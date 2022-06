Mons. Ics, le Famiglie Arcobaleno e l’Ambiguità del Pontefice Regnante.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics offre alla vostra attenzione un commento sulle recenti esternazioni avvenute nel corso di una conferenza stampa in Vaticano, per la presentazione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie. Stilum Curiae se ne è occupato a questo collegamento. Buona lettura.

§§§

Mons Ics a Tosatti.

Caro Tosatti, con ben due giorni di ritardo, commento questo eccellente articolo di Cascioli sulla NBQ (Dal Vaticano l’apertura alle famiglio LGBT).

Il tema trattato è stato curiosamente ignorato da quasi tutti i grandi sacerdoti del pensiero cattolico conservatore.

Chissà perché, forse perché, come l’articolo ben ricorda, Bergoglio sembra ancora a parole (solo a parole) difendere il concetto (obsoleto?) di matrimonio quale unione fra uomo e donna. E la massa dei cattolici che cercano fra le parole del Papa qualcosa di cattolico lo trova sempre, vuole trovarlo, è pronto a trovarlo anche se deve interpretarlo o semi-inventarlo. Ciò perché Bergoglio è il Papa e senza Papa (dicono) non c’è la Chiesa e senza Chiesa non c’è la vita eterna. Preferisco non commentare …

Mio intento nel riproporre questo articolo sulla NBQ è che venga letto, ma propongo solo tre considerazioni prima di leggerlo.

– Prima considerazione. Avevano ragione i Cardinali dei DUBIA a preoccuparsi delle conseguenze dell’Enciclica Amoris Laetitia.

– Seconda considerazione. Avevano ragione i firmatari della “Correctio Filialis” nel preoccuparsi del fatto che Bergoglio aveva ignorato con disprezzo i DUBIA, scrivendogli una correzione filiale in tal senso. Spiegando che il non voler chiarire le domande esplicitate nei DUBIA, avrebbe potuto far incorrere qualcuno in errori, fino a rischiare l’eresia.

– Terza considerazione. Quanto rappresenta l’articolo, lo stile, i contenuti ecc., mi ha sovvenuto il concetto della “doppia velocità della Rivoluzione” del Prof. Plinio Correa de Oliveira. Si direbbe che mentre Bergoglio proceda (con la solita ambiguità) ancora a -marcia lenta -, l’incontro Mondiale delle Famiglie, voluto e patrocinato da Bergoglio, andrà a – marcia velocissima – proponendo addirittura la “FAMIGLIA AMORIS LAETITIA”

Cosa sarà questa Famiglia Amoris Laetitia è talmente facile immaginarlo che non perdo neppure tempo a scriverlo.

Abbiamo già avuto la proposta di cosa è valore e dignità dell’uomo cancro della natura in Ambientalismo Laudato Sì.

Abbiamo già avuto la proposta di cosa deve esser capitalismo inclusivo e sostenibile in Capitalismo Fratelli Tutti.

E abbiamo notato che il pensiero rivoluzionario del WEF di Davos è stato proprio ispirato da queste due Encicliche.

E poi qualcuno ritiene ancora che Bergoglio si “acclimati” e si adegui al pensiero del transumanesimo, macchè! Lo ispira proprio.

§§§

