Laporta: ma davvero i Servizi Segreti Stanno Schedando i Dissidenti della Guerra?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione questa riflessione – mesta, direi – sullo stato di degrado a cui è giunto il mestiere del giornalista. Da due anni a questa parte i grandi (una volta) giornali stanno raggiungendo limiti, verso il basso, non più percepiti dai tempi del Ventennio, da noi, e che ridanno dignità alla Pravda brezneviana. Buona lettura.

§§§

Caro direttore, per cominciare tu e SC non contate proprio un bel nulla, con la C maiuscola. Il vociare di SC su Russia e Ucraina non se l’è filato neppure l’ultimo appuntato di Forte Braschi, la misteriosissima sede dei segretissimi servizi, scesi in pista, a causa dei tifosi dei soldati russi anzicché degli ucraini. Lo certifica Il Corriere della Sera del 5 Giugno, dedicando tutta la sesta pagina a Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni, firme di fama internazionale, note a New York, a Langley, in via della Pineta Sacchetti e a Sgurgola Marsicana. Secondo le due: «L’indagine avviata dal Copasir è entrata nella fase cruciale. Il materiale raccolto dall’intelligence (sic) individua i canali usati per la propaganda, ricostruisce i contatti fra gruppi e singoli personaggi e soprattutto la scelta dei momenti in cui la rete […] fa partire la controinformazione». Non sappiamo se Cia e i servizi cinesi siano informati, ma le due signore riferiscono che i segretissimi italici servizi hanno raccolto schede informative su pericolosissimi eversori filorussi. Buona parte della sesta pagina è occupata dalle foto, stile questura, di terroristi come Alessandro Orsini (eversore di chiara fama); Vito Petrocelli, senatore, addirittura espulso da M5S perché filorusso; Giorgio Bianchi, gestore addirittura del canale Telegram “Giubbe Rosse”; e altri di pari calibro.

Come s’è detto, l’indagine «avviata dal Copasir» assicurano le signore «è entrata nella fase cruciale». Il Copasir è il “Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica”, istituito con l’art. 30 della legge 3 Agosto 2007, n.124. La Sarzanini e la Guerzoni conoscono i compiti del Copasir? Diamo un aiutino, suvvia, mentre si spargono di crema solare; i comma 2 e 2 bis del medesimo articolo 30: «2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. (NdA, grassetto aggiunto, grassetto, non rossetto)

2-bis. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge.» Che cosa dice l’articolo 8 di questa legge? «Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».

Riassumiamo veloci, sennò le due signore sdilinquiscono sotto al sole. Il Copasir non “avvia” e tanto meno fa indagini, né tiene schedari. Indagini e schedari competono ai segretissimi servizi (DIS; AISE e AISI). Isabella Belloni è informata della svista? Nessun altro può operare archivi e informazioni personali; nessuno, neppure il Copasir, quindi. Ma neppure il Corsera le può detenere, quelle schedature, tanto meno diffonderle. Gli abusivamente schedati farebbero bene a costituirsi.

Le due signore hanno dunque fatto una prima capriola nel verso sbagliato: il Copasir non c’entra un beato nulla, ancora con la C maiuscola. Non contente, ne hanno fatta un’altra più sbagliata della precedente: lo stesso Copasir deve invece vigilare che la condotta dei segretissimi servizi «si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni». Va bene che la Costituzione negli ultimi anni è stampata su carta doppio velo morbidissimo. Se fosse tuttavia vero quanto riferiscono le signore, i segretissimi servizi o il Copasir (o ambedue) hanno violato la legge, schedando eversori pericolosissimi come Alessandro Orsini (noto terrorista, già prof della Luiss); Vito Petrocelli, senatore espulso da M5S perché filorusso; Giorgio Bianchi, gestore del canale Telegram “Giubbe Rosse”; e altri affissi a pagina 6 del bollettino di via Solferino.

L’unica attività del Copasir, riconducibile alle informazioni sulla guerra in Ucraina, è la seduta del 1° Giugno 2022, nell’ambito dell’«Indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica»; quel giorno si è infatti svolta l’«Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in materia di informazione e di editoria, senatore Rocco Giuseppe Moles». La sagacia di certi membri del Copasir non esclude che tale “attività conoscitiva” sia trascolorata in “schedatura”, delegata ai segretissimi servizi che il Copasir dovrebbe invece sorvegliare. Isabella Belloni ha consentito agli agenti al suo servizio le schedature riferite dalle due signore? In ogni caso le presidenze delle Camere richiamino all’ordine i responsabili, con sedute obbligatorie presso gli Alcolisti Anonimi.

Se tale schedatura non è un abbaglio estivo delle due signore ma è davvero avvenuta, da parte di organi dello Stato, sono stati violati gli articoli 15, 17, 18 e 21 della Costituzione, quella stampata in formato A4 ad alta resistenza (r minuscola, mi raccomando). L’Ordine dei Giornalisti non ha nulla da dire? Lo impedisce qualche segretissima velina dell’Agenzia Stefani?

Le due signore conoscono il primo comma dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo? Diamo un altro aiutino, suvvia: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Grassetto aggiunto.

È infine opportuno ricordare alle due signore quanto sentenziò la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (25138/2007): «dovendo convenirsi con la Giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo allorché afferma che i giornali sono i “cani da guardia” (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie».

Capito, signore Sarzanini e Guerzoni? Cani da guardia, non scodinzolanti cagnoline da salotto, ovunque il salotto sia, a Sgurgola Marsicana o in più insigni luoghi.

Gen. D.g..(ris) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

Tag: guerzoni, laporta, sarzanini



Categoria: Generale