) la residenza dopo l’eventuale gesto clamoroso. Naturalmente la miccia per questi fuochi (di paglia, a mio avviso) sono le condizioni fisiche del pontefice; in pratica non riesce quasi più a stare in piedi senza un aiuto, e non vuole sottoporsi a un’operazione per il timore delle conseguenze di un’anestesia totale, che in effetti in persone di età avanzata possono rivelarsi molto gravi, da un punto di vista cerebrale. Mi sembra opportuno, dopo queste riflessioni, offrirvi anche quella di Luis Badilla, de Il Sismografo. Si dimetterà? Mentre è ancora in vita un altro papa? Forse. Ma adotto l’atteggiamento di San Tommaso: ci crederò quando lo vedrò con i miei occhi.

Tutto molto interessante ma pochi contenuti veri. Poca sostanza. Non risulta che ci sia, allo stato attuale, un solo motivo per pensare alla rinuncia di Papa Francesco; rinuncia che ovviamente non si può scartare in linea teorica, in particolare per ragioni di salute, ma in questo momento è un qualcosa del tutto inesistente. “Non basta essere costretto a usare una carrozzina per anticipare una rinuncia del Pontefice”, ci hanno risposto alcune fonti autorevoli.

Inoltre, lo stesso Papa Bergoglio non ha mai avuto lontanamente l’idea di rinunciare e sicuramente lo farebbe solo in caso di malattia invalidante severa. Egli stesso ha dichiarato al giornalista argentino Nelson Castro che vede la sua morte in Vaticano, come Papa.

E’ “troppo fantasioso, quasi divertente”, pensare che il Papa chiama in Vaticano tutti i suoi cardinali (e i presenti potrebbero essere 200 circa), per un Concistoro di grande rilevanza, ma che poi – mentre i porporati scambiano opinioni in Vaticano – lui va ad annunciare la sua rinuncia a L’Aquila.

La rinuncia di tutti i Papi, sempre, e in particolare negli ultimi secoli, è stata una materia carsica, itinerante, ondeggiante. Mai però queste ipotesi si sono avverate.

L’unica vicenda riguardo la rinuncia del Papa negli ultimi secoli, quella di Joseph Ratzinger, non l’aveva immaginato o anticipato nessuno, mai.

L’unico sentore o timido allarme nel caso di Benedetto XVI venne posto a motivo del ritardo con cui la Camera Apostolica trattò la questione della stampa delle prime pagine e della copertina del nuovo Annuario Pontificio (2013), recante lo stemma pontificio, ma furono tutti dubbi fragilissimi. La promulgazione della “Praedicate Evangelium”, ieri domenica, l’attesa per le nomine di alti responsabili nel nuovo organigramma della Curia Romana e le condizioni di salute del Santo Padre in questi giorni sono diventati ingredienti ideali per servire, mediaticamente parlando, il piatto accattivante dell’imminente rinuncia del Papa. Per rendere plausibile la presunta notizia si tira fuori addirittura il giorno in cui nel 2009 Benedetto XVI lasciò il suo pallio sulla teca che custodisce il corpo del Papa del ‘gran rifiuto’, Celestino V. Tutto molto interessante ma pochi contenuti veri. Poca sostanza. Non risulta che ci sia, allo stato attuale, un solo motivo per pensare alla rinuncia di Papa Francesco; rinuncia che ovviamente non si può scartare in linea teorica, in particolare per ragioni di salute, ma in questo momento è un qualcosa del tutto inesistente. “Non basta essere costretto a usare una carrozzina per anticipare una rinuncia del Pontefice”, ci hanno risposto alcune fonti autorevoli.Inoltre, lo stesso Papa Bergoglio non ha mai avuto lontanamente l’idea di rinunciare e sicuramente lo farebbe solo in caso di malattia invalidante severa. Egli stesso ha dichiarato al giornalista argentino Nelson Castro che vede la sua morte in Vaticano, come Papa.E’ “troppo fantasioso, quasi divertente”, pensare che il Papa chiama in Vaticano tutti i suoi cardinali (e i presenti potrebbero essere 200 circa), per un Concistoro di grande rilevanza, ma che poi – mentre i porporati scambiano opinioni in Vaticano – lui va ad annunciare la sua rinuncia a L’Aquila.La rinuncia di tutti i Papi, sempre, e in particolare negli ultimi secoli, è stata una materia carsica, itinerante, ondeggiante. Mai però queste ipotesi si sono avverate.L’unica vicenda riguardo la rinuncia del Papa negli ultimi secoli, quella di Joseph Ratzinger, non l’aveva immaginato o anticipato nessuno, mai.L’unico sentore o timido allarme nel caso di Benedetto XVI venne posto a motivo del ritardo con cui la Camera Apostolica trattò la questione della stampa delle prime pagine e della copertina del nuovo Annuario Pontificio (2013), recante lo stemma pontificio, ma furono tutti dubbi fragilissimi.

(Luis Badilla)

